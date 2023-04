Como dice nuestro amigo Nietzsche, ser un ser humano ya es bastante complicado así que darle un buen abrazo a la oscuridad del alma Chris Stevens (Doctor en Alaska capítulo 5 temporada 3, 1991)

No queda nada de energía en las baterías del sótano. La nube de polvo lleva una semana tapando el cielo y las placas solares esperan en vano en el techo a que los rayos calienten sus células. Pero el sol no se asoma. O quizás ni exista ya. Hacemos turnos para subir a la bicicleta pero apenas producimos energía para mantener la bomba de oxígeno funcionando así que hemos tenido que apagar el sistema de comunicaciones, la cocina, el aire acondicionado, las luces, incluso tenemos que limitar el uso de la bomba de agua. El coche está cargado así que podríamos enganchar a la casa sus baterías. Pero entonces no podríamos salir de aquí. Así que pronto tendremos que tomar una decisión: subirnos al coche y lanzarnos a la aventura o exprimir las últimas gotas de energía del vehículo que descansa en el garaje. Esperanza o descontar los últimos segundos de supervivencia. Llevamos meses lanzando mensajes de socorro que aparentemente nadie escucha. Nadie.

Tosemos a todas horas. Colette tose más que nadie. Los espasmos que le produce sacuden todo su frágil cuerpo como si fuera una hoja en una tormenta. Parece que se va a romper en dos en cualquier instante. Se sienta para recuperar el aliento respirando con inmensa dificultad, como si levantara una enorme piedra con cada respiración. Siempre me mira con esos ojos grandes y azules e intenta sonreír para que no me preocupe. Ya no le permitimos que se suba a la bicicleta para pedalear. Cada vez se pasa más tiempo tumbada mirando al techo. Le cuesta hasta suspirar. En la casa el silencio es cada vez más frío, más denso. Susan ya no canta. Lilly ya no cuenta chistes. Hasta Lucas ha dejado de llorar y se limita a mirarse los pies, sentado en el suelo, hasta que le toca el turno sobre la bicicleta. Pedaleando hacia ningún lado. Un ruido sordo en el techo, las paredes vibran. Algo se ha posado sobre la plataforma. Veo como una inevitable ola de esperanza ilumina los rostros de todo el equipo. Hasta Lucas sonríe. Yo no sonrío. No debimos lanzar ese mensaje. Son ellos.

La categoría de todoterrenos se ha visto «contaminada» con la llegada de los SUV, unos parientes cercanos que lucen carrocerías elegantes y prestaciones en carretera que nada tienen que envidiar a los turismos más cotizados pero que no presentan la misma respuesta a la hora de ponerse el mono de trabajo para afrontar trayectos fuera del asfalto. No quedan muchos modelos de todoterreno puros en el mercado pero la marca Ssanyong es una de las que mantiene viva la llama de estos sufridos vehículos especializados en transitar por los terrenos más complicados.

Modelo analizado Ssanyong Rexton Motor y acabado Limited D22 DTR 4×4 Aut. 7 plazas Potencia 202 CV Velocidad máxima 184 Kmh Aceleración o-100 11 s Largo/ancho/alto 4850/1960/1825 mm Potencia máxima RPM 102 CV Par máximo Nm/RPM 441 Nm Caja de cambios Automática 8 relaciones Web https://www.ssanyong.es/ Precio 53.300 euros (antes de ayudas)

El Rexton es uno de sus modelos más emblemáticos en este sentido que ha recibido una actualización en 2021 para modernizar y civilizar alguno de los aspectos de este rudo coreano. Es un coche grande e imponente, con sus 4,85 metros de longitud y más de 1,80 de altura, con 224 milímetros de altura libre sobre el suelo, no pasa desapercibido precisamente. En esta nueva generación los retoques estéticos exteriores dan muestra de una actualización estética que no camufla la vocación del coche para se un buen compañero en los recorridos más extremos.

Parrilla imponente

Lo que más llama la atención del exterior es quizás la parte delantera donde la amplia parrilla encuadrada en una moldura de color metálico que se ve arropada por los faros en los laterales que lucen unas modernas ópticas led. Justo debajo de la parrilla encontramos una pequeña toma de aire que también se extiende a los laterales donde se han colocado las luces auxiliares con unas molduras de plásticop negro que envuelven al parachoques. Bajo este encontramos una nueva toma de aire rematada con un breve spoiler.

El lateral luce el diseño de un todoterreno musculoso con pocas concesiones a la aerodinámica más que un pequeño spoiler en la parte trasera pero sin esa inclinación que suelen lucir otros modelos más de carretera. Se nota que el coche ha sido diseñado para tareas fuera de las carreteras por las ruedas y la altura desde el suelo que no es habitual en los SUV «civilizados». Una moldura en plástico negro robusto recorre toda la parte inferior del vehículo y los pasos de rueda para protegerla.

La parte trasera dispone de un gran portón que ha acceso al maletero que divide en dos los grupos ópticos que se colocan en los laterales del vehículo. Un gran parachoques domina la parte de abajo que queda rematada por la moldura de plástico negro que ya mencionamos que acoge el doble tubo de escape de forma hexagonal. La tercera luz de freno se ha dispuesto en la parte central del spoiler que corona el portón en la parte superior del mismo.

Interior amplio

El interior del Ssanyong Rexton es amplio y aunque mantiene ese look austero y robusto propio de la marca en este tipo de modelos, sí que se nota un salto tanto en la elección de materiales como en los acabados. Como es habitual en este tipo de modelos se opta por materiales más duros que en modelos menos «recios» pero en el caso del Rexton estos materiales nos parecen bien elegidos y no son desagradables al tacto. Además tienen el aspecto de robustos y de aguantar sin defectos muchos años.

Nos ha gustado especialmente el material plástico rugoso elegido para la consola central que contrasta con el plástico brillante que eligen otros fabricantes. Es mucho más sufrido y limpio ya que evita las huellas y tiene un buen tacto. El puesto de conducción es bueno con asientos que no envuelven demasiado pero que son grandes y cómodos. Los ajustes de éstos además de los que permite el volante hace que sea sencillo encontrar una buena postura para el conductor.

La pantalla del sistema multimedia de ocho pulgadas no tiene una calidad demasiado alta aunque los menús son visibles e intuitivos. La elección de colores y el mal comportamiento cuando se refleja la luz directa son dos inconvenientes que se deberían mejorar. La pantalla está rodeada de un marco de plástico brillante que ahí sí muestra las huellas cuando lo rozamos para usar los controles táctiles de la pantalla. Una fila de botones físicos bajo la misma facilita el acceso directo a distintas funcionalidades del sistema como fuentes de audio o la configuración.

Botones de climatización

Debajo del bloque de la pantalla del sistema de información y entretenimiento Ssangyong ha colocado, con acierto, los botones para controlar el sistema de climatización del vehículo. El volante es grande y los controles de los que dispone permite acceder a muchas funciones con botones y selectores físicos sencillos de accionar pero que al tener la misma forma hay que acostumbrarse para no tener que mirar para escoger la función que estamos buscando.

La consola central de la que ya hemos hablado acoge el selector del cambio además de varios botones para accionar los distintos modos de funcionamiento además de un dial que permite elegir entre distintos funcionamiento de la transmisión, con dos ruedas motrices, cuatro ruedas motrices o cuatro con reductora. La consola acoge también un pequeño hueco para guardar objetos que tiene tapa corrediza en la parte delantera y junto al selector del cambio otro hueco más alargado también con tapa que oculta los posavasos y los conectores USB.

En la parte trasera lo primero a destacar es que el acceso es muy cómodo ya que las puertas dejan un hueco muy amplio gracias a su tamaño y a que su apertura es de casi 90 grados. Esto es muy importante porque de esta forma se facilita mucho el acceso a la tercera fila de asientos. Además nos ha gustado el sistema para acceder a la misma ya que es posible no solamente plegar el respaldo del bloque de asientos o el asiento de la segunda fila correspondiente para acceder a la parte de atrás sino que éste también se puede levantar quedando pegado al respaldo del asiento delantero y dejando un hueco de acceso muy amplio.

Amplio acceso a la tercera fila

Es un sistema que requiere el accionamiento de dos palancas por lo que no es el más sencillo que hemos visto pero el resultado es que el espacio que deja para acceder a esa tercera fila el más amplio que hemos visto en coches de siete plazas de las mismas características. La inclinación de la segunda fila de asientos se puede cambiar en dos partes y se trata de sillones cómodos y bien acolchados, aunque la plaza central es algo más incómoda. En cualquier caso tres adultos pueden viajar sin problemas.

La tercera fila de asientos consta de dos elementos independientes y como es habitual en este tipo de vehículos de siete plazas «de emergencia» la distancia de la banqueta con el suelo no es demasiado amplia por lo que las piernas de un adulto no podrán descansar sobre la misma y tendrán que ir algo encogidas doblando las rodillas. En cambio el espacio en anchura es grande por lo que por este lado las dos personas o niños que viajen en esta fila lo harán con comodidad.

El maletero del Rexton es grande, alcanza los 641 litros cuando la tercera fila de asientos se abate contra el suelo. En cuanto a la segunda fila como hemos visto el respaldo es sencillo de abatir con el sistema que hemos mencionado cuando necesitemos la máxima capacidad de carga y de esta forma podemos alcanzar los 1806 litros nada menos. Cuando están las tres filas disponibles el espacio del maletero es de 236 litros, bastante digno para la configuración de siete plazas. Hay una bandeja que permite establecer varios espacios de carga o nivelar la superficie de carga del maletero cuando abatimos los asientos.

Aumento de potencia

En cuanto a la prueba de conducción hay que comentar que Ssanyong ha aumentado la potencia de su propulsor de gasóleo hasta los 202 caballos y unos muy respetables 441 Nm de par. La caja de cambios también ha evolucionado y ahora dispone de un cambio automático del tipo de convertidor de par con ocho relaciones con respecto a la caja de cambios de siete marchas de la que disponía el modelo anterior de este todoterreno coreano.

Al volante el tamaño del coche se hace sentir sobre todo en trayectos urbanos y es indispensable encomendarse a las cámaras a la hora de maniobrar ya que es difícil hacerse con los límites del coche. A velocidades bajas y sobre todo con el motor más frío las vibraciones del motor diésel se hacen sentir, aunque no llegan a comprometer el confort acústico ya que el aislamiento es correcto. La respuesta del acelerador es algo perezosa a la hora de arrancar pero enseguida reacciona con fuerza.

El peso del coche y el diseño del sistema de suspensiones para afrontar trayectos todoterreno hacen que en la conducción por carreteras viradas sea poco ágil tanto para entrar en los virajes como para salir con brío de los mismos. No invita a una conducción deportiva aunque se comporta de forma noble y no precisa de grandes correcciones pues afronta las curvas con compostura. En autopista sin embargo quedan amortiguados tanto los problemas de sonido del motor como los de agilidad en curva y el Rexton se muestra sorprendentemente confortable para ser un todoterreno.

Pero aunque el Rexton haya demostrado que permite una conducción por ciudad y por carretera bastante digna, el terreno en el que se desenvuelve mejor es precisamente fuera del asfalto. Podemos conducir sin problemas por terrenos muy deslizantes con la tracción total activada y si activamos la reductora es cuando dispondremos de una verdadera conducción off-road. Los pocos obstáculos que hemos tenido la ocasión de afrontar los ha superado con nota, gracias también a la generosa altura del suelo. Siempre teniendo en cuenta que se trata de un coche de gran tamaño para no meternos en lugares en los que… no quepamos.

Conclusiones

Esta nueva versión del Ssanyong Rexton propone una actualización de un concepto que ya pocos ponen encima de la mesa: un todoterreno grande y robusto con capacidad para rodar de forma confortable por carretera. Los cambios de diseño y materiales han actualizado este modelo que permite disfrutar de un verdadero 4×4 con pedigrí sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero y con una versatilidad que es difícil de encontrar en un SUV.

Nos ha gustado el espacio interior, tanto en el habitáculo como en lo que respecta al imponente maletero, y la robustez de los materiales así como la actualización mecánica que le da un plus con respecto a su antecesor y le permite competir con los pesos pesados de la categoría. Una actualización de ciertos elementos como la pantalla del sistema de información y entretenimiento y quizás un retoque de los asientos haría que este Rexton fuera mucho mejor.