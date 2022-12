Google Play: las mejores aplicaciones y juegos de 2022

Ya no hay vuelta atrás. Si no había empezado diciembre y ya se empezaban a ver las primeras recopilaciones, acabamos de entrar en el último mes del año y esto va a ser un no parar. Comenzó Apple con los App Store Awards y ahora es el turno de Google Play, la tienda de aplicaciones de Android.

En concreto, Google ha desvelado ya cuáles son las mejores aplicaciones y juegos de 2022 para Android… Tablets, Wear y y los Chromebooks, que se estrenan en estas lides. Y… bueno, eso de eso de las mejores digamos que es un eufemismo, porque si la lista de Apple daba un poco de pena, la de Google no le va a la zaga. ¿Hubiese sido más adecuarlo dejarlo simplemente en «los más populares»? Probablemente.

Y es que como apunta Google en la nota oficial, «como cada año, los ganadores de 2022 reflejan lo que más le importa a las personas en este momento, desde juegos que nos ayudan a escapar de la realidad y entrar en un mundo completamente nuevo, hasta aplicaciones que nos ayudan a mantenernos firmes y presentes».

A continuación, las listas por categorías con…

Las mejores apps de 2022

La mejor app de 2022: Dream by WOMBO

La mejor app del 2022 es Dream by WOMBO – AI Art Tool, una de esas IA tan de moda últimamente con las que crear impresionantes imágenes a golpe de texto. Es gratuita, con limitaciones que se puden saltar pagando y la tienes disponible para Android en Google Play, claro. Nunca había sido tan fácil «dibujar» como Richard Corben.

La «elección de los usuarios», el premio secundario de la categoría es para BeReal, la red social de moda enfocada en compartir el momento.

La más divertida: PetStar .

. La mejor para el crecimiento personal: Breathwrk .

. La esencial para el día a día: Plant Parent .

. La joya oculta: Recover Athletics .

. La app más positiva: The STIGMA App .

. La mejor app para Wear: Todoist .

. La mejor app para Tablets: Pocket .

. La mejor app para Chromebook: BandLab.

Los mejores juegos de 2022



El mejor juego de 2022: Apex Legends Mobile

El mejor juego de 2022 es Apex Legends Mobile, un título muy potente en el campo de los eSports que en su traslado al ecosistema móvil se ha llevado el aplauso de a crítica y el favor del público. Por cierto, también fue el número uno en la lista de Apple. Lo tienes, de nuevo, para Android en Google Play.

Lo de Apex Legends va tan en serio que es también el mejor juego según los usuarios.