Ni Twitter va a desaparecer, ni Mastodon es una alternativa

Twitter vuelve a ser el tema del día y lo que te rondaré, morena, y es que desde que Elon Musk entró con el lavabo bajo el brazo en las oficinas de la compañía como su nuevo propietario, la avalancha de noticias al respecto de la red social ha sido constante. Para bien y para mal, eso sí.

Para bien, porque parece que las cosas se comienzan a mover en Twitter, hablando de planes a futuro y de la llegada de nuevas y esperadas características que llevaban en barbecho meses, si no años, o que ni siquiera habían sido planteadas por la dirección de la compañía. Para mal, por todo lo demás, que no es poco: despidos masivos, descontrol, tropiezos nada desdeñables… Y mucha incertidumbre.

La incertidumbre ha hecho que Twitter pierda usuarios, anunciantes y que haya quien augure el fin de la red social, aunque por ahora no da la sensación de que ninguno de estos factores, quizás con la excepción del tema publicitario, esté teniendo más importancia de la que algunos quieren darle. Incluso con varias alternativas aflorando, cuando no medrando.

Entre estas últimas está Mastodon, un clon de Twitter de código abierto y modelo federado con una trayectoria a sus espaldas, pero que está cobrando especial relevancia ahora que Twitter no pasa por su mejor momento. En torno a un millón de usuarios se habría sumado a Mastodon desde el 27 de octubre, según confirmaba el proyecto el pasado 12 de noviembre… en su cuenta de Twitter.

Over 1 million people have joined Mastodon since October 27. Between that and those who returned to their old accounts, the number of active users has risen to over 1.6 million today, which, for context, is over 3 times what it was just about two weeks ago!

— Mastodon (@joinmastodon) November 12, 2022