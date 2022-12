Sony trabaja en un Horizon multijugador

Cuando la imaginación de muchos todavía está en Horizon Forbidden West: Burning Shores, la expansión de Horizon Forbidden West anunciada la semana pasada en The Game Awards 2022, recibimos nuevas, y aún más emocionantes noticias, sobre los planes de Sony para una de las familias que, pese a contar por ahora son solo dos títulos, ya se está convirtiendo en una de las más relevantes dentro del catálogo de los exclusivos de la consola de Sony (aunque el primero de ellos, Horizon Zoro Dawn ya diera el salto a PC hace algún tiempo, afortunadamente).

Como decía, el anuncio de la futura expansión de Horizon Forbidden West que, de nuevo con Aloy, nos llevará a explorar las tierras de la antigua California, convertida ahora en un archipiélago volcánico con unos parajes a la altura a la que la serie ya nos ha acostumbrado, fue uno de los más relevantes de todo el evento, y eso que en las múltiples críticas y análisis que he podido ver del mismo, la inmensa mayoría coinciden en que ha sido uno de los mejores años de esta gala, al menos en lo referido a anuncios.

Ahora bien, como ocurre con la inmensa mayoría de los juegos que no son multiusuario, por mucho que el estudio se esfuerce en hacer que sean bastante largos, terminan teniendo un final. Luego podemos volver a rejugarlos para completar las misiones secundarias, subir el nivel de dificultad, marcarnos algún objetiv0 especial (como llegar de principio a fin en una única sesión de juego), etcétera, pero lo cierto es que nada vuelve a ser igual que la primera vez. Igual que ocurre con nuestras películas, series, discos y libros favoritos, su descubrimiento no deja de ser una experiencia limitada en el tiempo. Y sí, es cierto que hay juegos que se salvan (obvio que, siendo yo, en este punto tengo que mencionar Minecraft), pero en tal caso no existe un argumento que sirva para vertebrar la historia.

