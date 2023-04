El lanzamiento, hace algo más de un año, de Entiende la Música Clásica, el curso de Jaime Altozano en el que desgrana el universo clásico (ya sabes que constreñirlo a género me parece reduccionista) me sorprendió bastante en su momento. Previamente ya había publicado a través de Musihacks, su plataforma de formación online, dos cursos para aprender a tocar el piano (nivel básico y nivel intermedio), que cosecharon muy buenas críticas y que, personalmente, me planteo adquirir en el futuro.

Aprender a tocar el piano es un deseo bastante extendido, y abordarlo con un enfoque que se aleje del rigor académico a favor de unas experiencia más práctica (y por ende satisfactoria, ya que las primeras recompensas llegan mucho antes) es un acierto en toda regla, pues conecta a la perfección con los nuevos modelos educativos, el aprendizaje por refuerzo, la gamificación y la flexibilidad. Así, cuando supe por primera vez sobre dichos cursos, lo entendí de inmediato.

Con Entiende la Música Clásica no me ocurrió lo mismo. Desde el primer momento no puede dejar de preguntarme si existía demanda para una propuesta de este tipo, ¿realmente hay tanta gente interesada en profundizar en la clásica? Esta duda se incrementó de manera sustancial cuando empecé a navegar por los contenidos del curso y pude comprobar que el nivel de producción es más que destacable. Dicho de otra manera, se ve desde el primer momento que hay mucho trabajo (y en consecuencia una considerable inversión económica), además de mucha reflexión y muchas buenas ideas en su planificación y ejecución.

Gracias al acceso al curso que me proporcionó Musihacks he podido, de manera muy irregular (por circunstancias personales, no por el curso ni la plataforma), ir navegando por sus contenidos con el fin de avanzar en esta review que tenía pendiente desde hace algún tiempo. Pero ha dicho el lanzamiento de Apple Music Classical, la semana pasada, lo que me ha espoleado a pisar el acelerador y a completar este análisis que ahora tienes frente a ti. Y es que de la mano de este nuevo servicio de los de los de Cupertino, todos los usuarios de Apple con suscripción al servicio de música en streaming disponen de una excepcional puerta a la clásica, y en este contexto el curso de Altozano cobra más valor que nunca.

Verás que he dicho “más valor”, lo que se puede interpretar de varias formas. Hablaba antes de la supuesta demanda, o falta de la misma, de un curso como Entiende la Música Clásica. Sin embargo, un rápido vistazo al contador de visualizaciones de los vídeos de Jaime en YouTube cambia un poco la percepción a este respecto. Sus números se mueven entre los cientos de miles y los millones, los comentarios están poblados de loas al contenido y de mensajes de gente (de todas las edades, pero principalmente jóvenes y muy jóvenes) que ponen en valor lo aprendido, e incluso se construyen elementos de comunicación actuales, como los memes, a partir de elementos relacionados con la clásica, una mezcla que era difícil de imaginar antes del trabajo de divulgación de Altozano.

Ya ha quedado claro las anteriores veces que he escrito sobre él, que siento una gran admiración por su trabajo, y no oculto (al contrario, me siento bastante orgulloso de ello) que soy uno más de su legión de mecenas a través de Patreon. Ahora bien, hablo de admiración, no de fanatismo, por lo que a la hora de valorar Entiende la Música Clásica no me he dejado llevar por la admiración, sino por el rigor, que creo que es la manera más honesta e incluso leal de actuar en estas circunstancias. Dicho lo cual, y aunque a continuación entraremos en profundidad en la valoración del curso, puedo empezar adelantando que la experiencia ha resultado realmente satisfactoria.

Entiende la Música Clásica, literalmente

Lo primero que me llamó la atención del nombre del curso, e imagino que a ti también, es que no propone conocer, aprender o identificar, no. La propuesta nos invita a entenderla, y ésta no es una diferencia baladí. Muchos recordamos nuestros tiempos de colegio e instituto, en los que la formación en relación con la música clásica consistía, principalmente, en memorizar nombres, composiciones y fechas. Aún recuerdo la cara de estupor con la que me miró una profesora cuando se me ocurrió la idea de preguntarle la razón por la que Música Acuática, la obra más recordada de Händel, recibía tal nombre. Porque, claro, aquello no me sonaba a agua en absoluto. Obviamente no obtuve respuesta y, como esto ocurrió en la década de los ochenta, no pude recurrir a Google, a Wikipedia ni al chatbot de Bing para salir de dudas. Caray, ni siquiera teníamos una Encarta para poder saciar la curiosidad.

Lo sé, en realidad esto es anecdótico, pero también es una muestra de que el método de enseñanza tradicional de la música ni estimula ni premia la curiosidad, al tiempo que mantiene un rigor academicista que tiene sentido en otros contextos, pero no en todos. Esto genera, de manera inevitable, una respuesta de rechazo en muchas personas, que en no pocas ocasiones terminan aborreciendo aquello que, de haber conocido de otra manera, sin duda verían con otros ojos. Esto no sólo ocurre con la música, también lleva décadas sucediendo con la ciencia, la historia, las matemáticas… Es imposible que a todo el mundo le guste todo, pero no es menos cierto que, con otros enfoques formativos, éstas y otras áreas suscitarían un interés mucho mayor y una tasa de malas notas mucho más baja que la actual.

Los primeros minutos de Entiende la Música Clásica ya nos dejan muy claro que el curso no se basa en la memorización, sino en la comprensión. Centrado en el Barroco, Clasicismo y Romanticismo, aunque con un alcance que va desde la música medieval hasta la contemporánea, el objetivo planteado por el autor es que el alumno sea capaz de escuchar una obra de cualquiera de esos tres periodos y, gracias al conocimiento sobre el lenguaje propio de cada uno de ellos, sea capaz de identificar a cuál pertenece. El poeta estadounidense Henry Wadsworth dijo “La música es el lenguaje universal de la humanidad” y no podría estar más de acuerdo. Sin embargo, y como ocurre con cualquier otro lenguaje, necesitamos unos fundamentos para comprenderlo, y cuanto más profundicemos más cómodos nos sentiremos con él. A este respecto, la música, cada género musical, no es demasiado distinto de un idioma con sus reglas y sus convenciones.

De este modo, sí mantenemos un poco más la analogía con los idiomas, Entiende la Música Clásica arranca con una primera aproximación a los tres periodos de la clásica antes mencionados, así como el gran exponente de cada uno de ellos, Bach, Mozart y Beethoven para, a continuación, describir los elementos propios de la gramática de cada uno de ellos. Lo interesante de este planteamiento es que, de manera intuitiva, la gran mayoría de las personas perciben las diferencias entre ellos, al igual que pese a no haberlos estudiado, al menos formalmente, podemos distinguir entre distintos alfabetos por elementos característicos. Así, la propuesta del curso nos lleva a reconocer dichos alfabetos, así como su gramática para, a continuación, abordar su significado.

Vamo’ a ve’

¡Barre con clase, Romeo!

Jaime Altozano

En este punto es muy importante aclarar que Entiende la Música Clásica no es un curso de música al uso. No esperes enfrentarte a un maremágnum de pentagramas, complejos análisis técnicos ni definiciones formales. Y quizá eso es lo que más me sorprende (y a la vez me gusta), ya que su razón de ser es lograr que las personas que lo hagan disfruten de la música clásica. No es un curso para quienes deseen dedicarse profesionalmente a la música (aunque los conocimientos que se adquieren en el mismo pueden resultar muy útiles para tal fin), ni nos convierte en una enciclopedia ambulante de la clásica. No, su intención es que la disfrutemos tanto como sea posible (y eso es mucho, en verdad). Para algunos, por lo tanto, puede parecer una propuesta carente de utilidad, pero para otros (y aquí me incluyo), tiene un valor incalculable.

Análisis del curso

Ahora que ha quedado claro en qué consiste Entiende la Música Clásica, llega el momento de abordar cómo está planteado el mismo, pues de nada sirve tener las mejores intenciones si luego, al ponerlas en práctica, somos incapaces de trasladar ese modelo teórico a un conjunto de métodos y herramientas que permitan llevarlo a la práctica. A continuación profundizaremos, por lo tanto, en cómo se plantea el aprendizaje en este curso, y si la declaración de intenciones del mismo se cumple (spoiler: sí).

Altozano ha acreditado, desde hace ya tiempo, su total solvencia como divulgador musical. Tanto por conocimientos como por actitud y aptitud, sus vídeos en YouTube han contribuido (y siguen haciéndolo) de manera sustancial al nivel de cultura musical de sus seguidores, que rompen por completo con el estigma de que la música clásica no interesa. Ahora bien, para un objetivo tan ambicioso como este curso, confiar exclusivamente en las capacidades personales podría ser un gran error, y no sólo por los conocimientos, también por la visión que pueden aportar otros colaboradores-profesores en el mismo. Altozano no tropieza en esas piedra, pues se acompaña de tres nombres de reconocido prestigio y que enriquecen sustancialmente la visión de la música clásica transmitida por el curso. Son los siguientes:

Luis Ángel de Benito : para muchos, el más reconocible de los tres profesores adjuntos, de Benito es probablemente la voz radiofónica más asociada a la música clásica. Locutor en RTVE, profesor, musicólogo y conferenciante, ya ha colaborado anteriormente en algunos vídeos de Jaime Altozano, y aporta el conocimiento de haberse dedicado, por décadas, a la formación y a la divulgación musical.

: para muchos, el más reconocible de los tres profesores adjuntos, de Benito es probablemente la voz radiofónica más asociada a la música clásica. Locutor en RTVE, profesor, musicólogo y conferenciante, ya ha colaborado anteriormente en algunos vídeos de Jaime Altozano, y aporta el conocimiento de haberse dedicado, por décadas, a la formación y a la divulgación musical. Stephen Malinowski : conocido por el gran público por sus canales de YouTube, Malinowski es un compositor, pianista, educador, ingeniero de software e inventor. Su gran creación es Music AnimationMachine, un software que produce partituras gráficas animadas de obras de música clásica. Sus animaciones han sido empleadas por artistas como Björk, y son su principal aportación al curso.

: conocido por el gran público por sus canales de YouTube, Malinowski es un compositor, pianista, educador, ingeniero de software e inventor. Su gran creación es Music AnimationMachine, un software que produce partituras gráficas animadas de obras de música clásica. Sus animaciones han sido empleadas por artistas como Björk, y son su principal aportación al curso. Kassia: pianista, divulgadora y youtuber, también aborda la representación visual de las música clásica con un modelo muy sorprendente (atractivo casi al punto de ser hipnótico) e innovador, lo que le ha reportado una gran popularidad en YouTube.

El curso se compone de ocho bloques divididos en múltiples unidades didácticas de corta duración en formato de vídeo. Este formato, que ya hemos visto anteriormente en plataformas online resulta bastante conveniente por varias razones, de entre las cuales me quedo con que inevitablemente obliga a la concisión, facilita el acceso rápido a las unidades de contenido y además se adapta a la disponibilidad de tiempo que tengamos en cada momento. Concisión en este caso, eso sí, no significa que los vídeos sean una enumeración fría y seca de aquello que se pretende enseñar. Si has visto algún vídeo de Jaime Altozano ya sabes que su estilo de comunicación es muy característico, y sería un gran error renunciar a él en aras de reducir la duración de cada vídeo unos pocos segundos, algo que afortunadamente no ocurre.

Estos son los ocho bloques del curso:

Las seis obras que te harán entender la Música Clásica Bach, el músico que hablaba con Dios Mozart, el niño prodigio Beethoven, el romántico despeinado Más allá del Concierto de Año Nuevo Ponte a prueba Siglo XX y nuevas corrientes La música contando historias: ópera, ballet y bandas sonoras

Como puedes comprobar, y tal y como te indicaba anteriormente, el epicentro del curso se concentra en el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo y, por lo tanto, en Bach, Mozart y Beethoven, al punto de que tras terminar los primeros cinco bloques, que son los que nos brindan el conocimiento necesario para identificar y entender las piezas de los mismos, nos encontraremos con una colección de 12 desafíos para poner a prueba nuestro nivel de aprovechamiento del curso.

El total de unidades didácticas del curso principal de Entiende la Música Clásica es de 184, pero a estas debemos sumar las obras completas del mismo, que se agrupan de manera independiente del curso, que suman otros 33 vídeos, por lo que el total es de 217 vídeos suponen algo más de diez horas. La media de duración de los vídeos es de tres minutos, con algunos más extensos y otros muy cortos. Esto, como indicaba anteriormente, permite adaptar el progreso en el curso al tiempo libre que tengamos sin que nos veamos obligados a dejar algún contenido a medias.

Conclusiones finales

Como puedes deducir por todo lo contado anteriormente, Entiende la Música Clásica es un curso muy sencillo de seguir. Se adapta a nuestro tiempo y nos ofrece un acercamiento sencillo y divertido, que lo convierte en una experiencia realmente amena. No nos proporcionará un conocimiento en profundidad de la música clásica, pero sí las herramientas necesarias para que aprendamos a reconocer los distintos períodos y sus particularidades.

Personalmente, me ha resultado una experiencia formativa muy alineada con el trabajo divulgativo de Altozano en YouTube, por lo que desde el primer momento me he sentido bastante cómodo con el formato, el lenguaje y el planteamiento del curso. Es cierto que esto puede resultar un poco desconcertante para quienes no hayan visto previamente algunos de sus vídeos, pero afortunadamente eso tiene una solución muy sencilla.

Entiende la Música Clásica se encuentra en Musihacks, la plataforma de formación de Jaime Altozano, y su precio es de 59,90 euros.