Los juegos de Microsoft llegarán a GeForce Now

Hoy está siendo un día especialmente trascendente para la división de juegos de Microsoft, al punto de que parece que ha sido el día elegido por los de Redmond para poner todas las cartas sobre la mesa y empujar de una vez, a los reguladores, a desatascar una operación que se está alargando en el tiempo bastante más de lo que cabía pensar en sus inicios… salvo por el hecho de que sí que podíamos esperar que Sony actuaría tal y como lo ha hecho.

Los reguladores que están supervisando la operación lo hacen en defensa de la competencia, pues el principal temor es que Microsoft logre alcanzar una posición cercana al monopolio en el sector de los juegos. Parece un poco complicado, pues todos los rankings publicados al respecto, en lo referido al mercado de consolas (el que verdaderamente preocupa a Sony y a los reguladores, por ser el más cerrado), muestran a Sony siempre en primera posición, desde hace muchos años.

No obstante, en Microsoft son conscientes de que deben dar señales claras de que solo persiguen incrementar su volumen de negocio, no hacerse con el control del mercado. Así, prácticamente desde el anuncio de la compra de Activision-Blizzard, la compañía confirmó que Call of Duty seguiría llegando a PlayStation con normalidad no solo en las fechas ya comprometidas previamente, también más adelante. Un compromiso que no parece ser suficiente ni para algunos reguladores ni para la tecnológica japonesa.

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play.

— Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023