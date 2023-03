GeForce Now cierra marzo a lo grande

Último jueves de marzo y, por lo tanto, último GeForce Now Thursday del mes, y sin duda NVIDIA ha decidido despedir el mes y darle la bienvenida oficial a la primavera haciendo crecer su catálogo de juegos compatibles con nada menos que 11 títulos (que veremos más adelante) en solo una semana. Pero lo mejor es que la compañía también nos ha adelantado sus planes para abril, que ya podemos afirmar que también va a ser un gran mes para el servicio.

Para quienes todavía no lo conozcan, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA. Con éste, puedes jugar a aquellos juegos que hayas adquirido en las principales tiendas digitales y que sean compatibles con el servicio. De este modo, podrás disfrutar de los mismos como si los estuvieras ejecutando en local, pero con el rendimiento que proporcionan los centros de datos dedicados por la compañía para ofrecer una experiencia de juego excepcional.

De este modo podrás disfrutar de los últimos lanzamientos, por exigentes que estos sean, sin tener que preocuparte por los requisitos técnicos de los mismos. Además, también podrás acceder a los mismos desde dispositivos en los que normalmente no podrías emplearlos, como smartphones, tablets, dispositivos Android TV, televisores, etcétera. Además, GeForce Now ofrece tres niveles distintos de acceso, haciendo de este modo que el servicio sea accesible para todo el mundo.

El primero de los niveles es el de las cuentas gratuitas. Es cierto (y lógico, claro) que estas cuentas tienen ciertas limitaciones, como la duración de las sesiones y que los modos gráficos avanzados no están disponibles, pero aún así son una gran opción tanto para quienes quieren realizar una primera prueba del servicio antes de acceder a niveles superiores, como para aquellos usuarios que, por la razón que sea, no se pueden permitir el pago de una suscripción mensual.

A continuación nos encontramos las cuentas prioritarias. Con una cuota mensual de 9,99 euros o semestral de 49,99 euros, ya podremos disfrutar de los modos gráficos avanzados, con DLSS, trazado de rayos y, además, las sesiones de juego podrán ser mucho más largas (de hasta seis horas). En vez de dar mi opinión sobre el servicio en este nivel de suscripción, me limitaré a decir que soy suscriptor del mismo desde hace ya más de dos años, y de momento no me planteo ni por un momento el dejar de serlo.

Ahora bien, para quienes quieren lo mejor de lo mejor, NVIDIA ofrece el nivel GeForce Now RTX 4080, el más alto de los disponibles en el servicio, y que como puedes deducir por su nombre te proporcionará una experiencia similar a la de jugar en un PC de gama alta con una tarjeta gráfica RTX 4080. Sobre este nivel, en vez de dar mi opinión, te recomiendo que leas el exhaustivo análisis que publicó mi compañero Isidro. Y si tras leerlo decides que es lo que necesitas, debes saber que desde hace poco más de un mes ya está disponible en España.

GeForce Now Thursday

¿Y qué títulos se suman al servicio esta semana? Pues nada menos que 11, y una vez más nos encontramos con una propuesta realmente variada:

9 Years of Shadows (Nuevo lanzamiento en Steam)

Terra Nil (Nuevo lanzamiento en Steam, 28 de marzo)

Gripper (Nuevo lanzamiento en Steam, 29 de marzo)

Smalland: Survive the Wilds (Nuevo lanzamiento en Steam, 29 de marzo)

DREDGE (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de marzo)

Ravenbound (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de marzo)

The Great War: Western Front (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de marzo)

Troublemaker (Nuevo lanzamiento en Steam, 31 de marzo)

Have a Nice Death (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tunche (Gratis en Epic Games Store)

Personalmente me hace especial ilusión la inclusión de Have a Nice Death, un juego que toma algunos elementos del excepcional Hollow Knight, y con un punto de humor macabro que me recuerda al también sensacional Cult of the Lamb. Lo compré en verano del año pasado y desde entonces no hago más que recomendarlo a quienes hayan disfrutado de cualquiera de los dos títulos que he mencionado antes.

GeForce Now en abril

Profundizaremos más en ello las próximas semanas, pero abril promete ser otro mes excelente para el servicio. Tras la firma del contrato con Microsoft, estamos esperando las noticias de los primeros títulos Xbox first-party a GeForce Now, cuyas primeras llegadas esperamos que se produzcan entre abril y mayo.

Pero a la espera de nombres y fechas que materialicen esta colaboración, NVIDIA ya nos ha confirmado los títulos que llegarán a la plataforma durante el mes que viene… y son nada menos que 23. Esta es la lista: