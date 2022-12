Microsoft compara a Sony con Blockbuster y se equipara a Netflix en innovación

El intento de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha dado pie a un auténtico culebrón que desde luego está lejos de acabar. Como recordarán nuestros lectores habituales, Sony está intentando frenar esa operación de todas las formas posibles, y su desesperación es tal que no le importa recurrir a argumentos absurdos ni a menospreciar a la competencia.

A pesar de todo, Microsoft está bastante tranquila, y según las últimas informaciones que hemos podido ver espera completar la compra en los próximos seis meses. Está por ver si esa previsión se acaba cumpliendo, pero teniendo en cuenta los medios económicos, el potencial que tiene como empresa el gigante de Redmond y las concesiones que está dispuesta a realizar creo que no hay motivos para dudar de ello.

Entre dichas concesiones una de las más importantes ha sido la de garantizar a Sony que llevarán la franquicia Call of Duty, que es la principal preocupación de la compañía japonesa, durante los próximos diez años a las consolas PlayStation, pero eso no es suficiente para Sony, y es que su única meta es que Microsoft no pueda comprar a Activision Blizzard.

Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, ha dicho recientemente en un artículo publicado en el Wall Street Journal que su compañía va por detrás de PlayStation y de Nintendo, y que apenas tiene presencia en el sector gaming en dispositivos móviles, y que a pesar de ello Sony está generado un enorme miedo entre los entes reguladores que carece de fundamento.

El ejecutivo tiene claro que esta operación es muy importante para Microsoft en diversos frentes, y que el gaming en dispositivos móviles es uno de ellos. La compra de Activision Blizzard les ayudará a despegar en ese mercado, y considera que nos encontramos en un momento tan importante para el mundo de los videojuegos y las consolas como el que se vivió, hace unos años, con el auge de Netflix y el hundimiento gradual de Blockbuster. Obviamente, Microsoft se compara con Netflix y deja a Sony en la posición de Blockbuster.

Microsoft aspira a innovar en el mundo de los videojuegos, y quiere trasladar a dicho mundo el enfoque que introdujo Netflix en el mercado de los contenidos multimedia. Gracias al Game Pass ha logrado un importante paso adelante en ese sentido, aunque está claro que la compañía de Redmond quiere ir más allá, y yo estoy totalmente convencido de que eso es lo que da miedo a Sony, esa innovación, esa idea de ofrecer muchos juegos por una pequeña cuota mensual en vez de obligar al usuario a comprar un solo juego por 80 euros. A nadie le gusta que le toquen «el bolsillo», y la reacción de Sony es un claro ejemplo de ello.