Amazon Studios producirá la serie de God of War.. O lo que es lo mismo, Amazon Prime Video tendrá su serie de God of War, el popular juego de PlayStation.

La guerra por hacerse con las franquicias más populares del mercado para su adaptación cinematográfica o televisiva sigue abierta y abarca prácticamente todo lo que se mueva, por lo que una vez esquilmado el segmento literario y con más refritos de épocas pasadas en la mesa de los que nunca ha habido, el de los videojuegos es el no tan nuevo granero a explotar.

Más allá del cine, ha sido con la implantación de las plataformas de streaming que la necesidad se ha vuelto imperante y es en los últimos tiempos en los que la apuesta se está haciendo más grande que nunca. lo vimos primero con Netflix y su mediocre adaptación de The Witcher, tocada de muerte tras el anuncio del adiós de Henry Cavill; y más recientemente tenemos a Halo, la serie de Paramount y Sky.

No son los únicos ejemplos, pero sí dos de los más destacados, aunque el caso de Halo se ha visto deslucido al no disfrutar de una distribución internacional en condiciones. Sin embargo, esto parece ser solo el principio, y es que el terreno de los videojuegos se ha demostrado como muy fértil para sacar sus frutos de él, siempre que se hagan las cosas bien.

La próxima prueba de fuego la tendremos el mes que viene con el estreno de The Last of Us HBO Max, sobre la que hay puestas esperanzas y dudas a partes iguales. No obstante, la guerra está desatada y acaba de mover ficha Amazon, haciéndose con los derechos de God of War nada menos, franquicia sobre la que construirá una nueva serie original. Eso sí, no la esperes para pronto porque se trata de un proyecto en ciernes.

Los rumores sobre una adaptación de God of War comenzaron hace meses, en realidad, pero ahora se confirma la historia. Se sabe hasta quiénes estarán al frente de la primera temporada: Hawk Ostby y Mark Fergus, cocreadores de la fantástica The Expanse que tantos bandazos dio, para quedarse definitivamente en Amazon Prime Video. Que es donde se estrenará la serie de God of War, se presume, para finales de 2024.

Se rumorea también que la historia se basará en los dos últimos títulos del juego, es decir, al final de su epopeya griega y entrando ya en terrenos nórdicos, pero no hay nada cerrado. Así que solo queda esperar por partida doble: esperar el tiempo hasta que la serie se pueda ver, y esperar a que se parezca a los juegos y no hagan una adaptación tan lamentable como la vista con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.