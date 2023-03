iPhone 15: posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos

El iPhone 15 será el próximo smartphone estrella de Apple. Su lanzamiento todavía está a unos cuantos meses de distancia, pero el goteo de información que hemos ido viendo durante las últimas semanas ha sido constante y esto ha hecho que cada vez tengamos más información de interés. Dicha información es, en líneas generales, bastante interesante.

Sin embargo, no todas las informaciones que han ido apareciendo cuadran igual de bien ni tienen el mismo sentido, y por eso hemos querido dar forma a este artículo, donde hemos hemos recopilado para vosotros las filtraciones y rumores más interesantes, y más creíbles, que hemos visto sobre el iPhone 15.

Es importante que tengáis en cuenta que todavía no hay nada confirmado, y que por tanto puede que algunas de las cosas que os vamos a contar a continuación cambien de forma total o parcial, o que no se cumplan.

No obstante, estoy convencido de que prácticamente todo lo que os voy a contar se acabará cumpliendo «tal cual», es decir, sin cambios importantes. Solo tengo dudas con el tema de la eliminación los botones físicos de subir y bajar volumen, un tema que se me antoja como un cambio demasiado radical para el usuario medio, aunque esto no quiere decir que vaya a ser «imposible».

Dicho esto, vamos a entrar en materia. Poneos cómodos, que tenemos muchas cosas interesantes que contaros sobre el esperado iPhone 15.

Modelos, diseño y calidad de construcción del iPhone 15: Dynamic Island para todos

Todo parece indicar que Apple mantendrá la división actual en cuatro modelos distintos, y que los cambios que introducirá la firma de la manzana en el iPhone 15 serán más marcados de lo que nos imaginábamos en un principio. La filtración de una serie de maquetas, que normalmente van a manos de los fabricantes de fundas y que por tanto tienen una alta credibilidad, apunta en esa dirección.



Las cuatro maquetas filtradas representan a los iPhone 15 y iPhone 15 Max, y también a las versiones Pro y Pro Max. A nivel de diseño se mantendrá el marco plano y el frontal todo pantalla, así como la isleta cuadrada con esquinas redondeadas, pero en esta ocasión Apple utilizará la Dynamic Island en todos los modelos, reducirá un poco más los bordes de la pantalla y utilizará un acabado ligeramente curvado en los laterales, tanto en la parte frontal como en la trasera. Esas maquetas también reflejan un cambio en la isleta de las cámaras, que será un poco más grande.

Como habréis podido imaginar, estos cambios hacen que las maquetas de los iPhone 15 que se filtraron recientemente no encajen en las fundas de los iPhone 14 equivalentes, aunque curiosamente el iPhone 15 Plus es la excepción a la regla. Se sigue rumoreando que Apple eliminará los botones físicos de subir y bajar volumen, una información que no podemos confirmar porque esas maquetas vienen con marcas claras dedicadas a la posición de los botones laterales.

En cuanto a la calidad de construcción, no esperamos cambios frente a la generación actual, lo que significa que los iPhone 15 y 15 Plus estarán fabricados en aluminio y cristal, y que los modelos Pro y Pro Max utilizarán un marco de acero y la clásica doble capa de cristal. Podemos considerar ambas terminaciones como «premium».

Los iPhone 15 y 15 Plus mantendrán el tamaño de pantalla de 6,1 y 6,7 pulgadas, respectivamente, y los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max tendrán también pantallas de 6,1 6,7 pulgadas, respectivamente. Los dos primeros modelos se diferenciarán de los segundos por cosas tan importantes como el SoC y la configuración de las cámaras, pero como ya hemos dicho anteriormente todos ellos utilizarán la Dynamic Island, así que diremos adiós por fin a la muesca trapezoidal.

Posibles especificaciones de todas las versiones

Este es, sin duda, uno de los apartados más complicados porque es precisamente donde más escasea la información. No obstante, tenemos algunos cabos que podemos atar para dar forma a una estimación bastante completa e interesante, y también fiable. Recordad que Apple ha venido diferenciando los modelos estándar de los Pro por el SoC, y que debido a esto los iPhone 15 y 15 Plus podrían reutilizar el SoC Apple A16, que fue exclusivo de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max.

Todas las versiones utilizarán el conector USB Type-C para cumplir con la normativa de la Unión Europea, lo que significa que estamos ante el final de conector Lightning. Es una buena noticia, pero esto ha generado mucho revuelo porque se comenta que Apple podría utilizar un PCB específico en sus cables USB Type-C para limitar las funciones si utilizamos cables compatibles. Si esto se confirma, estaríamos obligados a utilizar cables originales o a aceptar limitaciones importantes.

iPhone 15

Pantalla de 6,1 pulgadas con resolución de 2.532 x 1.170 píxeles y Dynamic Island.

SoC Apple A16 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con cinco núcleos.

Módem Snapdragon X70 5G.

6 GB de memoria RAM de LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Doble cámara trasera con una lente de 48 MP y tra de 12 MP.

iOS 17 como sistema operativo.

iPhone 15 Plus

Pantalla de 6,7 pulgadas con resolución de 2.778 x 1.284 píxeles.

SoC Apple A16 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con cinco núcleos.

Módem Snapdragon X70 5G.

6 GB de memoria RAM de LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Doble cámara trasera con una lente de 48 MP y otra de 12 MP.

iOS 17 como sistema operativo.

iPhone 15 Pro

Pantalla de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion, tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.

SoC Apple A17 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con seis núcleos.

Módem Snapdragon X70 5G.

8 GB de memoria RAM LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Triple cámara trasera, con una lente principal de 48 MP, gran angular y teleobjetivo.

iOS 17 como sistema operativo

iPhone 15 Pro Max

Pantalla de 6,7 pulgadas con tecnología ProMotion, tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.

SoC Apple A17 con CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia).

GPU Apple con seis núcleos.

Módem Snapdragon X70 5G.

8 GB de memoria RAM LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Triple cámara trasera, con una lente principal de 48 MP, gran angular y teleobjetivo periscopio.

iOS 17 como sistema operativo

Lo que más nos llama la atención es la diferencia a nivel de SoC que habrá entre los modelos estándar y las versiones Pro y Pro Max, aunque no debe sorprendernos ya que, como os hemos comentado anteriormente, esto es algo que ya vimos en la generación anterior.

El SoC Apple A17 será un chip más potente tanto a nivel CPU como GPU, y también será más eficiente. Estará fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC, mientras que el SoC Apple A16 viene fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC. No espero un salto grande en términos de potencia, pero haciendo una valoración global bajo el concepto rendimiento por vatio consumido creo que la evolución va a ser bastante marcada.

Otro cambio importante sería el uso de memoria LPDDR5 en los iPhone 15 y 15 Plus, y el aumento de 6 GB a 8 GB de RAM en los modelos Pro y Pro Max. También esperamos mejoras en las cámaras de todos los modelos, y un teleobjetivo de tipo periscopio en el modelo Pro Max.

No tenemos información concreta todavía sobre las posibles novedades que podría incluir Apple en las pantallas de estos nuevos terminales, más allá de esa terminación curvada y de la inclusión de la Dynamic Island en los modelos estándar y Plus, aunque estoy convencido de que, salvo sorpresa, los iPhone 15 y 15 Plus volverán a ofrecer una tasa de refresco de 60 Hz. Tampoco ha trascendido información todavía sobre la batería, pero en este sentido esperamos pocos cambios frente a la generación actual.

Fecha de lanzamiento y posible precio

Apple presentará los nuevos iPhone 15 en algún momento de septiembre de este año. No tenemos una fecha exacta, pero lo más probable es que dicha presentación se produzca en la primera mitad de dicho mes, es decir entre el 1 y el 15 de septiembre. Los iPhone 14 fueron presentados el 7 de septiembre, así que esta fecha nos sirve como referencia para hacernos una idea de la estrategia que podría seguir Apple con sus próximos terminales.

Es importante que tengáis en cuenta que fecha de presentación y fecha de lanzamiento no son lo mismo cuando hablamos del iPhone. Volviendo al ejemplo anterior, el iPhone 14 fue presentado el 7 de septiembre pero no estuvo disponible hasta el 16 de septiembre. Creo que es muy probable que esto se repita con el iPhone 15, y que aunque este se presente en la primera o en la segunda semana de septiembre no estará disponible realmente hasta una semana después de su presentación, como mínimo.

Por lo que respecta al precio, la verdad es que tengo muchas dudas. Apple no subió el precio de los iPhone 14 en Estados Unidos, pero en España sí que acabamos viendo un encarecimiento notable que, en teoría, fue consecuencia directa de la paridad (en aquel momento) entre el dólar y el euro, y también del incremento de los costes que tuvo que afrontar la compañía de la manzana.

Con el paso del tiempo el euro ha recuperado posiciones frente al dólar, y es solo cuestión de tiempo hasta que las aguas vuelvan a su cauce, pero los precios del iPhone 14 siguen muy altos en todas sus versiones. Esto, unido al hecho de que Apple juega en otra lugar y a que cree que hay sitio en el mercado para smartphones cada vez más caros me hace pensar que los iPhone 15 experimentarán otra subida de precio.

Puede que dicha de precio solo se aplique a algunos mercados concretos, pero es muy probable que ocurra y que España sea uno de los países afectados. Si se confirma, yo apostaría por una subida aproximada de entre 50 y 100 euros. Así es como podrían quedar los precios de los nuevos terminales de la compañía de la manzana tras esa subida de precios:

iPhone 15 de 128 GB: 1.059 euros.

iPhone 15 Plus de 128 GB: 1.209 euros.

iPhone 15 Pro de 128 GB: 1.419 euros.

iPhone 15 Pro Max de 128 GB: 1.569 euros.

Apple también podría mantener los precios de los iPhone 14, algo que sin duda sería lo más beneficioso para el consumidor, aunque teniendo en cuenta los cambios que va a introducir en su nueva generación de smartphones la verdad es que no termino de verlo, y me inclino más a pensar en una subida de precios.

Imagen de portada: 4RMD.