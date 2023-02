Si la semana pasada nos hacíamos eco del lanzamiento de Vivaldi 5.7, una nueva versión del navegador para PC con menos novedades -y menos interesantes- lo que nos gustaría, a tenor de a lo que nos a acostumbrado este proyecto, podemos decir que con el lanzamiento que nos ocupa ahora, el de la nueva versión de Vivaldi para Android, se han redimido con creces.

De acuerdo al anuncio oficial de Vivaldi 5.7 para Android, de hecho, trae más novedades que la versión para escritorio, lo que no suele ser lo habitual; pero es que también son novedades mucho más atractivas lo mires por donde lo mires (en honor a la verdad, el Vivaldi para PC está petado de características y no es tan fácil que nos sorprenda): mejora del rendimiento, nuevas funciones de personalización… y la guinda del pastel: la reproducción de contenidos multimedia.

Explicado simple y llanamente, Vivaldi para Android ha añadido una opción cuyo nombre y descripción lo dice todo: «Permitir reproducción de audio en segundo plano: Con esta opción activada , el audio seguirá reproduciéndose en segundo plano, cuando cambies de pestaña en Vivaldi o incluso cuando utilices otras apps.» Y aunque no lo menciona, le puedes añadir: «incluso aunque apagues la pantalla del dispositivo».

En este punto pueden pasar dos cosas: una, que la mera noticia de leer algo así te haya emocionado por las posibilidades que presenta; otra, que seas usuario premium de YouTube, YouTube Music u otros servicios de música. No sé si me entiendes. Si es lo primero, encontrarás la opción desactivada por defecto, así que ya estás yendo a la configuración de la aplicación para activarla (está al principio, no tiene pérdida).

Si esta novedad que trae Vivaldi para Android no te ha interesado nada, suerte la tuya. Pero hay más: otra nueva opción, en este caso para bloquear la reproducción automática de vídeos y ahorrarte la molestia que ello conlleva; y una mejora del rendimiento que incide en el arranque más rápido del navegador «incluso con cientos de pestañas», por si acaso ese es tu caso, valga la redundancia.

Otra novedad que estrena Vivaldi para Android y que será del agrado de los usuarios de Chromebooks, tablets y hasta pantallas de automóvil es un nuevo control de zum con el que cambiar el tamaño de la interfaz del navegador para adaptarse lo mejor posible al dispositivo. Esta opción se encuentra disponible en el apartado de accesibilidad de la configuración.

Por último, Vivaldi 5.7 para Android ha «añadido recordatorios para que actives Sync si aún no lo has hecho». Esto, como te imaginas, es el sistema de sincronización de datos del navegador, con el que podrás disfrutar de tus marcadores, historial, contraseñas y más en todos tus dispositivos, cifrado mediante.