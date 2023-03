Haz que tu PC suba de nivel con esta Radeon RX 6700 rebajada a 329,89 euros

La Radeon RX 6700 es la mejor tarjeta gráfica de gama media-alta que podemos encontrar ahora mismo en el mercado en relación precio-rendimiento. En términos de potencia bruta está al nivel de una GeForce RTX 2080, lo que significa que es más potente que una GeForce RTX 3060 y que está solo un poco por debajo de la GeForce RTX 3060 Ti.

Esta tarjeta gráfica tiene la ventaja, además, de contar con 10 GB de memoria gráfica, lo que le permite acceder a configuraciones gráficas máximas en juegos que tienen un alto consumo de VRAM, y es muy eficiente. Esto último es muy importante, porque quiere decir que no necesita de una fuente de alimentación muy potente, y la convierte en una opción bastante accesible para actualizar un PC sin tener que cambiar dicho componente.

La Radeon RX 6700 utiliza la arquitectura RDNA2 y es más potente que la GPU de PS5. Cuenta con núcleos dedicados a la aceleración de trazado de rayos, y soporta la tecnología de reescalado FSR 2, que nos permite mejorar el rendimiento y alcanzar resoluciones superiores sin renunciar a un buen nivel de fluidez. Precisamente esta tecnología es la que hace que sea un modelo capaz de ofrecer una buena fluidez incluso en 4K, aunque donde mejor se mueve es en resoluciones 1080p y 1440p.

Especificaciones de la Radeon RX 6700

Arquitectura RDNA2.

2.304 shaders.

144 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

36 núcleos para acelerar trazado de rayos.

Bus de 160 bits.

10 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

GPU a 2.132 MHz-2.425 MHz.

80 MB de caché infinita.

Fuente de alimentación: una de 450 vatios y un conector de alimentación de 8 pines.

La Radeon RX 6700 está disponible ahora mismo por 329,89 euros, un precio fantástico que, como he dicho al principio, la convierte en una de las mejores tarjetas gráficas de su categoría. Si estás pensando en ampliar tu equipo y quieres disfrutar de todos los juegos actuales, y de los que están por venir, sin ningún problema esta tarjeta gráfica es una excelente opción.

Os recuerdo que, además, al comprarla participaréis en la nueva promoción de AMD, lo que quiere decir que os llevaréis una copia gratis de The Last of Us Part I cuando esté disponible. Te estarás ahorrando 60 euros, y esto hace que la oferta resulte todavía más interesante.