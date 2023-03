Requisitos de Windows 12, ¿los mismos que Windows 11?

Windows 12 es un proyecto que lleva tiempo en desarrollo dentro de Microsoft. El propio Panos Panay confirmó en su momento que el próximo sistema operativo de Microsoft iba a ser inteligente, y está claro que la computación en la nube también jugará un papel importante en este sentido. Gracias al goteo de rumores y de supuestas filtraciones que se han ido produciendo durante los últimos meses tenemos bastante información sobre este sistema operativo, pero hoy quiero centrarme en un tema muy importante que aún no hemos tocado, los posibles requisitos de Windows 12.

¿Qué requisitos podría tener Windows 12? Para responder a esta pregunta es necesario repasar los movimientos que ha ido haciendo Microsoft en los últimos años. Con el lanzamiento de cada nuevo Windows, Microsoft no siempre ha aumentando los requisitos mínimos para poder utilizarlo, y cuando estos han subido en la mayoría de los casos la diferencia no ha sido drástica. Un buen ejemplo lo tenemos en el salto de Windows 7 a Windows 10, que a nivel de requisitos no fue nada traumático, ya que ambos sistemas operativos tenían prácticamente los mismos requisitos mínimos.

Sin embargo, con la llegada de Windows 11 Microsoft cambió por completo la estrategia y no solo duplicó la cantidad de memoria RAM necesaria (de 2 GB a 4 GB) comparado con Windows 10, sino que además disparó las exigencias a nivel de GPU y de capacidad de almacenamiento, y limitó muchísimo la cantidad de procesadores soportados, algo que hizo que CPUs muy potentes y perfectamente funcionales quedasen «obsoletas».

Entonces, ¿qué ocurrirá con los requisitos de Windows 12? Todavía no tenemos nada confirmado, pero las primeras informaciones a las que he tenido acceso sugieren que sus requisitos van a ser idénticos, o muy parecidos, a los de Windows 11. Esto quiere decir que si hemos podido instalar dicho sistema operativo no tendremos problemas para mover la próxima versión de Windows, al menos en teoría ya que, como he dicho al principio, todavía no tenemos información oficial.

A título personal la verdad es que tengo dudas sobre los requisitos de Windows 12 porque, como os conté en su momento, el hecho de que estemos hablando de un sistema operativo inteligente debería tener un coste a nivel de hardware, y este debería ser importante. No obstante, cabe la posibilidad de que Microsoft aplique esa capa inteligente a través de la computación en la nube, o que ofrezca un modo con aceleración de IA por hardware y otro vía software.

Todavía hay muchas incógnitas, y por ello no me atrevo a hacer una estimación exacta de los posibles requisitos de Windows 12. Con todo, creo que a nivel de RAM y de capacidad de almacenamiento sí que es probable que acaben siendo muy parecidos a los de Windows 11. También estoy bastante convencido de que Microsoft ha aprendido la lección con dicho sistema operativo, y creo que por ello intentará que no se disparen las exigencias de Windows 12 a nivel de hardware.