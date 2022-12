Ya puedes bajarte Duke Nukem Forever Restoration Project

Hay pocos proyectos de juegos que se hayan retrasado tanto en el tiempo como lo hizo Duke Nukem Forever. Anunciado inicialmente en 1997, y mostrado por primera vez en un tráiler allá por 2001, retrasos, cancelaciones y cambios se fueron concatenando, frustrando de este modo a los muchos usuarios que esperábamos con muchas ganas al sucesor de Duke Nukem 3D, un título que fue rompedor en su momento, al combinar el estilo de juego de otros shooters que también vieron la luz en aquella temporada, con un tono más jocoso y provocador.

El tráiler de 2001, tras cuatro años desde el anuncio del juego, marcó un antes y un después en la espera de ese Duke Nukem Forever. Parecía que la espera iba a merecer la pena. Sin embargo, el juego que terminó llegando a los usuarios nada menos que 10 años después, en junio de 2011, poco o nada se parecía a lo que prometía el tráiler publicado 10 años antes. Así, tras los 14 años de espera, llegó una ola de frustración que todavía acompaña al juego. Y de rebote, nació el concepto de Duke Nukem Forever 2001, es decir, la versión inédita del juego, mostrada dicho año.

En 2018 supimos que, para aún mayor frustración, Duke Nukem Forever 2001 ya estaba completado al 90%, pero que la decisión de cambiar de motor gráfico (de Unreal Engine a Unreal Engine 2) hizo que todo ese trabajo acabara en el cubo de la basura. Y terminaba dicha noticia con una reflexión de mi compañero Isidro que cobra ahora más vigencia que nunca: «no estaría nada mal que 3D Realms y Gearbox llegasen a un acuerdo (ya han empezado a negociar) para rematar el título y lanzarlo como homenaje retro. Esto casi seguro de que sería un éxito.»

Habría sido, efectivamente, un gran acierto, pero pese a las conversaciones aludidas, el proyecto nunca llegó a materializarse… en los estudios oficiales. Afortunadamente, sin embargo, la comunidad se puso manos a la obra y empezó a trabajar en Duke Nukem Forever Restoration Project, un proyecto con el objetivo de convertir Duke Nukem Forever 2001 en una realidad, inspirándose para ello en el tráiler que marcó el antes y el después.

La buena noticia es que, después de bastante tiempo de trabajo, sus responsables ya han publicado una primera entrega de Duke Nukem Forever 2001, que es totalmente gratuita y que puedes descargar desde aquí. Eso sí, te advierto que al menos en el momento de redacción de esta noticia el servidor de descarga falla más que una escopeta de feria, llevo alrededor de dos horas intentando descargar sus 1,6 gigabytes y, de momento, voy por 559 megabytes, lo que está resultando un tanto desesperante. No sé si es un homenaje apócrifo a la espera original, pero en tal caso espero que el plan no sea replicar también la decepción posterior.

Esta primera entrega, cuyo nombre es First Slice, presenta el primer capítulo, que tiene 9 niveles (y un nivel secreto). Además, tiene 12 armas únicas, un editor de mapas, así como un modo multijugador/deathmatch y, por lo que podemos ver en el vídeo de presentación, tenemos razones para ilusionarnos de nuevo, pues en un primer vistazo sí que parece mantener la esencia tanto del tráiler de 2001 como la de Duke Nukem 3D. No obstante, actualizaré esta noticia cuando finalmente haya conseguido descargarlo para compartiros mis primeras impresiones. Aunque tarde unas horas en descargarlo, eso no es nada en comparación con los 14 años de la primera vez.