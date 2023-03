Google Play te avisará de aquellas aplicaciones que puedan funcionar mal

La tienda de aplicaciones Google Play está empezando a implementar una nueva función que me parece muy interesante, aunque su despliegue se está produciendo de manera gradual, ya que al momento de escribir este artículo no estaba disponible a nivel general. Con todo, imagino que no tardará mucho en gozar de un despliegue global, dada su utilidad.

Esta nueva función que ha implementado la tienda de aplicaciones Google Play es muy útil porque muestra, en función de la configuración que tenga nuestro dispositivo, un aviso en aquellas aplicaciones que pueden darnos problemas. Sé que alguno se llevará las manos a la cabeza y me dirá que ésta función se anunció en octubre del año pasado, y sí, es cierto, pero parece que no se ha empezado a utilizar hasta hace unos días.

El aviso que muestra la Google Play Store funciona de una manera muy sencilla. Dicha tienda analiza el correcto funcionamiento de cada aplicación cuando se descarga e instala en un dispositivo, y asocia dicho funcionamiento a la configuración de hardware de éste. Si la tasa de error que registra una aplicación bajo una misma configuración de hardware alcanza el 8% entonces muestra el mensaje de alerta, pero solo a aquellos usuarios que tengan un dispositivo con la misma configuración.

Os pongo un ejemplo para que no tengáis dudas. Imaginad que una aplicación acumula una tasa de error del 10% cuando se utiliza con un Galaxy S20, pero solo tiene una tasa de error del 2% cuando se ejecuta con un Xiaomi 12. Pues bien, el mensaje de aviso solo te aparecerá si intentas descargar esa aplicación con un Galaxy S20, pero no lo verás si procedes a descargarla desde un Xiaomi 12.

Este aviso se puede mostrar en función no solo de los problemas que dé una aplicación, como cierres y bloqueos, sino también cuando ofrece un mal rendimiento, así que dependiendo del origen de cada problema veremos un tipo de mensaje u otro. Obviamente este mensaje no nos limitará de ninguna manera, es decir, podremos descargar la aplicación, pero ya contaremos con el aviso de que podría no funcionar bien en nuestro terminal.

Si no te ha aparecido ningún aviso todavía eso no quiere decir que no tengas acceso a esta nueva función, puede indicar que todavía no hay datos suficientes para valorar las aplicaciones que utilizas en tu dispositivo, o que la configuración de hardware de este no dé ningún problema con dichas aplicaciones.