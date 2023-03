Windows 11 22H2 Moment 2, novedades, requisitos e instalación

Microsoft ha comenzado a desplegar Windows 11 22H2 Moment 2, la primera gran actualización del sistema operativo en 2023. Está disponible en Windows Update, en el Microsoft Update Catalog y en el caso de las nuevas aplicaciones disponibles en la Microsoft Store. Suponemos que la compañía actualizará posteriormente las imágenes ISO para instalaciones limpias o ejecución de máquinas virtuales a la última versión.

Ya te hemos hablado de los «Momentos» como fórmula para actualizar Windows 11, una vez que Microsoft ha modificado (sí, otra vez) el desarrollo de Windows, con un nuevo cronograma de ingeniería que conllevaría un ciclo de lanzamiento de tres años para las versiones mayores. O lo que es lo mismo, un nuevo Windows cada tres años. Este sistema no es nuevo, ya se utilizó en Windows 7 o Vista y todo indica que desembocará en el nuevo Windows 12.

Hasta entonces, Microsoft publicará los habituales parches mensuales (segundo martes del mes) para cubrir el apartado de la seguridad informática y los «Momentos» para mantener el sistema actualizado en soporte tecnológico, nuevas características y aplicaciones tanto internas como las que se desarrollan en paralelo al sistema operativo.

Windows 11 22H2 Moment 2, novedades

La primera gran actualización se ha comenzado a desplegar tras su paso por los canales de prueba Insider. Microsoft ha publicado un extenso artículo en el blog de Windows donde informa de sus novedades. No esperes ninguna revolución, ya que esta solo llegará cuando la firma de Redmond pueda desprenderse de todo componente legado y por el momento no es posible. Sí hay mejoras en bastantes apartados, que según el jefe de producto Panos Panay, «reinventa y mejora la forma en que las personas hacen las cosas en sus PC». Seguro que ya has oído esto otras veces… Te ponemos al día de lo que puedes esperar.

Nuevo Bing con IA

No te sorprenderá conocer que Panay coloca la nueva versión de su buscador en el foco principal de esta actualización, incluso en el mismo título del artículo donde anuncia las novedades de la versión. Microsoft va a gastar la friolera de 10.000 millones de dólares en OpenAI (el grupo detrás del chat de moda ChatGPT), quiere monetizar la inversión y de paso rebajar la gran distancia que en búsquedas le separa de Google.

Ya te contamos como funcionaba este Bing con ChatGPT y el lanzamiento en las últimas semanas para plataformas móviles Android e iOS, así como en Skype. Como era predecible, «a medida que nos acercamos a la próxima ola de computación liderada por la adopción masiva de IA», dice el jefe de producto de Microsoft, el siguiente paso ha sido desplegarlo en Windows 11. Y no en cualquier parte, sino directamente en la barra de tareas como ayer te adelantamos.

La idea es esa: destronar a Google (o al menos reducir las diferencias) en búsquedas. Microsoft lo ha intentado por activa y por pasiva desde hace una década, sin resultados. Ahora ha visto la puerta abierta apoyándose en las decenas de millones de usuarios que usan Windows a diario y que, si bien hasta ahora no han sentido demasiado entusiasmo ni por Windows 11 ni por la IA, terminen usándolo a medida que ChatGPT sigue ganando popularidad y al tenerlo tan a mano como es la barra de tareas.

El creador de Gmail dijo que ChatGPT tenía el potencial de «destruir» a Google en dos años ya que esta IA «eliminaría» la página de resultados del motor de búsqueda, que es donde Google obtiene la mayor parte de los ingresos. En Microsoft lo creen posible y el resultado es que vamos a tener el chatbot hasta en la sopa. Ahora con Bing en la barra de tareas de Windows 11.

Phone Link para iOS

Cambiamos de tercio porque Microsoft ha publicado la versión preliminar de una aplicación que ya estaba disponible para Android y que ahora llega a los móviles de Apple. La idea es la misma: conectar smartphones y PCs de una manera sencilla, rápida y efectiva, buscando la pretendida convergencia entre sistemas móviles y los de escritorio.

Phone Link para iOS conecta los iPhone a Windows 11, con soporte para llamadas telefónicas, mensajes de texto o acceso más sencillo a las fotografías almacenadas gracias a la integración del servicio de almacenamiento en nube de Apple, iCloud, en la aplicación Fotos de Windows 11. Si usas iPhone y Windows, tienes más información de esta aplicación en el Blog de Windows Insider.

Phone Link para Android

Microsoft ha convertido Android en su sistema operativo de referencia en movilidad una vez cancelados Windows Phone / Windows Mobile y ha desarrollado versiones móviles de sus mejores aplicaciones, Office, Edge, Skype, Cortana, OneDrive. También desarrolló una aplicación para conectar móviles y ordenadores y en definitiva lograr una transición transparente de contenido y de funciones entre los dispositivos.

Si en iOS se estrena ahora como vimos en el punto anterior, para Android estaba disponible desde su anuncio en la BUILD 2018. La aplicación se llamaba «Tu Teléfono» y Microsoft la renombró a «Enlace móvil» que es como ahora puedes verla instalada por defecto en Windows 11 y Windows 10. Funciona muy bien como pudiste ver en este artículo práctico.

Teniendo en cuanta la alianza que Microsoft tiene con Samsung y que éste lidera las ventas de móviles, las novedades en Windows 11 22H2 Moment 2 llegan para los móviles de la firma surcoreana, facilitando la activación del punto de acceso personal del teléfono con un solo clic desde la lista de redes Wi-Fi en el PC. También se ha añadido la función de sitios web recientes, con la que los usuarios de Samsung ahora pueden transferir fácilmente sus sesiones de navegador desde el móvil al PC para mejorar el flujo. Esperamos bastantes avances en esta función y que lleguen con carácter general a todas las marcas de móviles.

Bloc de notas

El Notepad sigue siendo una de las aplicaciones de Windows más útiles y usadas de las que se entregan por defecto con el sistema operativo. Y fue renovado en Windows 11 con nuevo diseño, menús actualizados, modo oscuro y algunas funciones nuevas. La más esperada era la de las pestañas y ya están aquí por primera vez en el canal estable. Ayudan a proporcionar una forma rápida y fácil de mantener los datos organizados. Simplemente abre la aplicación y haz clic en el ícono + para crear una nueva pestaña.

Microsoft también ha mejorado la función de búsqueda, localización y reemplazo, y ha añadido soporte para la función deshacer en varios niveles, una de las características solicitadas por la comunidad. Si bien la funcionalidad principal permanece sin cambios (tampoco pedimos mucho más a un editor de textos tan básico como este), Microsoft ha hecho un buen trabajo para ponerlo al día. Sigue habiendo bloc de notas más completos, como Notepad++, pero el nuevo de Windows funciona muy bien y está integrado en el sistema.

Videoconferencias, transmisiones y Teams

Microsoft lanzó el pasado año Windows Studio Effects, una colección de efectos de audio y video que permite personalizar transmisiones en tareas de videoconferencia o en creación de contenido en línea, con efectos como contacto visual, desenfoque de fondo, encuadre automático y enfoque de voz, disponibles para usar en cámara y micrófono.

Con esta actualización de Windows 11, Microsoft ha facilitado el uso de estos efectos directamente desde la configuración rápida de la barra de tareas. No te sorprenderá saber que esta función tiene «una integración perfecta» con Teams, el software de comunicación interno y que como todos los demás propios Microsoft pretende impulsar con la ayuda de los millones de usuarios de Windows.

A este respecto comentar, que la experiencia con Microsoft Teams se ha renovado para que sea más fácil obtener una vista previa del video y pasar directamente a una llamada o compartir un enlace de llamada a través de cualquier aplicación. También se puede obtener un acceso más rápido y fácil a todas las conversaciones, con la capacidad de navegar entre ellas en Chat, todo en una sola ventana.

Asistencia rápida

La asistencia rápida de Windows 11 es una función interesante que permite recibir o proporcionar ayuda para resolver problemas informáticos mediante una conexión remota. Microsoft la estrenó en Windows 10 como una solución sencilla y complementaria a otras como la Asistencia Remota u otras opciones de conexión de equipos como la función clásica y más completa de Escritorio Remoto de Windows.

Microsoft la ha rediseñado en esta versión y ahora se puede abrir directamente desde el menú Inicio y conectarse más rápido que antes, e incluso aprovechar la nueva capacidad para cambiar entre compartir pantalla y control total durante una sesión. Y hay un nuevo puntero láser que puedes usar para resaltar un ícono, un menú o cualquier otra cosa en la pantalla para guiar al usuario que asistas en el proceso de aprendizaje.

Grabación de pantalla

Windows ya incluía una grabadora de pantalla en la barra de juegos de Xbox. Pero fue diseñada para grabaciones en juegos y, por lo tanto, solo permitía grabar toda tu pantalla. Con el lanzamiento de la actualización Moment 2, la herramienta de recorte de Windows 11 ahora contiene una función de grabación de pantalla que permite seleccionar una región específica. Esta característica permite crear grabaciones de pantalla más pequeñas y enfocadas o videos grandes de pantalla completa según sea necesario.

Widgets

Noticias e información fue uno de los primeros Widgets de la era de Windows 11 y ha acabado con sección propia en la barra de tareas. Ahora, Microsoft ha implementado una expansión de Widgets para incluir Phone Link, Xbox Game Pass y a socios como Meta y Spotify. Con el lanzamiento de estos nuevos widgets, dice Microsoft que está ofreciendo «una mejor experiencia y nuevas formas para que los desarrolladores lleguen a los clientes de Windows». Personalmente lo tengo completamente deshabilitado, pero tú eliges.

Accesibilidad y recomendaciones energéticas

Windows 11 tiene su problemática, pero en el apartado de la accesibilidad es la mejor edición de la historia. Los que afortunadamente no tenemos ninguna discapacidad pueden parecernos opciones menores, pero es importante que Microsoft cree un sistema que todos puedan usar. Para esta actualización se han añadido mejoras en el Narrador para ampliar su compatibilidad con más pantallas Braille y permitir que las persona ciegas lo usen con facilidad. También se ha pasado al canal estable las nuevas funciones de acceso por voz que estaban en la vista previa, brindando una solución más flexible y mejorada al usar la voz en Windows 11 para las principales aplicaciones, sea un documento de Word hasta administrar archivos en Explorador.

En una apuesta por la sostenibilidad que debería ser la norma de cualquier proveedor tecnológico, Microsoft ha añadido nuevos conmutadores y recomendaciones directamente en la configuración del sistema, para que el usuario puede comprender más fácilmente sus elecciones y tomar medidas para ajustar la configuración para reducir su huella de carbono.

Barra de tareas optimizada para tablets

Esta actualización estrena una nueva barra de tareas optimizada para tabletas electrónicas, que mejora la comodidad de uso con Windows 11. Con esta nueva característica, la barra de tareas de Windows 11 colapsará automáticamente cuando desconectes o dobles el teclado en un PC 2 en 1. Cuando quieras usarla, simplemente puedes deslizar hacia arriba para mostrar una barra de tareas optimizada para el tacto.

App Windows 365

La actualización también tiene novedades para profesionales y empresas que puedes repasar en el blog de Tech Community. Una de las más noticiables es la aplicación Windows 365 para Windows 11 (y Windows 10) que permite acceder directamente a un servicio que te sonará como el «Windows PC en la nube».

Con esta aplicación, que Microsoft definió como «una nueva categoría de computación personal híbrida», que combina el poder y la seguridad de la nube con la versatilidad y simplicidad de un PC, se puede pasar directamente desde una versión de escritorio a la nube, en una una experiencia personalizada adaptada a la configuración, perfil y estilo de trabajo. También reduce la gestión para que los administradores de TI pueden habilitar a los empleados con una experiencia de inicio de sesión único.

Recuerda que para usar esta aplicación necesitas estar suscrito al servicio que está disponible en varias versiones, según la cantidad de núcleos virtuales, RAM y almacenamiento al que un cliente puede acceder en su máquina virtual «Cloud PC». De momento, solo está disponible para empresas.

Windows 11 22H2 Moment 2, requisitos e instalación

Los requisitos de hardware mínimos son los mismos que los de Windows 11 22H2, la versión que se actualiza. Si ya estás en ella cumples esos requisitos. Si actualizas desde versiones anteriores puedes ejecutar previamente la utilidad oficial de Microsoft ‘Comprobación de estado del PC‘ (PC Health Check) o aplicaciones alternativas como ‘WhyNotWin11’ de código abierto y gratuito disponible en GitHub.

Los requisitos oficiales se aplican tanto a máquinas físicas como virtuales y son los siguientes:

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos, incluidos en este listado.

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con la función de ‘Arranque Seguro’.

TPM: Módulo de plataforma segura versión 2.0.

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Conexión a Internet para Windows 10 Home.

Windows 11 22H2 (preferente), aunque se podrá actualizar desde Windows 10.

Como Microsoft ha adoptado una actitud pragmática porque no puede controlar el inmenso ecosistema de Windows y, además, le interesa que la adopción del sistema (hasta ahora más baja de lo esperado) vaya subiendo, en todos los casos se puede instalar Windows 11 en equipos que no cumplen con los requisitos omitiendo el verificador Out of Box Experience.

En cuanto a la instalación, no puede ser más sencilla ya que Microsoft entrega una actualización incremental desde Windows Update. Nosotros la hemos realizado desde Windows 11 22H2 y sin problemas, muy rápida y manteniendo aplicaciones, archivos y datos de usuario. Para ello, accede a Configuración > Windows Update y pulsa sobre «Buscar actualizaciones». Una vez descargado puedes actualizar de inmediato o programar la actualización.

Otra buena manera de actualizar la versión es mediante el Catálogo de Microsoft. Para ello, introduce en la búsqueda «KB5022913», descarga la versión correspondiente, la «2023-02 Actualización acumulativa para Windows 11 Version 22H2 para sistemas basados en x64» de manera general, e instala desde el ejecutable. Tanto si usas esta vía como la de Windows Update, la versión quedará actualizada a Windows 11 22621.1344 con el Windows Feature Experience Pack 1000.22639.1000.0.

También puedes aprovechar la nueva versión para realizar una «instalación limpia» desde cero, aunque por el momento Microsoft no ha actualizado las imágenes ISO a esta versión. Pero se puede instalar la 22H2 general y desde ahí realizar la actualización. Por supuesto, se puede ejecutar la versión desde máquinas virtuales, un método rápido, cómodo y seguro, especialmente notable para pruebas de software ya que evita tener que tocar el sistema anfitrión que puede ser Windows 10 u otros.

Terminar diciendo que todos los usuarios de Windows 11 recibirán estas nuevas funciones como parte de las actualizaciones del martes de parches de marzo de 2023, que incluirá adicionalmente la habitual corrección de errores y solución a las vulnerabilidades de seguridad.