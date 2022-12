Posibles especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti y rendimiento estimado

NVIDIA tiene por delante lanzamientos importantes, y uno de ellos es la GeForce RTX 4060 Ti, una tarjeta gráfica que sucederá a la GeForce RTX 3060 Ti, y que ocupará una posición clave en el mercado, ya que cubrirá el hueco que queda entre el tope de la gama media y la base de la gama alta.

La GeForce RTX 3060 Ti fue una tarjeta gráfica que ofreció un valor excelente en su lanzamiento, ya que ofrecía un rendimiento superior al de una GeForce RTX 2080 Super y costaba solo 419 euros. Encajaba a la perfección con ese precio, y quedaba en una posición muy interesante frente a la GeForce RTX 3070, y también comparada con la Radeon RX 6700 XT.

Todavía no contamos con información oficial por parte de NVIDIA, pero tenemos claras algunas cosas. Sabemos que la GeForce RTX 4060 Ti llegará al mercado en el primer trimestre de 2023, probablemente entre febrero y marzo, y también conocemos sus posibles especificaciones gracias a una reciente filtración que, la verdad, me ha dejado con algunas dudas.

He analizado dichas especificaciones y he puesto sobre la mesa todos mis conocimientos para daros una interpretación lo más realista, y acertada, posible de lo que podemos esperar de dicha tarjeta gráfica si esta información se cumple. Antes de nada, vamos a ver esas supuestas especificaciones, y luego os cuento mi interpretación.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm.

4.352 shaders a 2.190 MHz-2.430 MHz, mod normal y turbo.

128 unidades de texturizado.

128 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6a 18 GHz (288 GB/s de ancho de banda).

21,15 TFLOPs de potencia en FP32.

TGP de 220 vatios.

Lo primero que me llama la atención es que estas especificaciones encajaría más como las propias de la GeForce RTX 4060, ya que vemos una cantidad menor de shaders que en la GeForce RTX 3060 Ti (suma 4.864 shaders). También tenemos una cantidad menor de unidades de texturizado, de núcleos tensor y RT y de unidades de rasterizado.

El bus de memoria se ha reducido de 256 bits a 128 bits, y a pesar de la subida de frecuencia de la memoria el ancho de banda baja de los 448 GB/s de la GeForce RTX 3060 Ti a los 288 GB/s que tendría esa GeForce RTX 4060 Ti. Por todo lo que he dicho la verdad es que me cuesta un poco creer que estas vayan a ser las especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti, como también me costó en su momento creer que la GeForce RTX 4070 solo vaya a contar con 5.888 shaders.

En cualquier caso, vamos a suponer que esta información es correcta y que la GeForce RTX 4060 Ti va a llegar con esa configuración, ¿significa que será más lenta que la GeForce RTX 3060 Ti por tener menos shaders y un bus inferior? No necesariamente, ya que va a utilizar una arquitectura nueva que ofrece un rendimiento superior, va a funcionar a frecuencias de trabajo más elevadas y va a jugar con tres grandes ventajas:

Núcleos tensor y núcleos RT más potentes.

Soporte de DLSS 3 y generación de fotogramas.

Optimizaciones a nivel de shaders y trazado de rayos exclusivas de Ada Lovelace.

Por lo que respecta al rendimiento, si se confirmasen estas especificaciones creo que la GeForce RTX 4060 Ti estaría algo por encima de la GeForce RTX 3070 en rendimiento bruto, y que la superaría ampliamente en trazado de rayos. Obvia decir que el DLSS 3 marcaría una diferencia importante a su favor en juegos compatibles. No tengo detalles sobre el precio, pero viendo el esquema que ha seguido NVIDIA con las GeForce RTX 4090 y RTX 4080 es probable que la GeForce RTX 4060 Ti ronde los 600-700 euros.