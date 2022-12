Los peores juegos de 2022 según Metacritic, una lista nada fiable

Metacritic ha publicado su lista con los peores juegos de 2022, una recopilación que parte de una serie de reglas específicas y que, como ha destacado dicho medio, solo incluye la versión peor valorada de un juego en caso de que este esté disponible en varias plataformas. Así, por ejemplo, si un juego está disponible en PC y consolas solo aparecerá en la lista una vez, y con la versión peor valorada.

Otro detalle importante es que la lista solo tiene en cuenta las valoraciones de medios profesionales, lo que quiere decir que pasa totalmente de las opiniones de los usuarios. Dicho esto, vamos a entrar a ver la lista con los peores juegos de 2022 según Metacritic:

POSTAL 4: No Regerts (PC) – 30

CrossfireX (Xbox Series X) – 38

Babylon’s Fall (PS5) – 41

XEL (Switch) – 43

Arc of Alchemist (Switch) – 46

Zorro: The Chronicles (PS5) – 49

The Last Oricru (Xbox Series X) – 50

The Waylanders (PC) – 51

Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52

Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

Desde nuestro punto de vista personal esa lista puede parecernos más o menos acertada, pero lo importante es el contraste que se produce entre las opiniones de los medios y las de los usuarios, sobre todo cuando comparamos esas valoraciones con las de otras fuentes importantes.

Os pongo un ejemplo, POSTAL 4: No Regerts es el juego peor valorado de 2022 según la lista de Metacritic, pero si miramos las valoraciones que tiene el juego en Steam vemos que estas son «muy positivas» en fechas recientes, y que en general son «mayormente positivas». La cantidad total de valoraciones que ha recibido el juego en Steam supera las 8.000, mientras que Metacritic solo tiene en cuenta 18 críticas profesionales. Creo que los números hablan por sí solos, y ponen sobre la mesa el escaso valor que tiene dicha lista.

La verdad es que nunca me ha gustado el modelo que sigue Metacritic a la hora de asignar puntuaciones a los juegos. Su fiabilidad también ha sido cuestionada en más de una ocasión, y como hemos podido ver en este artículo hay motivos para ello, de hecho si utilizáis las herramientas de filtrado para crear listas personalizadas os encontraréis con más de un resultado chocante.

Con esto no quiero decir que dicho medio no resulte fiable, algunas valoraciones lo son, pero otras no, y esto es un problema cuando un usuario que carece de conocimientos y de criterio se deja guiar a ciegas por esas valoraciones. La diferenciación del modelo de puntuaciones, 0 sobre 100 en el caso de análisis profesionales y de 0 sobre 10 en el caso de opiniones de usuarios, también es otro detalle que ya deberían haber corregido.