Cómo arreglar una conexión Wi-Fi fácilmente y sin esfuerzo

Internet se ha convertido en algo tan importante en nuestras vidas que sólo la idea de perder nuestra conexión genera malestar, nervios e incluso ansiedad. Cuando se produce una caída saber qué tenemos que hacer para arreglar una conexión Wi-Fi representa un valor importante que puede hacernos la vida más fácil, y por eso en MuyComputer hemos querido compartir con vosotros una guía sencilla que o será de gran ayuda.

En muchos casos arreglar una conexión Wi-Fi es algo muy sencillo, aunque antes de ponernos a «tocar» es necesario que estemos seguros de que el problema viene por nuestro lado, y que la culpa no la tiene nuestro proveedor. Si la culpa la tiene este último nosotros no podremos hacer nada, así que todo lo que intentemos será perder el tiempo, y sólo añadirá más frustración y malestar.

Una vez que tenemos esto claro, es el momento de empezar a tomar medidas para arreglar nuestra conexión Wi-Fi. En este artículo os voy a mostrar, uno a uno, los pasos más sencillos y más efectivos para conseguirlo, y estos vendrán ordenados de menor a mayor dificultad, así que lo más recomendable es que empecéis siguiendo el mismo orden en el que aparecen listados.

1.-A veces basta con reiniciar el router para arreglar una conexión a Wi-Fi

Es muy fácil pero al mismo tiempo muy efectivo. El problema es que, cuando hablamos de reiniciar el router, incluso aquellos que creen saber cómo hacerlo en realidad no lo hacen de forma correcta, porque no basta con apagar y encender el router, es necesario seguir una serie de pasos importantes para completar el proceso de reinicio de verdad:

Desconectamos el router de la corriente durante al menos un minuto. Antes de volver a conectar el router a la corriente debemos reiniciar el PC. También es recomendable reiniciar los dispositivos conectados al router. Dejamos que se completen los reinicios de cada dispositivo, y esperamos a que se conecten de nuevo a la red Wi-Fi de forma automática.

Normalmente este tipo de reinicios soluciona problemas sin resolver que pueden haber quedado bloqueados en la memoria de dichos dispositivos, y que no desaparecerán hasta que dicha memoria se vacíe. Es más efectivo de lo que parece, y por lo sencillo que resulta es muy recomendable probarlo antes de hacer cualquier otra cosa.

2.-Utiliza la herramienta de resolver problemas de red si usas Windows

Esta herramienta no ofrecía prácticamente ningún valor en Windows 7, puedo dar fe de ello porque nunca me funcionó en todos los años que utilicé dicho sistema operativo, pero con Windows 10 la cosa cambió por completo.

La he utilizado en más de una ocasión para resolver problemas de red, y también algún problema puntual de sonido, y me ha sacado de más de un apuro, así que os recomiendo encarecidamente que recurráis a ella si el primer paso no os ha funcionado, ya que es muy fácil de utilizar y os puede dar más de una sorpresa.

Para utilizarla solo tenemos que hacer clic derecho en el icono de red situado en la bandeja del sistema (parte derecha de la barra de tareas), y elegir la opción «solucionar de problemas». Dejamos que cargue, elegimos el adaptador de red que queremos que sea sometido a diagnóstico y listo, si se encuentra algún tipo de error podremos elegir que este sea resultado de manera automática.

3.-Revisa tu conexión Wi-Fi más a fondo, y comprueba la distancia

Si ninguna de las opciones anteriores te ha permitido arreglar tu conexión Wi-Fi, la cosa se complica un poco y tendrás que empezar a «trastear». Como primeros pasos te recomendaría que compruebes la distancia y el posible impacto de los obstáculos que tiene que superar el Wi-Fi para llegar a tu ubicación, ya que es probable que ese sea el motivo por el que no funciona dicha conexión si te encuentras bastante alejado del router.

En caso de que tengas conexión cuando estás más cerca del router ya tendrás claro el problema, y deberás recolocar el router o recurrir a un repetidor Wi-Fi para resolver esta situación. Si este no es el problema, entra en los ajustes del router y comprueba que todo esté en orden, y que no tienes ningún intruso en tu red, ya que en muchos casos estos pueden acabar drenando todo tu ancho de banda, y esto hará que tu conexión Wi-Fi no funcione.

Si tienes un intruso en tu red podrás echarlo siguiendo los pasos que te dimos en este artículo. En caso de que nada de lo que te hemos dicho hasta ahora funcione, prueba a actualizar el firmware del router. Como último recurso, deberías ponerte en contacto con un técnico ya que llegados a este punto cabe la posibilidad de que existan problemas a nivel de hardware, y que el router esté fallando.

