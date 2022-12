Anoche se celebró The Game Awards 2022, el evento más importante del mundo de los videojuegos en el que se reparten los premios más importantes del año, los famosos Game of the Year que investirán las próximas ediciones GOTY con algunos de los títulos más destacados de este 2022 al que tan poco le queda por delante.

Recogemos a continuación los principales galardones de un certamen que apenas ha tenido sorpresas, más bien lo contrario, pero no todos, porque muchos se repiten y otros son tan específicos que no tienen el mismo interés. Como adelantamos en el titular, este The Game Awards 2022 se lo ha llevado Elden Ring, aunque lo cierto es que la partida se jugaba entre dos.

Sin más, te dejamos con los mejores juegos del año… según The Game Awards 2022, que tampoco es que lo que de ahí sale quede escrito en piedra, aunque no se inventan nada. Puedes revisar la lista completa de nominados y premiados en este enlace.

Juego del año: Elden Ring

Para sorpresa de nadie, o de casi nadie, Elden Ring ha sido nombrado mejor juego de 2022 y no solo eso, y es que el fenómeno de From Software se alza también con los premios a mejor dirección, mejor dirección artística y mejor RPG.

Nominados:

A plague tale: requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Mejor juego de acción y aventura: God of War Ragnarök

Colamos antes de lo que toca esta categoría para introducir al segundo protagonista de The Game Awards 2022, un God of War Ragnarök que, sin lograr el galardón más preciado, es el juego que más premios se lleva, incluyendo mejor narrativa, mejor música, mejor diseño de audio, mejor intérprete e innovación y accesibilidad.

Mejor indie: Stray

Y el mejor jeugo indie del año es… Stray, el fenómeno del lindo gatito, que también se lleva el premio al mejor debut indie.

Nominados:

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Tunic

Mejor desarrollo: Final Fantasy XIV

Salió hace años, pero ahí sigue, «desarrollándose». Es por ello que en la categoría de mejor desarrollo el título premiado es Final Fantasy XIV, que también se lleva el premio al mejor soporte de la comunidad.



Nominados:

Apex Legends

Destiny 2

Fortnite

Genshin Impact

Mejor juego de acción: Bayonetta 3

El dura disputa con otros títulos más y menos aclamados, Bayonetta 3 es el mejor juego de acción en The Game Awards 2022, y después de God of War, el segundo exclusivo de consola.



Nominados:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Mejor juego de lucha: MultiVersus

La apuesta de Warner Bros. Games por hacer un juego de lucha multijugador con algunos de sus personajes más conocidos ha tenido premio: MultiVersus.



Nominados:

DNF Duel

Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Sifu

Mejor juego para toda la familia: Kirby y la tierra olvidada

Como suele ser habitual, esta categoría rezuma títulos de Nintendo y uno de ellos, Kirby y la tierra olvidada, es el que se lleva el premio.



Nominados:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon

Mejor juego de simulación y estrategia: Mario + Rabbids Sparks of Hope

También para Nintendo y su Switch se va el galardón al mejor juego de simulación y estrategia, que no es otro que Mario + Rabbids Sparks of Hope… y mira que Total War lo ponía difícil.



Nominados:

Dune: Spices Wars

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Mejor juego de deportes y carreras: Gran Turismo 7

La categoría de deportes y carreras, con alguna excepción entre las que se incluyen el título ganador, Gran Turismo 7, es tan repetitiva como siempre.



Nominados:

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Olliolli World

Mejor multijugador: Splatoon 3

En la categoría de mejor juego multijugador, el battle royale exclusivo de Nintendo, Splatoon 3, se alza con la corona.



Nominados:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Multiversus

Overwatch 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Mejor juego para móvil: Marvel Snap

Los superhéroes del universo de Marvel ya tienen su juego de cartas, Marvel Snap, y está siendo todo un éxito, tanto que es el mejor juego para móviles en The Game Awards 2022.



Nominados:

Apex Legends

Diablo Immortal

Genshin Impact

Tower of Fantasy

Mejor juego RV/RA: MOSS: Book II

Los juegos de realidad virtual y realidad aumentada también tienen su sitio en The Game Awards 2022 y MOSS: Book II, exclusivo de PlayStation, es el ganador.



Nominados:

Afert the Fall

Among US VR

Bonelab

Red Matter 2

Mejor juego de eSports: Valorant

No es nuevo, pero se ha situado entre los juegos top en la categoría que vence. Hablamos del FPS táctico multijugador Valorant, toda una sensación incluso desde antes de su lanzamiento.



Nominados:

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Juego más esperado: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Por último, el juego más esperado del que año que viene y que no podía ser otro que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con lanzamiento previsto para mayo, en exclusiva para Nintendo Switch.



Nominados: