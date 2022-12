Si eres usuario de dispositivos de Apple, seguramente recordarás que hace poco más de un año la compañía anunció que finalmente cedía a una creciente demanda, tanto de reguladores como usuarios y que, a corto plazo, pondría en marcha un programa de reparaciones de autoservicio para sus usuarios. Un giro de 180 grados con respecto a la cerrazón que había tenido hasta entonces Apple en lo referido a que los usuarios pudieran reparar, ellos mismos, sus dispositivos. Con el servicio ya en marcha, supimos que la compañía envía al usuario un enorme conjunto de herramientas, junto a las indicaciones sobre los pasos que se deben dar para llevar a cabo la reparación, algo que en todos los casos contemplados para este servicio se traduce en la sustitución de una pieza por otra.

Meses después de su anuncio, ya en abril de este año, Apple finalmente lanzó el servicio de reparaciones de autoservicio en Estados Unidos, con más de 200 piezas de recambio para iPhone 12, iPhone 13 y iPhone SE de tercera generación, así como la promesa de que próximamente se ampliaría para incluir también soporte y piezas para los MacBook (curiosamente no hay mención alguna a los iPad) y de que el servicio se extendería a otras geografías a finales de este mismo 2022.

Y efectivamente ha sido a finales de este año, pero dentro de plazo, que Apple ha confirmado que el servicio de reparaciones de autoservicio ya está disponible en varios países europeos, entre ellos España, y con cobertura tanto para los modelos de iPhone mencionados anteriormente como también para algunos modelos de MacBook, concretamente los siguientes:

MacBook Air con M1 de 2020

MacBook Pro 13′ con M1 de 2020

MacBook Pro 14′ de 2021

MacBook Pro 16′ de 2021

Como puedes comprobar, el denominador común de todos los equipos soportados es que están equipados con Apple Silicon, los modelos con silicios de Intel quedan fuera del programa de reparaciones de autoservicio.

Con respecto al funcionamiento del programa, todo empieza accediendo a la página web del servicio. Una vez allí, lo más recomendable es que empieces por acceder al manual de reparación de tu dispositivo. Esto te permitirá saber si la reparación que quieres efectuar se encuentra recogida entre las que ofrece este servicio de Apple o si, por el contrario, no es tu caso y por lo tanto tendrás que recurrir al servicio técnico. Además, este documento también te permitirá comprobar la complejidad del proceso que tendrás que llevar a cabo. Y es que aún con todas las indicaciones y las herramientas adecuadas, no es un procedimiento sencillo, requiere de precisión y de una cierta base técnica, por lo que no resulta adecuado para todo el mundo.

Una vez que te hayas documentado sobre el proceso, ya podrás solicitar las piezas y herramientas necesarias para efectuar la reparación. Ten en cuenta, claro, que tendrás que comprar la pieza a sustituir, y que Apple te enviará también todas las herramientas necesarias, que tendrás que devolver una vez finalizado el trabajo y que, en este punto, la compañía te pide que también envíes la pieza sustituida para su reciclaje, aunque este punto es opcional, claro.