CORSAIR anuncia el XENEON 27 OLED, su nuevo monitor «gamer»

CORSAIR, una de las compañías líderes en productos para gaming y contextos en los que se requiere de altas prestaciones, ha anunciado su nuevo monitor XENEON 27 OLED (27QHD240), el cual combina la última tecnología de pantallas OLED de LG con el inconfundible estilo de CORSAIR para brindar a jugadores y creadores la mejor experiencia en términos visuales.

El XENEON 27 OLED o XENEON 27QHD240 OLED es un monitor de 27 pulgadas que funciona a una resolución nativa de 2.560×1.440 píxeles (1440p), a una tasa de refresco de 240Hz, un ratio de contraste de 1.500.000:1, un brillo máximo de 1.000 nits, con soporte para el 98,5% del espectro de color DCI-P3, un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos y con soporte para el G-Sync de NVIDIA y AMD FreeSync Premium.

Gracias a la colaboración entre CORSAIR y LG, el XENEON 27 OLED implementa un panel de tercera generación con la tecnología META, la cual equipa Micro Lens Array (MLA). Esta combinación, unida a las características mencionadas, aumentan el nivel de brillo del panel OLED para llevarlo más allá de lo ofrecido por la generación anterior, lo que se traduce en una experiencia superior con el color.

El monitor pone a disposición una amplia gama de opciones de personalización, entre las que están la posibilidad de girarlo hasta 60 grados, inclinación de hasta 22 grados, un ajuste de altura de 100 milímetros, la capacidad de girar sobre su soporte en 90 grados en cualquier dirección y la posibilidad de montarlo en un brazo a través del soporte de VESA estándar.

A nivel de conexiones el usuario se encontrará con dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y conector USB Type-C con DisplayPort como modo alternativo que permiten conectar cuatro dispositivos de forma simultánea. Por otro lado, el USB 3.1 Type-C disponible y los otros cuatro puertos USB 3.1 Type-A facilitan la conexión del monitor a ordenadores totalmente equipados. Los controles accesibles desde el frente incluyen un sensor de proximidad para guiar al usuario al botón correcto para encender y apagar, seleccionar la entrada o acceder al controlador de joystick sobre la pantalla.

El XENEON 27 OLED no está solo, sino que viene a acompañar y complementar al XENEON FLEX 45 OLED, un monitor más grande de perfil similar. Debido a eso, comparte características como las técnica de protección contra quemaduras para mantener la imagen limpia después de un uso intensivo y abarcando todas las características, lo cual está reforzado con una garantía de tres años que abarca Zero Dead Pixel y Zero Burn In. Las reservas se abrirán el mayo de 2023.