Counter Strike 2 podría ser una realidad, los nuevos drivers de NVIDIA apuntan a ello

Los últimos drivers de NVIDIA contienen una referencia directa a Counter Strike 2, un detalle muy interesante que no ha pasado desapercibido y que como podréis imaginar ha dado pie a una gran especulación. Ahora mismo no tenemos más información que la que os acabo de dar, así que vamos a centrarnos en ella y a explicar qué implica esa referencia y qué podemos sacar en claro.

Antes de nada, es importante destacar que numerosas referencias encontradas en los drivers de NVIDIA se han convertido, al final, en una primera filtración de algo que efectivamente acabó llegando al mercado. Uno de los ejemplos más recientes lo tenemos en la versión de Returnal para PC. No obstante, también debemos dejar claro que esas referencias no siempre se han convertido en algo real, y que por tanto esta referencia no tiene una validez absoluta.

Una inspección a fondo de los drivers ha revelado dos posibles ejecutables que apuntan a Counter Strike 2, uno llamado «CSGO2.exe» y otro que se identifica como «CS2.exe». Esto puede significar muchas cosas, quizá Valve haya estado inmersa en dos proyectos distintos, o puede que simplemente no se haya decidido por uno de esos dos nombres. La verdad es que no me sorprendería que Counter Strike 2 se acabase llamando Counter Strike: Goblal Offensive 2, ya que al final la coletilla «GO» ha adquirido una enorme popularidad.

Clic para ampliar.

No tengo nada claro si podemos esperar un remake completo del juego actualizado al motor gráfico Source Engine 2, o si por el contrario ese nuevo título será más bien una puesta al día de menor calado, con mejoras centradas sobre todo en la jugabilidad y con un acabado gráfico asequible incluso para equipos poco potentes.

Teniendo en cuenta el papel que juega Counter Strike en el mundo del deporte electrónico y del gaming competitivo, la verdad es que me inclino más a favor de la segunda opción, ya que al final disparar los requisitos sería contraproducente porque impediría a muchos jugadores disfrutar de esa hipotética nueva entrega.

Estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta información, aunque debemos tener presente que todavía no hay nada confirmado, y que esta filtración no quiere decir que Valve vaya a lanzar Counter Strike 2 a corto plazo, simplemente que es una posibilidad, y la verdad es que tiene bastante sentido, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que tiene a sus espaldas CS:GO Source. Si os pica la curiosidad de cómo podría lucir esa segunda parte os recuerdo que el año pasado vimos un mod realizado por un fan que ilustraba a la perfección cómo podría ser Counter Strike 2.