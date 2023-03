AMD regalará The Last of Us Part I con sus Radeon RX 6000 y 7000, y esto nos cuenta un secreto importante

The Last of Us Part I es, en un versión para PC, uno de los juegos más esperados del momento, y es comprensible, ya que se trata del debut de uno de los exclusivos más importantes de PlayStation. El juego fue lanzado originalmente en PS3 y se convirtió, sin duda alguna, un «cierre de oro» para el ciclo de vida de dicha consola.

Posteriormente se produjo el lanzamiento de una versión remasterizada en PS4, y hace poco vimos el lanzamiento de The Last of Us Part I en PS5, una entrega que viene a ser un remake del original, una importante puesta al día a nivel técnico que, en líneas generales, lo acerca a lo que vimos en The Last of Us Part II.

Gracias a una reciente filtración hemos podido descubrir que AMD tiene previsto lanzar una promoción interesante, ya que incluirá The Last of Us Part I gratis al comprar una tarjeta Radeon RX 6000 y Radeon RX 7900, siempre que hagamos dicha compra en un minorista que esté adscrito a la promoción.

La lista de tarjetas gráficas incluidas en la promoción es tan extensa que cubre todo lo que AMD tiene ahora mismo en el mercado, desde una Radeon RX 6400 hasta una Radeon RX 7900 XTX, y esto nos deja un dato muy importante relacionado con los requisitos de este juego, que va a ser tan asequible como para funcionar en una Radeon RX 6400.

The Last of Us Part I funcionará con una Radeon RX 6400

Y esto hace que la estimación de requisitos que os ofrecimos hace unos días adquiera mucha más fuerza, y se vea respaldada por una fuente oficial. La Radeon RX 6400 equivale a una GeForce GTX 1650 o Radeon RX 470, lo que significa que es alrededor de un 33% más lenta que una GeForce GTX 1060 de 6 GB y un 36% más lenta que una Radeon RX 580 de 8 GB, que son las dos tarjetas gráficas que pusimos en los requisitos recomendados.

Por otro lado, esto también sugiere que va a ser un juego bastante asequible en su versión para compatibles, y que podrá funcionar sin problemas incluso en equipos bastante antiguos y con poca potencia. Para que tengáis otra referencia os confirmo que la Radeon RX 6400 es un 16% más lenta que la GeForce GTX 970 de NVIDIA.

Este juego llegará a PC el 28 de marzo y tendrá un precio de 59,99 euros en su versión estándar. Se podrá comprar tanto en Steam como en la Epic Games Store.