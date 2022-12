Juega gratis a Call of Duty Modern Warfare 2, te contamos todo lo que debes saber

Call of Duty Modern Warfare 2 es la última entrega de la conocida franquicia de Activision Blizzard. En líneas generales ha recibido unas críticas bastante buenas por parte de los medios, y sus ventas están rayando también a un gran nivel, algo que era muy importante para la compañía, ya que las ventas de Call of Duty Vanguard no cumplieron con sus expectativas.

A pesar de todo, parece que Activision Blizzard está buscando nuevas formas de dar un impulso a las ventas de Call of Duty Modern Warfare 2, y su última ocurrencia ha sido ofrecer un periodo de prueba gratuito desde hoy, 15 de diciembre, hasta el 19 de este mismo mes. En total podremos jugarlo durante cuatro días, aunque debemos tener en cuenta que habrá una serie de limitaciones importantes:

Solo estará disponible el modo multijugador.

Tendremos acceso a tres mapas: embarque, granja 18 y el asilo.

Podremos jugar en cuatro modos distintos: dominio, baja confirmada, punto caliente y combate a muerte por equipos.

Tendremos la posibilidad de jugar en primera y en tercera persona.

Una vez finalizado el periodo de prueba, Activision Blizzard espera que los jugadores se animen a comprar la versión completa del juego, que tiene un precio de 69,99 euros en Steam. Como hemos dicho, las valoraciones que ha recibido Call of Duty Modern Warfare 2 por parte de los medios han sido buenas, pero los usuarios están divididos. En Steam podemos ver que el juego ha recibido más de 200.000 reseñas, y que estas muestran opiniones «variadas».

Si estabas pensando en comprarlo pero tenías dudas esta es una buena ocasión para probarlo y tomar una decisión. En mi caso, hace tiempo que dejé de sentirme atraído por la franquicia, de hecho me atrevería a decir que la última entrega que disfruté de verdad fue Call of Duty 3 en Xbox 360. Con todo, sé que la saga tiene teniendo mucho tirón, y por eso he querido compartir esta noticia con vosotros.

Aprovecho para recordaros que Activision Blizzard no lanzará un nuevo título en 2023, y que llenará el vacío con la segunda temporada de Call of Duty Modern Warfare 2, así que este juego será la única opción hasta 2024, fecha en la que veremos la llegada de la primera entrega exclusiva de la generación actual de consolas, y que pondrá punto y final a las versiones intergeneracionales (no llegará a Xbox One ni a PS4).

