Nuevos detalles sobre el iPhone 15: chasis en titanio y botones unificados

El iPhone 15 es uno de los smartphones más esperados del momento, eso no admite discusión. Hace poco compartimos con vosotros un artículo especial dedicado al iPhone 15 donde hicimos una recopilación de los rumores y «filtraciones» más interesantes, y más creíbles, que conocemos hasta el momento, y hoy tenemos nuevos detalles que merece la pena analizar.

Lo primero que me llama la atención es que ahora «se da por hecho», entre comillas porque es un rumor y porque en realidad no hay nada definitivo, que todos los modelos de esta nueva generación de Apple va a estar fabricada en titanio, y que dicho material no será exclusivo de los modelos «Pro» y «Pro Max». Esto es algo que contrasta con las informaciones anteriores, y que la verdad me deja un poco descolocado.

Utilizar titanio para fabricar el chasis de los iPhone 15 tendrá ventajas importantes, ya que es un material más ligero y más resistente que el acero, pero también es más caro, y esto se acabaría notando en el precio de venta. Según las informaciones que he podido ver, el uso de titanio elevaría el precio de los iPhone 15 en 100 dólares como mínimo, lo que significa que, en España, esta nueva generación sería todavía más cara que la actual.

Para que os hagáis una idea de lo que esto supondría os hago una estimación básica y adaptada al euro partiendo de esa base. La subida de 100 dólares se convertiría en 93 euros, y a estos habría que aplicar un 21% de IVA. Con ese incremento el precio del iPhone 15 Pro pasaría a ser de caso 1.432 euros, y el iPhone costaría 1.121 euros. Si nos vamos al iPhone 15 Pro Max el uso de titanio dispararía su precio hasta los 1.581 euros.

Personalmente creo que son precios que ya empezarían a rozar un nivel tan exagerado que, al final, por mucho que se trate de Apple acabaría generando rechazo entre los consumidores. Esa es mi opinión, pero quién sabe, quizá el estatus y el nivel que se le da a la compañía de la manzana, y el atractivo del titanio, obran un milagro y al final la subida de precio no afecta negativamente a las ventas, siempre que se confirme el uso de dicho material.

Por otro lado, una nueva filtración indica que los iPhone 15 Pro y Pro Max tendrán un único botón de control de volumen, lo que significa que Apple unirá los dos botones que están presentes en los iPhone 14 para crear uno solo. Esto debería dar un aspecto más uniforme y estético a esos terminales, pero este cambio no estará presente en los modelos estándar y Plus. Se comenta que este botón, y el de silenciar el terminal, tendrán un diseño táctil con respuesta háptica.

Finalmente también ha aparecido una imagen que muestra cómo serán los frontales de los nuevos iPhone 15, y queda claro que los modelos Pro y Pro Max van a tener unos bordes de pantalla más reducidos que los modelos estándar. Si todo va según lo previsto la presentación de los iPhone 15 debería tener lugar entre la primera y la segunda semana de septiembre de este año.