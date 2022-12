CaixaForum Plus, la plataforma de streaming que debes probar ya

CaixaForum lleva en su nombre el de una de las instituciones culturales más reconocidas en nuestro país, CaixaForum, el de los diez centros repartidos por la geografía de España, a los que debemos sumar el Museo de la Ciencia CosmoCaixa. Todos estos centros están gestionados por la Fundación La Caixa, y en su ya larga historia al servicio de la cultura, han dado cobijo a todo tipo de exposiciones, conferencias y otros muchos tipos de eventos con la cultura como epicentro. En mi caso, además, debo decir que se suma que vivo enamorado, desde hace años, del jardín vertical que preside el acceso al CaixaForum de Madrid, pero bueno, esa es otra historia.

Así, como persona que admira mucho la obra de La Caixa en este sentido, desde que he sabido por primera vez de la existencia de CaixaForum Plus he tenido claro, aún antes de haberlo explorado en conciencia, que iba a ser una plataforma que merece la pena… y no, no me equivocaba.

Pero empecemos por el principio. CaixaForum Plus es un nuevo servicio de streaming, gratuito, ofrecido por la Fundación la Caixa, y que ofrece tanto producciones propias como contenidos de terceros. Como habrás imaginado, eso sí, no es el lugar para encontrar los estrenos de moda ni las series y películas de las que habla todo el mundo. No, como es fácilmente deducible, todo el contenido que encontrarás en esta plataforma orbita alrededor del mundo del arte, así como de disciplinas creativas relacionadas con el mismo. Desde cine hasta arquitectura, desde moda hasta música, desde ciencia hasta teatro.

Para facilitar la exploración de su catálogo, al darte de alta CaixaForum te ofrecerá nueve categorías, con el fin de recomendarte los contenidos que más se ajusten a tus intereses. Pero además, podrás acceder a las mismas siempre que quieres desde el menú de la web y de su app. Son las siguientes:

Arquitectura y diseño

Artes escénicas

Artes visuales y plásticas

Ciencias de la vida

Ciencias físicas

Cine

Literatura

Música

Pensamiento e historia

Pero además de estos nueve grandes grupos, CaixaForum Plus también cuenta con los sistemas habituales de exploración de contenido que ya conocemos de otros servicios de streaming, desde una home de gran tamaño con contenidos agrupados en función de diversas razones (contenido original de la plataforma, propuestas de corta duración, documentales de música, podcasts, etcétera), catálogo completo, novedades y, por supuesto, también un buscador.

El registro, como ya he indicado antes, es totalmente gratuito, pero para aquellos usuarios que prefieran no facilitar sus datos, es posible acceder al servicio y revisar su catálogo (aunque no reproducir sus contenidos) sin darse de alta o iniciar sesión, por lo que mi recomendación es que, si tienes un mínimo de interés en el mundo de la cultura, dediques unos minutos al menos a revisar todo lo que te ofrece este servicio. En mi caso, tras solo un par de minutos, no lo he dudado.

Y si te gusta el cine, te recomiendo que empieces por Sesión Continua, de Arturo González-Campos, pequeñas piezas, todas de menos de 10 minutos, sobre algunas de las películas más relevantes del cine español. Y para esta noche me he guardado Robert Fantinatto, una película-documental de Robert Fantinatto sobre la historia de la música electrónica y algunos de los fascinantes artefactos de sus orígenes (por cierto, si quieres ir abriendo boca sobre el tema, ya hablamos de «sintes» clásicos en el obituario de Dave Smith).