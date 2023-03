Outlook Play My Emails ya lee tus correos en español

Ya han pasado cuatro años desde que, allá por 2019, Microsoft añadiera la función Play My Emails a la versión para iOS de Outlook, su cliente de correo. En su lanzamiento, por lo tanto, su alcance fue bastante limitado, ya que solo podía emplearse desde dispositivos de Apple y, además, solo estaba disponible en inglés, aunque posteriormente sumó también el portugués, y en 2020 dio el salto a la app para Android, haciendo que fuera accesible para muchos más usuarios.

Por si no conoces, Play My Emails es una función que, en según que momentos y contextos, puede resultar especialmente útil, ya que apoyándose en Cortana (sí, el asistente de voz de Microsoft no se ha marchado del todo), repasa todos los correos nuevos que tenemos en el buzón de entrada de Outlook (es compatible con cuentas de correo de Microsoft 365, Outlook y Gmail) y nos los lee, de manera consecutiva, ofreciéndonos varias acciones al terminar con cada uno de ellos.

Para quienes la acumulación de mensajes sin leer en la bandeja de entrada es un problema (y ese es mi caso), la propuesta de Outlook con Play My Emails es, sin duda, una excelente opción, pues nos permite aprovechar todo tipo de momentos en los que no estamos frente al ordenador, para ponernos rápidamente al día y evitar el efecto disuasorio de encontrarnos con varias decenas de mensajes pendientes al sentarnos frente al PC (o con cualquier otro dispositivo) y abrir el correo.

Hasta ahora, como indicaba antes, esta función solo estaba disponible en inglés y en portugués pero, tal y como nos cuentan los de Redmond en el blog oficial de Microsoft 365, desde hoy mismo Play My Emails en Outlook para Android e iOS ya está disponible en español y en francés. Y doy fé de que el despliegue de esta función parece ser bastante rápido, puesto que tras actualizar Outlook en mi iPhone a la versión 4 2309.3, disponible desde ayer en la App Store, ya he podido probar esta novedad.

Aunque su puesta en marcha y funcionamiento son realmente sencillos, Microsoft ha incluido las instrucciones necesarias para ello (en inglés, español y francés) en la publicación de su blog. Desde la interfaz principal de Outlook tan solo tendrás que acceder a su menú principal (moviendo el dedo desde el lateral izquierdo de la pantalla hacia la derecha) y, en la parte inferior izquierda, pulsar en el botón de Play My Emails, representado por el clásico icono de reproducir (un triángulo señalando hacia la derecha dentro de un círculo).

La primera vez que lo hagas, se mostrará la configuración, en la que tendrás que indicar a qué cuentas de correo le quieres dar acceso, y en el que además también podrás realizar ajustes sobre qué correos debe leer y demás. A partir de ese punto, cada vez que pulses en ese botón Cortana empezará a reproducir tus correos. Y, por cierto, a este respecto lo más recomendable es que emplees auriculares a no ser que estés solo, pues la reproducción de los correos puede revelar datos que igual prefieres que no escuche nadie más.