Sony tiene lista una nueva PS5 con hardware mejorado y unidad óptica extraíble

Hace unos meses surgió una filtración que aseguraba que Sony estaba trabajando en una versión mejorada de PS5. No se habló de una PS5 Slim, pero por fechas está claro que ese nuevo modelo debería encajar con todo lo que cabría esperar de una versión Slim de dicha consola: un tamaño reducido, un funcionamiento más eficiente y cambios menores a nivel de hardware que permitirían reducir costes sin sacrificar rendimiento.

Sin embargo, esa nueva versión de PS5 tendría una importante novedad, un cambio que no habíamos visto nunca en una consola, y es que podría contar con una unidad óptica extraíble. Puede que a simple vista no tenga mucho sentido, pero en realidad ocurre todo lo contrario. Lanzar una consola con una unidad óptica extraíble permitiría a Sony no tener que seguir ofreciendo dos versiones de PS5, una con unidad óptica y otra sin dicha unidad.

De esa forma, la compañía japonesa podría reducir su oferta a una única consola PS5, y ya sería el usuario el que decidiría si quiere adquirir o no la unidad óptica extraíble. Para Sony este cambio sería una jugada maestra porque le permitiría simplificar la producción de su consola, y esto podría influir en los costes finales y ayudarle a maximizar el beneficio obtenido por cada unidad vendida.

Según Tom Henderson, una fuente muy fiable dentro del sector de los videojuegos, esa nueva consola ya está terminada y ha llegado a manos de los desarrolladores. Está confirmada de forma oficiosa la presencia de esa unidad óptica extraíble, y se comenta que funciona a la perfección. Esta misma fuente dice que Sony podría finalizar la producción de los dos modelos actuales de PS5 en 2023, y que a partir de entonces solo producirá esa nueva consola con unidad óptica extraíble.

Todavía no tenemos detalles sobre otros posibles cambios a nivel de hardware, pero como ya he dicho al principio de este artículo podemos esperar ajustes menores para reducir tamaño, consumo y costes. Tened en cuenta que una nueva reducción de costes no implicaría por sí sola una bajada del precio de venta, de hecho con PS5 ha ocurrido todo lo contrario. Sony consiguió reducir los costes de producción en varias ocasiones y sin embargo decidió subir el precio de su consola en 50 euros.

Mientras la demanda siga siendo alta y la producción se mantenga en niveles tan bajos Sony podrá mantener el precio de PS5 en el nivel que estime conveniente. Por suerte tenemos alternativas, Xbox Series X es más fácil de conseguir a su precio recomendado, y Xbox Series S es una opción muy interesante si vamos a jugar en 1080p, sobre todo ahora que su precio ha caído en ocasiones puntuales a 250 euros.