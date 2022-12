The Game Awards 2022: principales anuncios

Si hace unas horas te contábamos todos los ganadores de los Game Awards que se han celebrado esta madrugada, con especial foco en el gran éxito (esperado, por otra parte) cosechado por Elden Ring, no debemos olvidar que sí, es cierto que es un evento en el que los premios tienen una gran importancia, pero que también es el momento elegido por muchas desarrolladoras y distribuidoras para mostrarnos en qué están trabajando y para realizar algunos anuncios de lo más interesantes (especialmente si no se han filtrado anteriormente, por aquello del efecto sorpresa).

Anuncios de nuevos títulos, fechas, avances, actualizaciones, ampliaciones, tráilers… todo vale para una noche en la que las sorpresas se van sucediendo a un ritmo endiablado, en el que un indie puede lograr tanta visibilidad como un triple A, y de la que prácticamente todos los jugadores reciben, al menos, una buena noticia, a veces esperada, en otras ocasiones sorpresa absoluta. Damos, a continuación, un repaso a lo más destacable de cuanto se reveló en los Game Awards 2022, por estricto orden alfabético.

Among Us: Hide’n’seek

Pese a que sus días de éxito aplastante ya quedan bastante atrás, el pequeño (y adorable) estudio Innersloth sigue dedicando horas y más horas de trabajo al juego que, allá por septiembre de 2020, nos hizo desconfiar de todos nuestros amigos. La última novedad es un nuevo modo de juego en el que el impostor se enfrenta a ciertas limitaciones. El modo Hide’n’seek es muy popular, desde hace ya años, en otros títulos como CS:GO.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Junto con su gran éxito en los Game Awards 2022, From Software además de recoger el galardón por Elden Ring también ha aprovechado para presentarnos la futura sexta entrega de Armored Core, su más que reconocida saga de «mechas», con la que firmara algunos de sus primeros grandes éxitos.

Baldur’s Gate 3

La versión final se ha hecho esperar, pues recordemos que en la actualidad ya lleva más de dos años en modo beta, pero por fin se confirma su esperado debut en agosto 2023. Nunca es tarde si la dicha es buena, y menos aún si además se anuncia de la mano de un nuevo tráiler.

Banishers

Después de los éxitos cosechados por Dontnod con Life is Strange, la desarrolladora nos ha presentado un nuevo título en el que mantiene el modelo de jugabilidad de de LiS, pero en el que cambia los dramas juveniles por una propuesta de ambientación fantástica en tiempos medievales.

Bayonetta: Origins, Cereza and the Lost Demon

Si Bayonetta 3 recogía el premio al mejor juego de acción, de manera paralela el estudio presentaba en los Game Awards 2022 Bayonetta: Origins, Cereza and the Lost Demon, una precuela de la trilogía que nos propone una aventura con puzzles para explorar los orígenes de Cereza.

Blue Protocol

Después del éxito cosechado por Amazon con New World, la división de juegos de la tecnológica intentará repetir éxito trayendo a occidente Blue Protocol, un MMORPG free-to-play de Bandai Namco con una interesante estética anime, que promete un modelo de monetización poco o nada agresivo.

Crash Team Rumble

El universo de Crash Bandicoot se amplía con esta interesante propuesta, en la que por equipos de cuatro contra cuatro, tendremos que enfrentarnos, encarnando a personajes icónicos de la saga, por ver qué equipo es el que consigue hacerse con la mayor cantidad de frutas Wumpa. Por cierto, ¡atención a cómo se produjo el anuncio!

Crime Boss

¿Otro juego de acción basado en el mundo de la mafia? Pues puede que sí, pero yo te digo su reparto y te dejo que decidas tú si te interesa o no: Michael Madsen, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Vanilla Ice y, atención, el mismísimo Chuck Norris, entre otros. Entre esta lista y este primer vídeo, la espera hasta su publicación se me va a hacer muy, muy larga.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Estamos de acuerdo en que volver a acumular expectativas alrededor de Cyberpunk 2077 da un poco de vértigo, pero lo cierto es que su expansión Phantom Liberty es muy prometedora, y más desde que el teaser mostrado en los Game Awards 2022 nos confirmó la presencia en el mismo de Idris Elba encarnando a Solomon Reed, un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América.

Death Stranding 2 (DS2)

Rumoreado desde hace ya algún tiempo, finalmente se ha confirmado que Hideo Kojima ha estado trabajando en la secuela de su simulador de repartidor a domicilio exitoso Death Stranding. Un primer tráiler en el que podemos ver elementos reconocibles y que nos recuerda una vez más que si hay algo que se le da mejor a Kojima que crear juegos, es venderlos, porque menudo avance…

Diablo IV

¿Qué decir de Diablo IV que no te hayamos contado ya, pese al cuentagotas con el que se va dosificando la información oficial? Por fin podemos confirmar que llegará al mercado el próximo 6 de junio de 2023. Y no te pierdas, además del tráiler con el anuncio de la fecha, la actuación de Halsey interpretando «Lilith», de la banda sonora del juego

Actuación musical

Tráiler

Dune Awakening

Es cierto que la oferta de MMO de supervivencia en mundo abierto es bastante amplia, pero claro, ninguno de ellos se desarrolla en el universo creado por Frank Herbert y que es, desde hace ya más de medio siglo, un referente absoluto en el mundo de la ciencia ficción. Solo por poder poner mis pies en Arrakis, ya estoy deseando que llegue.

Final Fantasy XVI

Otro de los títulos más esperados de 2023, y que por fin podemos confirmar que llegará a PlayStation 5 el 22 de junio para PlayStation 5, y que celebra el anuncio con un nuevo tráiler.

Hades 2

Hades es, por méritos propios, uno de los mejores juegos de la escena indie de los últimos años y, aprovechando su enorme y más que merecido éxito, Supergiants Games nos ha dado una de las mejores sorpresas de la noche, al anunciar una inesperada pero deseada continuación de su roguelike.

Hellboy: Well of Wyrd

El prolífico universo creado por Mike Mignola alrededor de Hellboy sumará, próximamente, un título que está siendo desarrollado por Upstream Arcade y en cuyo argumento está colaborando el propio Mignola, lo que como primer avance resulta bastante prometedor.

Horizon Forbbiden West: Burning Shores

Todos esperábamos la llegada de la primera expansión para Horizon: Forbidden West, y el estudio finalmente nos ha confirmado que ésta llegará el próximo 19 de abril. No sabemos mucho sobre la misma, pero la presencia del icónico letrero de Hollywood en el tráiler ya hace volar nuestra imaginación.

Inmortals of Aveum

En desarrollo desde 2018, este título marcará el debut de Ascendant Studios, un estudio en el que podemos encontrar a parte de desarrolladores de Bioshock, Dead Space o Call of Duty, entre otros títulos, y que será publicado por Electronic Arts dentro de EA Originals.

Judas

Era sabido desde hace tiempo que Ken Levine, creador de BioShock, se traía algo entre manos. Y por fin hemos sabido que se trata de una aventura de acción en primera persona ambientada en el espacio, que por momentos recuerda bastante al mundo de BioShock, pero que solo por este primer tráiler ya es más que prometedor.

Nightingale

El de los juegos de crafteo y supervivencia es otro género con un gran volumen de oferta, en el que resulta imprescindible ser muy original para lograr destacar argumentalmente. Nightingale, a la vista de su primer tráiler, parece haberlo logrado con matrícula de honor.

Party Animals

Ya estaba anunciado, y ya lo habíamos visto anteriormente, pero en nivel de adorabilidad de los protagonistas de este party game, sumado a la mala leche que parecen gastarse en general, invita a pensar en planes con amigos que pueden acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no te parece un planazo?

Post Trauma

Apenas un primer vistazo a un nuevo survival horror que, por lo visto en el tráiler, parece inspirarse en algunos de los grandes clásicos de este género. Dirmado por Raw Fury y Red Soul Games, apunta a una jugabilidad en la que se combinarán supervivencia, puzzles y bastantes sustos.

Remnant 2

Los «souls» gozan de enorme popularidad de un tiempo a esta parte, razón por la que no son pocos los estudios que se lanzan a crear títulos de este género. El último ejemplo de ello lo encontramos en este Remnant 2, secuela del recordado Remnant: From the Ashes, en el que los supervivientes de una Tierra postapocalíptica tendrán que enfrentarse a terribles criaturas.

Replaced

De distopía a distopía, Replaced nos lleva a una extraña América de los ochenta que poco o nada nos recuerda a la vivida hace unas décadas, en un juego en el que todo apunta a que la trama argumental no nos dejará indiferentes en absoluto.

Returnal

Aún sin fecha y con muy poca información al respecto, pero por fin tenemos la confirmación oficial del salto de Returnal, hasta ahora exclusivo para PlayStation 5, dará próximamente el salto a PC, avanzando en los planes de Sony por ganar presencia en este mercado.

Space Marine 2

Que den un paso al frente los amantes del universo Warhammer, pues el título completo de este juego sería Warhammer 40,000: Space Marine 2 y, efectivamente, nos encontramos ante una muy esperada secuela que, además, llegará (como no podía ser de otra manera) con una edición especial que hará las delicias de los fans.

Star Wars: Jedi Survivor

Tendría que haber sido uno de las grandes anuncios de la noche pero, por la indiscreción accidental de Steam hace unos días, ya sabíamos que su llegada al mercado se producirá el próximo 17 de marzo. Eso sí, por fin hemos podido ver el tráiler que también se filtró pero fue rápidamente retirado.

Street Fighter 6

Pocas sagas de juegos de combate más históricas e icónicas que Street Fighter (escribo mientras pienso en la ingente cantidad de monedas de cinco duros que viajaron desde mi bolsillo hasta las tripas de las recreativas), que el próximo 2 de junio dará un nuevo salto evolutivo, con la sexta entrega que nos adelanta este tráiler.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Obra póstuma de Kevin Conroy, icónica voz de Batman, este tráiler, además de mostrarnos un pequeño adelanto de lo que nos espera, es principalmente un homenaje al actor, fallecido el pasado mes de noviembre a consecuencia de un cáncer intestinal.

Tekken 8

Diseñado con ese delirio gráfico llamado Unreal Engine 5, Tekken 8 nos muestra, en este nuevo tráiler, un apartado visual digno de sobresaliente combinado con un argumento muy prometedor y, por supuesto, el sistema de combates que ha convertido a esta franquicia en una referencia.

TRANSFORMERS: REACTIVATE

Otra sorpresa de la noche fue el anuncio de TRANSFORMERS: REACTIVATE, un nuevo título de la amplia y longeva franquicia de Transformers que, en esta ocasión, nos propone un juego de acción multijugador online para hasta cuatro jugadores que debutará próximamente en beta cerrada.

Wayfinder

Y cerramos este repaso a los anuncios de los Game Awards 2022 con Wayfinder, un RPG de acción creado por Airship Syndicate y Digital Extremes, que nos llevará a un mundo fantástico que, a la vista del tráiler, tiene bastante buena pinta.