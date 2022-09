Apple iPhone 14, análisis: muchas similitudes con el iPhone 13

Apple celebró el pasado 7 de septiembre la habitual keynote de final de verano, que en esta ocasión tuvo como protagonista a la familia iPhone 14, pero también se presentaron los AirPods Pro de segunda generación, el Apple Watch Series 8 y el Apple Watch Ultra.

La nueva generación de iPhone mantiene cuatro representantes (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max), pero ya no encontramos el iPhone mini, un modelo con pantalla de 5,4 pulgadas que ha tenido una vida demasiado corta para algunos usuarios que sí apreciaban su tamaño más moderado, si bien su menor éxito de ventas ha provocado que Apple deje de comercializarlo, por lo que quedan para la historia el iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini.

En «sustitución» del iPhone mini, Apple ha apostado por un modelo radicalmente distinto en cuanto a tamaño, ya que el iPhone 14 Plus (que por cierto no estará a la venta hasta el próximo 7 de octubre) tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, igualándose así, por lo menos en lo que respecta a tamaño, al iPhone 14 Pro Max.

Especificaciones del Apple iPhone 14

Sistema operativo iOS 16 Pantalla Super Retina XDR. OLED de 6,1 pulgadas (15,4 cm) en diagonal. Brillo máximo de 800 nits (habitual) y pico de brillo de 1.200 nits (HDR) Resolución 2.532 x 1.170 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A15 Bionic. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 6 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad. Modo Noche Cámara trasera Principal de 12 Mpx: 26 mm, apertura f/1,5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, lente de siete elementos y 100% Focus Pixels. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,4 y campo de visión de 120º. Zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital hasta x5. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad Vídeo Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Modo Cine hasta 4K HDR a 30 f/s. Modo Acción hasta 2,8K a 60 f/s. Zoom óptico de alejamiento x2 Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. 3.279 mAh. Según datos de Apple aporta hasta 20 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 30 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 14,67 x 7,15 0,78 cm Peso 172 gramos Colores Medianoche, púrpura, blanco estrella, (PRODUCT) Red y azul Contenido de la caja iPhone 14, cable de carga USB-C a conector Lightning y documentación Precio Desde 1.009 euros hasta llegar a 1.399 euros del modelo con 512 GB de almacenamiento

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus comparten características excepto el formato de pantalla (6,1 pulgadas para el primero y 6,7 pulgadas para el segundo), de la misma manera que sucede en la gama Pro, ya que el iPhone 14 Pro es idéntico al iPhone 14 Pro Max salvo por la pantalla de 6,1 pulgadas del primero y las 6,7 pulgadas del Pro Max.

iPhone 14: mismo tamaño y diseño que el iPhone 13

Es prácticamente imposible distinguir a simple vista el iPhone 14 del iPhone 13, lo que no sucede con el iPhone 14 Pro Max y su versión anterior, ya que como podéis leer en el análisis que publicamos hace unos días, abandona el notch (espacio reservado para la cámara integrada en la pantalla) para dar paso a la llamada Dynamic Island, pero además tiene una pantalla Always-On que, si queremos, se mantiene encendida, de manera atenuada, casi todo el tiempo.

En el iPhone 14 no disfrutamos de ninguna de estas nuevas funcionalidades (exclusivas de la familia Pro) y por eso es muy díficil diferenciarlo del iPhone 13. Para empezar, comparten dimensiones (14,67 x 7,15 0,78 cm; el iPhone 13 es dos milímetros más fino) y peso (172 gramos frente a los 173 gramos del iPhone 13). Respecto a los colores, se mantiene el azul, medianoche, blanco estrella y (PRODUCT) Red del iPhone 13, que no olvidemos se sigue vendiendo, y se añade uno nuevo, el púrpura. Los dos que desaparecen de la versión anterior son el rosa y el verde.

En las imágenes que acompañan a este análisis tenemos al iPhone 14 con acabado (PRODUCT) Red, una iniciativa de Apple que también encontramos en las fundas para iPhone, el Apple Watch y sus correas y esferas, así como en los auriculares Beats Solo3. Con la compra de productos (PRODUCT) Red, Apple contribuye a financiar los programas de lucha contra el SIDA y la Covid-19 del Foro Mundial.

El iPhone 14 está diseñado en aluminio de calidad aeroespacial y su parte frontal está protegida con Ceramic Shield, lo que hace que el vidrio de la pantalla sea más resistente frente a caídas, así como con un cristal trasero reforzado gracias a un proceso de doble intercambio de iones. Y en cuanto a su resistencia al agua y el polvo, Apple confirma que soporta hasta 30 minutos bajo el agua a 6 metros de profundidad, y por supuesto resiste los derrames accidentales de líquidos cotidianos como el café, el té o algún refresco.

Como novedad en su diseño, pero que no apreciamos externamente, Apple ha modificado su arquitectura interna para mejorar la disipación térmica, con lo que aporta un mejor rendimiento sostenido, ideal para cargas de trabajo de alta computación como las que exigen algunos juegos de última hornada. Además, con el objetivo de que sea más sencilla su reparación, el cristal trasero no está fijado en la carcasa principal, lo que permite un acceso más sencillo a los componentes internos y un ahorro en las reparaciones del cristal trasero.

Los 120 Hz todavía no han llegado a la pantalla del iPhone 14

La pantalla del iPhone 14 es una excelente Super Retina XDR con tecnología OLED de 6,1 pulgadas (15,4 cm) en diagonal y resolución de 2.532 x 1.170 píxeles a 460 p/p con un brillo máximo de 800 nits (habitual) y un pico de brillo HDR de 1.200 nits, contraste de 2.000.000:1 y Dolby Vision.

Además, gracias a la tecnología True Tone ajusta el balance de blancos para adaptarse a la temperatura del color de la luz que nos rodea, logrando que las imágenes se vean más naturales. Al aprovechar un segundo sensor de luz ambiental ubicado en la parte trasera del iPhone 14, la pantalla puede ajustar con mayor precisión el brillo cuando se utiliza contra un fondo brillante.

El principal «pero» de esta pantalla es que se esperaba que Apple diera el salto de los 60 Hz a los 120 Hz de frecuencia de refresco que desde la generación anterior ya tiene la familia Pro. Para ello podría haber incluido la tecnología ProMotion, que aporta una tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz, lo que significa que ofrece una mayor velocidad de fotogramas cuando hace falta y ahorra energía cuando no es necesario. Así, el desplazamiento y las animaciones se ven más suaves, pero si no hay movimiento en la pantalla, se refresca con menor frecuencia y consume menos energía.

Procesador A15 Bionic con GPU de 5 núcleos

El año pasado, Apple decidió que toda la familia iPhone 13 tuviera el mismo chip, en concreto el A15 Bionic, compartiendo tecnología de 5 nanómetros, CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y otros 4 centrados en la eficiencia) y el Neural Engine de 16 núcleos capaz de ejecutar 15,8 billones de operaciones por segundo.

Aunque parecía el mismo microprocesador, la diferencia del A15 Bionic entre los modelos Pro y no-Pro era que tanto la GPU del iPhone 13 como la del iPhone 13 mini tenía 4 núcleos, pero los modelos Pro sumaban un núcleo más para llegar a 5. Además, la RAM era de 4 GB en lugar de los 6 GB de los modelos Pro.

En esta ocasión, Apple no repite chip para toda su familia 14, ya que tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max se desmarcan con un chip Apple A16 Bionic fabricado en 4 nanométros, pero esta vez el A15 Bionic tanto del iPhone 14 como del iPhone 14 Plus tiene una GPU de 5 núcleos que en comparación con la generación anterior aporta un rendimiento un 18% mayor que se nota en la calidad de los gráficos y en la rapidez con que se reproducen en pantalla. Además, la RAM de la familia 14 ya es de 6 GB.

Igual que en anteriores modelos, el complemento perfecto del iPhone 14 Pro Max es una funda MagSafe (las hay de diferentes materiales y colores desde 59 euros a 69 euros) o una cartera MagSafe (como la que se ve en la imagen de arriba) por 69 euros adicionales.

Detección de accidentes y Emergencia SOS vía satélite

Estas dos prestaciones están en toda la familia iPhone 14. Aunque cualquiera desearía no tener que echar mano de ellas, se agradece que en caso de sufrir algún accidente estén disponibles en los nuevos iPhone.

Gracias al acelerómetro de doble núcleo capaz de detectar mediciones de fuerza g de hasta 256 g y al nuevo giroscopio de amplio rango dinámico, el iPhone 14 puede identificar una colisión grave y llamar automáticamente a los servicios de emergencia en caso de que estemos inconscientes o que no tengamos acceso al iPhone.

Detras de esta prestación de detección de accidentes hay mucha tecnología porque además del giroscopio y el acelerómetro, Apple aprovecha otros componentes como el barómetro, que puede detectar cambios de presión en el habitáculo, o el GPS, que proporciona información adicional cuando varía la velocidad, así como el micrófono, que es capaz de reconocer los ruidos fuertes típicos de los accidentes de coche graves.

Apple ha diseñado avanzados algoritmos de movimiento que han sido entrenados durante más de un millón de horas en situaciones de conducción reales, de manera que los datos de registro de accidentes han mejorado su precisión. Además, si contamos con un Apple Watch, en su pantalla aparecerá la interfaz de llamada a los servicios de emergencia, ya que es muy probable que sea el dispositivo que tengamos más cerca; eso sí, la llamada se hace a través del iPhone si está disponible para obtener la mejor conexión posible.

En cuanto a Emergencia SOS vía satélite, esta prestación aprovecha las antenas del iPhone para conectarse directamente a un satélite y enviar mensajes a los servicios de emergencia cuando no haya cobertura de datos móviles o WiFi. Debido a que los satélites están en movimiento y tienen un ancho de banda bajo, los mensajes pueden tardar varios minutos en llegar.

Emergencia SOS vía satélite aprovecha todos los segundos transcurridos desde el accidente y por eso el iPhone muestra algunas preguntas vitales para evaluar la situación del usuario y además indica dónde debemos apuntar el teléfono para conectarnos a un satélite. Tanto el cuestionario inicial como los mensajes de seguimiento se envían a centros en los que los especialistas formados por Apple se encargan de llamar a los servicios de emergencia. En este enlace de nuestros compañeros de MCPRO explican detalladamente cómo funciona esta utilidad.

Una prestación complementaria de esta tecnología es que podremos compartir manualmente nuestra ubicación por satélite con la utilidad «Buscar» si no hay conexión de datos móviles o WiFi. Así haremos senderismo o acamparemos con seguridad en zonas sin cobertura.

Por el momento Apple ha anunciado que Emergencia SOS vía satélite estará disponible en Estados Unidos y Canadá a partir de noviembre y será gratuito durante dos años. Se espera que a lo largo del próximo año llegue a otros países, pero no hay ninguna confirmación al respecto y también se desconoce qué precio tendrá a partir de los dos años gratuitos.

Cámara dual con Photonic Engine

Como veremos a continuación, Apple ha mejorado algunos aspectos del sistema de cámara dual de su iPhone 14, pero la impresión que tenemos con esta nueva generación es que cada vez hay más diferencias con los modelos Pro, por supuesto a favor de estos últimos. Si bien desde Cupertino nunca han querido entrar en la «guerra de los píxeles», tanto el iPhone 14 Pro como el iPhone 14 Pro Max disponen de una cámara principal de 48 Mpx con un sensor de cuatro píxeles (Quad Pixel) con nuevas funciones como un teleobjetivo adicional de 2x.

El iPhone 14 tiene una cámara principal de 12 Mpx con un sensor más grande, píxeles de 1,9μm y apertura f/1,5 (deja pasar hasta un 49% más de luz) que permite hacer fotos y vídeos de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor.

Al igual que la familia iPhone 13 del año pasado, la nueva generación mantiene los Estilos Fotográficos. Gracias a ellos podremos aplicar nuestras preferencias personales a cualquier foto sin renunciar al procesamiento de imagen multifotograma. Contamos con cinco estilos: Estándar, Cálido Intenso, Brillante, Cálido y Frío.

El Estándar es equilibrado y fiel al real; el Cálido Intenso hace las sombras más oscuras, con los colores más vivos y un contraste más llamativo; el Brillante aporta colores vivos y luminosos; el Cálido proporciona matices dorados que dan calidez, y en el Frío los matices azules favorecen un aspecto más frío.

Modo Estándar.

Modo Cálido Intenso.

Modo Brillante.

Modo Cálido.

Modo Frío.

Gracias a Photonic Engine se nota la mejora en las fotos tomadas en escenas con luz media o baja como cuando estamos en interiores o justo antes de que se ponga el sol. Photonic Engine aprovecha las capacidades de fotografía computacional del iPhone y aplica Deep Fusion desde las primeras fases del proceso.

Deep Fusion utiliza un motor neural que toma las mejores partes de varias imágenes píxel a píxel y las combina en una imagen que aumenta el rango dinámico para destacar detalles incluso en condiciones de poca luz.

El resultado de Photonic Engine es que proporciona hasta 2,5 veces más rendimiento en fotos con poca luz en la cámara principal y hasta 1,8 veces más rendimiento con poca luz en la cámara frontal (TrueDepth). Además, la cámara ultra gran angular mejora hasta dos veces las fotos con poca luz.

Foto tomada con la cámara principal del iPhone 14.

Foto tomada con la cámara ultra gran angular del iPhone 14.

Foto tomada en condiciones de poca luz con la cámara principal del iPhone 14 pero sin usar en Modo Noche porque la luz de las farolas cercanas no lo hacía necesario.

Foto tomada en condiciones de poca luz con la cámara ultra gran angular del iPhone 14 pero sin usar en Modo Noche porque la luz de las farolas cercanas no lo hacía necesario.

Foto tomada con la cámara principal del iPhone 14 con el Modo Noche activado.

Foto tomada con la cámara ultra gran angular del iPhone 14 con el Modo Noche activado.

Se echa de menos en el iPhone 14 que no disponga del Modo Macro, que funciona de una manera muy sencilla: cuando acercamos la cámara del iPhone a lo que queremos fotografíar, y siempre cuando esté a unos 10 centímetros de distancia como máximo y 2 centímetros como mínimo, entra en funcionamiento y nos permite seguir teniendo una imagen enfocada hasta llegar a esos 2 centímetros ya mencionados. Como se puede apreciar, el resultado de la foto (arriba) tomada con el iPhone 14 no es igual que el de la foto (abajo) tomada con el iPhone 14 Pro Max que sí tiene Modo Macro.

En lo que respecta a la grabación de vídeo, el modo cinematográfico ahora graba en 4K a 30 fps y a 24 fps, y se da la bienvenida al modo «Acción», una nueva función que aporta un vídeo aún más estabilizado en actividades de mucho movimiento, grabando también en Dolby Vision HDR.

Conclusiones

El Apple iPhone 14 es un dispositivo recomendable y una excelente elección para cualquiera que busque adquirir un smartphone de gama alta, pero aunque aporta algunas mejoras respecto al iPhone 13 como por ejemplo la Detección de accidentes, la Emergencia SOS vía satélite, la GPU de 5 núcleos o la evidente mejoría de su cámara dual al tomar fotos en condiciones de poca luz, no parecen suficientes.

No olvidemos que el iPhone 13 se sigue vendiendo desde 909 euros y que el modelo de entrada del iPhone 14 es 100 euros más caro (1.009 euros), por lo que habrá que valorar si las novedades del iPhone 14 justifican esos 100 euros de más. En mi opinión, si lo que voy a comprar es un nuevo iPhone porque tengo alguno de una generación anterior a la 13, esos 100 euros sí están justificados. Sin embargo, si ya tengo un iPhone 13, la renovación no me parece necesaria.

Otra cosa es el iPhone 14 Plus y su pantalla de 6,7 pulgadas. Aunque tanto el 14 como el 14 Plus comparten el mismo hardware, esas 0,6 pulgadas de más sí creo que convencerán a muchos usuarios de dar el salto. El tiempo dirá si me equivoco, pero creo que Apple ha acertado con el iPhone 14 Plus.