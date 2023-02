Intel Meteor Lake-S podría traer un importante as bajo la manga

Los rumores sobre la posible cancelación de los procesadores Intel Meteor Lake-S llevan tiempo sobre la mesa, y en cierta manera se han visto reforzados por las informaciones que aseguran este año veremos el lanzamiento de Raptor Lake Refresh, una revisión menor de los Core Gen13 que, en teoría, vendrán con mayores frecuencias de reloj.

La verdad es que ahora mismo no hay nada confirmado, y que por tanto todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, creo que no tiene sentido pensar en una cancelación definitiva de Intel Meteor Lake-S para escritorio, porque eso equivaldría a dejar a AMD sola con Zen 5, una arquitectura que llegará en algún momento de 2024 y que en teoría iba a ser su gran rival.

Lo más cercano que tendría Intel en su hoja de ruta sería Arrow Lake-S, una generación que según las últimas informaciones sería lanzada entre finales de 2024 y principios de 2025, y que utilizará el nodo Intel A20. Como podéis ver, las fechas no pintarían nada bien, y eso es lo que me hace dudar tanto de la supuesta cancelación de Meteor Lake-S.

Todo sigue en el aire, pero un nuevo rumor deja datos muy concretos, y muy interesantes, sobre el futuro de Intel Meteor Lake-S y sobre el nuevo chipset estrella del gigante del chip, conocido como Z890 (sucesor del actual Z790). La fuente asegura que estos nuevos procesadores tendrán un total de 20 líneas PCIe Gen5, de las cuales 16 serán para la gráfica y 4 para una unidad SSD. Es un cambio interesante, pero no es el único, ya que el chipset Z890 contará también con 4 líneas PCIe Gen4 adicionales, y vendrá con conectividad Wi-Fi 7.

En cuanto a los procesadores Intel Meteor Lake-S este rumor nos deja un dato muy interesante que no teníamos antes, y que da un poco más de fuerza a esa idea de no cancelación que os he dejado al principio del artículo. Intel estaría desarrollando, en teoría, una versión de alto rendimiento que tendría una configuración de 8 núcleos Redwood Cove (alto rendimiento) y 16 núcleos Crestmont (alta eficiencia).

Si lo que os acabo de decir se confirma el tope de gama de la serie Intel Meteor Lake-S no estaría limitado a una configuración de 22 núcleos, sino que contaría con un total de 24 núcleos y 32 hilos, la misma cantidad que tiene el Intel Core i9-13900K. Si te preocupa la idea de que Intel no aumente el máximo de núcleos e hilos ya te adelanto que puedes estar tranquilo, porque esta nueva generación lo va a compensar con cambios importantes:

Nueva arquitectura tanto en los núcleos de alto rendimiento como en los de alta eficiencia.

Mayor IPC en ambos bloques de núcleos.

Salto al nodo Intel 4 (7 nm).

Aumento de las frecuencias de trabajo, que podría ser especialmente marcado en los núcleos de alta eficiencia.

Poniendo todo eso en conjunto está claro que aunque Meteor Lake-S mantenga el número de núcleos e hilos en 24 y 32, al final el aumento de rendimiento será bastante marcado frente a Raptor Lake-S, y la mejora en términos de eficiencia debería ser también notable. Ese sería su gran as bajo la manga, un importante aumento de rendimiento y un chipset de última generación compatible con el estándar Wi-Fi 7,