Lo mejor de Artemis I, resumido en un minuto

El pasado domingo, como recordarás, se completó la misión Artemis I, con el amerizaje de la nave Orion exactamente en el lugar previsto a la hora prevista. Un retorno que ponía fin a un viaje que había comenzado 25 días antes, el 16 de noviembre, Una misión muy importante por varias razones, y cuyo éxito abre las puertas a un futuro espacial más que prometedor, después de unas cuantas décadas en las que parecía que solo la explotación comercial de la órbita terrestre sacudía el interés de las partes implicadas.

Como ya hemos contado en algunas ocasiones, Artemis es el proyecto más ambicioso acometido en décadas por la NASA, en colaboración con otras agencias como la ESA, es más, podemos afirmar que es el más ambicioso de la historia, si finalmente termina por cumplir todos los objetivos fijados inicialmente. Y es que la misión Artemis I ha sido una primera prueba, pero recordemos que los objetivos globales son que el ser humano vuelva a pisar la Luna a lo largo del esta década, idealmente tan pronto como en 2025, y llevar al primer ser humano a otro planeta, Marte, en algún momento de la década que viene.

Si has seguido el desarrollo de la misión desde el principio, sabrás que ésta ha sufrido múltiples retrasos, principalmente por problemas con el SLS (Space Launch System), el nuevo lanzador de NASA con el que la agencia espacial estadounidense recupera, años después, su independencia en lo referido a contar con un sistema de lanzamiento propio, algo que no ocurría desde que se dio por finalizado el programa de los transbordadores espaciales.

Con Artemis I concluida exitosamente, llega el momento de empezar a preparar Artemis II, que será la primera misión tripulada del proyecto, y que llevará de nuevo a la Orion a la órbita de la Luna, aunque todavía no a su superficie. No obstante, y aunque todo el personal implicado ya está trabajando en ello, no tiene nada de malo echar la vista atrás por un instante, para experimentar cierta satisfacción con la revisión de los mejores momentos de esta primera y exitosa misión.

Para tal tal fin, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha publicado un vídeo en el que concentra, en poco más de un minutos, algunos de los mejores momentos e imágenes de Artemis I, desde su despegue de Cabo Cañaveral hasta el amerizaje en aguas del Pacífico. Un vídeo en el que en unos 70 segundos (excluyendo la parte del mismo que no es específico de la misión, si no genérico de la agencia espacial), que te recomiendo que veas a pantalla completa, podrás vivir (o revivir, si ya has seguido Artemis I durante su desarrollo) la aproximación de Orion a la Luna, su órbita alrededor de nuestro satélite natural y otros momentos remarcables.

Y una vez finalizado el mismo, si quieres volver a poner la vista en el futuro, seguro que también te gustará ver este segundo vídeo, también de la ESA, en el que podrás ver una recreación de toda la misión del módulo de servicio, la principal aportación de la agencia a esta misión del programa.