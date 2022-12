Coffee Stain, responsable de Goat Simulator 3, se ha ganado por derecho propio el reconocimiento como una de las desarrolladoras y distribuidoras más irreverentes del sector. Esto es algo que ya quedó más que claro con su primer gran éxito, el delirante y maravilloso Goat Simulator, y se acentúa con algunas acciones un tanto provocadoras para el sector, como presentar Goat Simulator 3 (recordemos que no ha existido un Goat Simulator 2) con un vídeo que, bueno, digamos que estaba inspirado en el tráiler de Dead Island 3, el proyecto cancelado por Deep Silver en 2017.

Las referencias a otros juegos, así como a otros elementos de la cultura popular son una constante para este estudio. Por ejemplo, para el primer Goat Simulator, se publicaron los DLC Goat Wast of Space Simulator, con múltiples referencias (algunas muy claras y otras más veladas) a Star Wars y PAYDAY, como interesante crossover con esta saga de shooters. Otros DLC son Goatz, publicado en plena fiebre por los contenidos sobre zombies y Goat MMO Simulator, que daba acceso a un inenarrable multijugador online.

Es cierto que entre la primera y la segunda entrega del simulador de cabra, el estudio también ha desarrollado y publicado propuestas más serias, como Valheim o Satisfactory, pero si la provocación está en tu ADN, tarde o temprano vuelve a aflorar a la superficie. Quizá no a un nivel tan alto como en sus principios (todos nos hacemos mayores), pero si de manera más que perceptible. El problema llega, claro, cuando la parte aludida no le encuentra la gracia. Y esto resulta especialmente llamativo cuando la parte aludida ha destacado, durante años, por su irreverencia.

NEWS: Take-Two issued a takedown notice against the Goat Simulator video, amid to a cool marketing video which showed a edited snippet of the next GTA title from the leaks back in September. pic.twitter.com/ZcLP0uXIwk

— Ben (@videotech_) December 20, 2022