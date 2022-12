¿Eres usuario de YouTube Music? ¿En el PC o en el móvil? ¿Pagando o sin pagar? Las tres respuestas que des importan, porque dependiendo de tus circunstancias, te interesará más o menos esta noticia. De hecho, la pregunta importante es la última, porque de ella depende tu nivel de disfrute o, por el contrario de sufrimiento al utilizar el servicio.

En resumen: la cuenta de TeamYouTube en Twitter está llevando a cabo una encuesta en la que preguntan «qué característica deseas más en el plan con publicidad d YouTube Music«. Y claro, plan con publicidad en YouTube Music solo hay uno: el gratuito; y si hay una «característica» que todo usuario del plan gratuito es obvio cuál es. ¿O no?

Yo creo que sí y los resultados de esta encuesta, de momento, lo ratifican: mejores recomendaciones, apagado automático, reproducción en segundo plano y mejoras con las letras son las opciones a votar y la más aclamada de todas ellas es… Una que clama al cielo que YouTube Music no permita y que hace tiempo que el servicio prometió que permitiría.

Si todavía no has adivinado cuál es, no usas YouTube Music, o no lo usas en la aplicación móvil con el plan gratuito, porque ni los incesantes anuncios que meten casi entre tema y tema son tan odiosos como no poder escuchar música con la aplicación en segundo plano o con la pantalla apagada. Un despropósito que ya prometieron solucionar.

okay round #2:

what feature do you want the most on ad-supported @youtubemusic?👀

(if we missed anything, let us know in the comments!)

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 15, 2022