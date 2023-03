Nothing Phone (2): diseño, especificaciones, precio, lanzamiento y todo lo que sabemos

El Nothing Phone (2) lleva semanas sonando con mucha fuerza, y está generando cada vez más expectación. Como sabrán muchos de nuestros lectores, se trata del esperado sucesor del Nothing Phone (1), un smartphone que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento y que, en líneas generales, nos dejó un buen sabor de boca.

Poco a poco se ha ido acumulando una cantidad notable de información sobre este nuevo terminal, así que he decidido que sería interesante filtrarla e integrarla en este especial, un artículo donde vais a encontrar los detalles más fiables que tenemos hasta el momento sobre el Nothing Phone (2).

Tened en cuenta, antes de empezar, que aunque me he limitado a elegir únicamente la información más fiable esto no quiere decir que todo lo que vamos a leer a continuación esté confirmado, ya que Nothing Technology, que es la empresa que está detrás de este smartphone, solo ha dado algunas claves y ha dejado muchas cosas en el aire.

Diseño externo y calidad de acabados: continuismo

El Nothing Phone (2) se perfila, según las últimas informaciones, como un terminal que adoptará un enfoque continuista tanto en materia de diseño como de calidad de construcción. Esto quiere decir que mantendrá la línea y las claves del Nothing Phone (1), y que su calidad de construcción será prácticamente idéntica a la del modelo original.

Dado que el Nothing Phone (1) tiene un chasis de aluminio y está rematado en cristal esto significa que el Nothing Phone (2) mantendría esa terminación, y que por tanto posicionaría como un smartphone premium. Volviendo al diseño, podemos esperar un chasis de línea plana y un sistema de iluminación LED en la parte trasera, aunque con patrones diferentes a los del modelo actual.

Precisamente ese podría ser uno de los grandes pilares de Nothing para diferenciar a cada nueva generación de smartphones, la posición de las luces LED en la parte trasera, y yo no descartaría de que en algún momento dichas luces acaben siendo personalizables. El modelo actual ya permite establecer animaciones, pero no cambiar el color. Personalmente creo que este es un detalle estético bastante chulo, pero al final también afecta a la autonomía del smartphone.

En cuanto a la parte frontal esperamos un acabado todo pantalla con unos bordes muy reducidos, y la clásica isleta flotante donde se encontrará integrada la cámara. Sí, en esencia debería tener el mismo frontal que el modelo actual, y no he visto ningún rumor que apunte la posibilidad de integrar una terminación curvada en los laterales.

Posibles especificaciones del Nothing Phone (2)

En términos de hardware es donde nos encontraremos con los cambios más importantes frente al modelo de la generación anterior. El Nothing Phone (1) no fue un smartphone tope de gama, es un modelo de gama media-alta premium, algo que se aprecia claramente en el momento en el que descubrimos que su SoC es un Snapdragon 778G+. Pues bien, está confirmado que el Nothing Phone (2) va a utilizar un SoC Snapdragon 8, aunque no sabemos de qué generación en concreto, y este es un dato clave que nos falta, ya que determinará si este terminal se convertirá en un tope de gama o si será un gama alta.

Os explico ese tema para que no os queden dudas. A día de hoy, un smartphone equipado con los SoCs Snapdragon 8 Gen1 o Snapdragon 8+ Gen1 sería un gama alta, y un modelo configurado con un Snapdragon 8 Gen2 sería un tope de gama. Si el Nothing Phone (2) viene con un Snapdragon 8 Gen2 será un tope de gama y ofrecerá mayor rendimiento, pero está claro que también será más caro. Por contra, si viene con un Snapdragon 8 Gen1 será un gama alta y tendrá un pico de rendimiento inferior, pero como contrapartida debería ser más económico.

Nothing no ha confirmado nada, pero Qualcomm dejó caer un comentario que apuntaba claramente al uso de un Snapdragon 8+ Gen1, así que salvo sorpresa ese debería ser el cerebro del Nothing Phone (2), y por tanto podríamos considerarlo como un smartphone de gama alta.

Se espera que venga acompañado de 8 GB de RAM y de 128 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base, pero es probable que tenga una versión superior con 12 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento. La pantalla tendrá un tamaño de, como mínimo, 6,5 pulgadas, ofrecerá una tasa de refresco de 120 Hz y mantendrá la resolución FHD+. El panel será de tipo AMOLED.

La configuración de cámaras tiene mucho que mejorar, ya que el Nothing Phone (1) decepcionaba un poco en este sentido, y quedaba muy por detrás del Google Pixel 6a, que es uno de sus principales rivales por rango de precios. El Nothing Phone (2) se perfilará como un terminal superior al Nothing Phone (1), y quedará en cuadrado en una gama más alta, así que podemos esperar que esto se traduzca en un apartado fotográfico de mayor calidad, aunque por desgracia, no puedo daros datos concretos de momento.

Por lo demás, las últimas informaciones indican que el Nothing Phone (2) vendrá con una batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida, y que tendrá Android 13 como sistema operativo con la capa de personalización Nothing OS.

Nothing Phone (2): precio y fecha de lanzamiento

Se espera que el Nothing Phone (2) sea presentado en algún momento del tercer trimestre del año, es decir, entre los meses de julio, agosto y septiembre. Como el modelo actual debutó en julio del año pasado, creo que lo más probable es que su sucesor llegue entre finales de julio y principios del mes de septiembre.

Carl Pei ha confirmado que el Nothing Phone (2) llegará tanto a Europa como a ciertas zonas de Asia, y que también estará disponible en Estados Unidos. El precio de venta que tendrá es todo un misterio, pero teniendo en cuenta su subida de rango frente al Nothing Phone (1), y la tendencia al alza que estamos viendo en el sector smartphone creo que lo más probable es que acabe siendo bastante más caro.

El Nothing Phone (2) en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento debería rondar entre los 600 y los 700 euros, y la versión con 12 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento se situará entre los 700 y los 800 euros. Tened presente que esta es una estimación, y que el precio final del Nothing Phone (2) podría ser todavía mayor.

Imagen de portada: Technizo Concept.