Windows 11 Moments 2, una actualización problemática

Parece que de nuevo tenemos que hablar de una actualización de Windows, en este caso Windows 11 Moments 2, que junto a una interesante lista de novedades, también llega con una serie de problemas. Recordemos que el despliegue de esta actualización de Windows se inició a principios de este mes, pero que ha sido esta misma semana cuando ha llegado a Windows Update, identificado como KB5023706. Como ya sabes, esto marca una importante diferencia, pues con este cambio la actualización empieza a llegar, de manera automática, a todos los sistemas compatibles que tengan activadas las actualizaciones automáticas.

Así, y como ya hemos visto en otros casos anteriores, es cuando empieza a producirse el despliegue masivo cuando, claro, empiezan a aparecer los problemas. Esto es comprensible, y no quiero jugar el papel de abogado del diablo, pero es cierto que incluso con el programa de insiders de Windows, el parque de sistemas en los que probar las actualizaciones antes de lanzarlas es limitado. Ahora bien, es cierto que Microsoft debería buscar algún método para mitigar este problema en la medida de lo posible. Despliegue en anillos, ampliación del equipo de betatesters… algo.

En algunos casos, los problemas asociados a las actualizaciones tienen un alcance bastante limitado, si bien en otros casos pueden llegar a afectar a todos los usuarios que hayan actualizado su PC. En este caso, con los problemas de Windows 11 Moments 2, todavía es pronto para determinar la cantidad aproximada de usuarios afectados, pero dado lo poco que han empezado a trascender los primeros problemas, podemos entender que el número de afectados es significativo.

Según podemos leer en TechSpot, los problemas de Windows 11 Moments 2 afectan a los ordenadores con unidades SSD Adata XPG SX8200 Pro, además de a las conexiones WiFi y pueden llegar a traducirse en pantallazos azules. El problema más importante derivado de la actualización es su impacto en ciertos equipados con una unidad SSD Adata XPG SX8200 Pro de 1 terabyte y, de momento, parece que el problema se limita a este modelo de Adata SSD. En todos los casos su rendimiento se habría degradado a menos de la mitad del normal, y el problema habría desaparecido al desinstalar Windows 11 Moments 2. La buena noticia es que Microsoft ya ha dado acuse de recibo y está trabajando en ello.

Pero el problema con esta unidad de almacenamiento no es el único que se ha vinculado a Windows 11 Moments 2, ya que también hay usuarios que han informado sobre problemas con la conectividad WiFi (principalmente de velocidad) y sobre constantes pantallazos azules, aplicaciones que han dejado de funcionar. Por lo tanto, si ya te has actualizado e identificas cualquiera de estos problemas, lo mejor será que desinstales la actualización. Y si todavía no has dado el salto, quizá sea mejor que dejes pasar al menos unos días antes de hacerlo.