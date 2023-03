Bing ahora te permite crear imágenes con DALL-E

Con el nuevo Bing, Microsoft parece estar corriendo un maratón a velocidad de sprint. Hace algo más de un mes desde la presentación de la nueva versión de su buscador, chatbot incluido y como estrella principal, y desde entonces no hemos dejado de recibir, de manera constante, información sobre novedades y mejoras en el mismo. Si seguimos a este ritmo, no descarto que para finales de año la inteligencia artificial de Microsoft haya alcanzado la autoconsciencia y, por fin, alguien se haya puesto manos a la obra para resolver los problemas verdaderamente importantes de la humanidad y de nuestro planeta.

Sí, he exagerado un poco, pero lo que no me podrás negar es que el modelo de inteligencia artificial generativa Prometheus, que como ya te contamos hace unos días se basa en GPT-4, suma funciones nuevas cada poco tiempo, lo que amplía sustancialmente lo que podemos esperar de él, y eso que el punto de partida ya era bastante alto en este sentido. Y eso que, pese a basarse en el modelo más novedoso de OpenAI, al menos de momento todavía no soporta la entrada combinada de texto e imágenes, algo que sí que proporciona GPT-4 a través de su API.

Las inteligencias artificiales generativas que hemos visto durante los últimos tiempos son capaces de crear textos, imágenes, música y más, por lo que si pensamos en las posibilidades de un modelo que combine dichas prestaciones, y que por lo tanto ofrezca un acceso unificado a las mismas, el resultado puede ser algo verdaderamente avanzado, pues además debería permitir relacionar los distintos tipos de salida en base a los mismos datos de entrada y a las salidas generadas.

Todavía falta para que veamos algo así, imagino, pero de momento ya tenemos un paso adelante en ese sentido. Y es que, como podemos leer en el blog oficial de Microsoft, el chatbot de Bing va a ser capaz de crear imágenes. Sí, al igual que las IA generativas de imágenes de las que tanto se habló durante el segundo semestre del mes pasado, solo tendremos que decirle que queremos que cree una imagen y darle las indicaciones para la misma.

Para tal fin, según podemos leer en dicha publicación, Bing emplea una versión avanzada de DALL-E, la IA generativa de imágenes de OpenAI de la que ya te hablamos aquí. Eso sí, esto no es totalmente nuevo en realidad, pues se basa en Bing Image Creator, un servicio disponible desde octubre de 2022 que, como principal limitación, desde su lanzamiento y hasta el momento solo permite prompts en inglés, pese a que DALL-E 2 es capaz de entender el castellano. La novedad, lo verdaderamente interesante, es su integración en el chatbot.

Microsoft afirma que la nueva función ya ha empezado a desplegarse ya, si bien todavía no está disponible para todos los usuarios que tienen acceso a la vista previa del nuevo Bing. Eso sí, si vas a comprobar si en tu caso ya tienes acceso a la misma, asegúrate de configurar el chatbot en el modo Creativo, pues de momento es en el único en el que estará disponible. No obstante, Microsoft ha confirmado que tiene intención de llevarlo también al modo Equilibrado y Preciso en un futuro, aunque sin poner fecha.