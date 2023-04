Intel Core i3-13100F, análisis con una GeForce RTX 4090: ¿hay cuello de botella?

El Intel Core i3-13100F es un procesador que posiciona claramente dentro de lo que podemos considerar como gama baja, tanto por precio como por especificaciones, ya que está configurado con cuatro núcleos y ocho hilos, y se sitúa en la franja de los 120-135 euros. Su precio puede variar mucho dependiendo de la tienda en la que busquemos, y también de las ofertas vigentes.

En términos de valor precio-rendimiento está claro que este chip tiene un serio rival dentro de su franja de precios, el Ryzen 5 5500, un chip que se encuentra disponible a un precio muy atractivo (entre 100 y 115 euros), y que compensa su menor IPC con un mayor rendimiento multihilo, ya que está configurado con seis núcleos y doce hilos.

Se ha hablado mucho del valor que ofrecen uno y otro, pero la verdad es que tenía muchas ganas de poder probar por mí mismo de qué era capaz realmente el Intel Core i3-13100F para poder sacar mis propias conclusiones, y para compartirlas con vosotros de una manera clara e imparcial.

Gracias a Intel España he recibido una unidad de este procesador, y he decidido ponerla a prueba de una manera extrema, utilizando una configuración de gama alta y la tarjeta gráfica más potente del momento. Esto tiene una explicación, y es que no quiero limitarme a probar el rendimiento que es capaz de ofrecer el Intel Core i3-13100F, sino que también quiero extraer datos útiles en relación a tres grandes claves:

Impacto de una CPU con un alto IPC pero solo cuatro núcleos y ocho hilos en juegos.

Cuello de botella con una GeForce RTX 4090 en diferentes resoluciones.

Diferencias en términos de rendimiento frente al Intel Core i9-13900K en juegos.

Intel Core i3-13100F: análisis técnico y arquitectura

El Intel Core i3-13100F se encuadra dentro de la generación Raptor Lake-S de Intel, y por tanto utiliza el socket LGA1700 y es compatible con las placas base equipadas con chipset serie 600 y serie 700. Sin embargo, a diferencia de sus «hermanos mayores» este procesador no utiliza la arquitectura Raptor Cove en sus núcleos de alto rendimiento, sino que reutiliza la arquitectura Golden Cove, presente también en el Intel Core i3-12100F, y en los procesadores Intel Alder Lake-S.

Esto es importante porque significa que no se ha producido un aumento en términos de IPC con el Intel Core i3-13100F, y que cualquier mejora de rendimiento que nos encontremos proviene únicamente de una subida de las frecuencias de trabajo, y de un funcionamiento más agresivo del modo turbo. Os recuerdo que la letra «F» indica que este procesador carece de una GPU integrada funcional, así que necesitaremos una tarjeta gráfica externa para utilizar el procesador.

A nivel interno, la configuración del Intel Core i3-13100F es la misma que la del Intel Core i3-12100F, lo que significa que tiene cuatro núcleos Golden Cove de alto rendimiento, carece de núcleos de alta eficiencia y es capaz de manejar ocho hilos (un proceso y un subproceso por núcleo) gracias a la tecnología HyperThreading.

Ese cambio en la configuración de núcleos e hilos tiene una consecuencia muy importante a nivel de silicio, y es que Intel no ha reutilizado el mismo chip presente en los Core i5 12600K y superiores para crear el Intel Core i3-13100F, sino que ha recurrido a un chip totalmente nuevo que es, precisamente, el mismo que da vida a otros modelos como el Intel Core i5-12400.

Ese chip se identifica como H0, y tiene una configuración de 6 núcleos Golden Cove más la GPU integrada, que en los modelos «F» viene desactivada, además de todos los demás elementos I/O (subsistema PCIe y controladoras de memoria). Al reducir los núcleos de alto rendimiento y al eliminar los núcleos Gracemont, el espacio total que ocupa este silicio en el encapsulado disminuye considerablemente, como podemos ver en la imagen adjunta.

No tenemos una imagen del chip que utiliza el Intel Core i3-13100F, pero os lo puedo explicar utilizando la imagen del chip en versión C0, que es el que se ha utilizado en los Core i5-12600K y superiores. Fijaos en la imagen adjunta, sería la misma configuración pero eliminando los dos bloques de núcleos de alta eficiencia (8 núcleos en total), dos núcleos de alto rendimiento y sus respectivas cachés. Obviamente también se acortaría el «Ring Bus».

La parte tachada en negro es la que ha sido eliminada en este chip, y en color gris están marcados los dos núcleos de alto rendimiento que habrían sido deshabilitados en el Intel Core i3-13100F, lo que nos deja esa configuración total de cuatro núcleos de alto rendimiento activos y ocho hilos. Creo que está bien explicado, pero si tenéis dudas podéis dejarlas en los comentarios.

Sé que es probable que alguno se pregunte por qué iba a utilizar Intel dos chips tan distintos, y la respuesta es muy sencilla, por una cuestión de costes y de eficiencia a nivel de oblea. Fabricar un chip como el C0, que solo tiene seis núcleos, es mucho más fácil y ocupa menos espacio a nivel de oblea que hacer lo propio con uno que tiene ocho núcleos de alto rendimiento y ocho núcleos de alta eficiencia. El primero es más barato, y ayuda a Intel a reducir costes.

El Intel Core i3-13100F está fabricado en el nodo Intel 7, lo que significa que emplea el proceso de 10 nm SuperFin mejorado. Es un chip que, por su propia configuración, tiene unos valores térmicos muy controlados, y a pesar de que se encuadra en la gama baja ofrece un soporte pleno de los estándares más avanzados del sector, ya que es compatible con memoria DDR4 y DDR5, y cuenta con 16 líneas PCIe Gen5 y 4 líneas PCIe Gen4. Tened en cuenta que estas líneas PCIe no tiene nada que ver con las que tenga la placa base en la que lo montemos, ya que están presentes en la CPU.

Los núcleos Golden Cove representan una importante mejora en términos de IPC frente a la generación anterior, Cypress Cove (Raptor Lake-S). Hablamos de un salto del 19%, una cifra impresionante que ciertamente se dejó notar en los análisis que hicimos de otros modelos anteriores, como el Intel Core i5-12600K o el Intel Core i9-12900K. Como hemos dicho, el Intel Core i3-13100F no utiliza la arquitectura Raptor Cove, así que no representa ninguna mejora en términos de IPC frente al Intel Core i3-12100F.

Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que, como este procesador no cuenta con núcleos de alta eficiencia, no necesita el Intel Thread Director para funcionar correctamente. Esto simplifica también su diseño interno y hace que trabaje como un procesador tradicional, sin tener que dividir cargas de trabajo de forma eficiente entre dos bloques de núcleos.

Al reducir el número de núcleos se reduce también la cantidad de caché, y de forma notable. El Intel Core i3-13100F tiene 12 MB de caché L3 accesible por todos los núcleos, lo que equivale a 3 MB por núcleo, y suma 5 MB de caché L2 total, lo que equivale a 1,25 MB por núcleo. Su TDP es de 58 vatios en modo normal funcionando a 3,4 GHz, pero tiene un modo turbo de 89 vatios que le permite alcanzar un pico máximo de 4,5 GHz con hasta dos hilos activos.

Especificaciones del Intel Core i3-13100F

Arquitectura Golden Cove, fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin).

Cuatro núcleos a 3,4 GHZ-4,5 GHz, modo normal y turbo. Puede manejar ocho hilos gracias a la tecnología HyperThreading.

GPU integrada desactivada.

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 4.800 MHz, pero puede soportar memoria más rápida con perfiles XMP.

16 líneas PCIe Gen5 y 4 líneas PCIe Gen4.

12 MB de caché L3.

5 MB de caché L2.

TDP de 58 vatios en modo normal, 89 vatios en modo turbo.

Compatible con el socket LGA1700 y con placas base serie 600 y 700.

Disipador incluido.

Precio: 132,83 euros.

Comparado con el Intel Core i3-12100F, la única diferencia está en que el Intel Core i3-13100F funciona a una velocidad ligeramente mayor, como os he comentado al principio, y esto le ayuda a conseguir una pequeña mejora de rendimiento.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i3-13100F.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

Ventilador de referencia incluido con el procesador.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

He acompañado a este procesador de un equipo de gama alta, y de la tarjeta gráfica más potente que existe en el mercado de consumo general a día de hoy, porque quiero llevarlo al extremo y comprobar de qué es realmente capaz. Sé que esta no sería la configuración ideal para un Intel Core i3-13100F, pero es que ese no es mi objetivo.

Como ya os he dicho, en este artículo no vamos a hablar solo de su rendimiento bruto, sino que descubriremos también cosas importantes sobre el cuello de botella a nivel de CPU, veremos hasta qué punto puede lastrar, o no, una GeForce RTX 4090 y valoraremos otras cosas importantes como su consumo y sus temperaturas de trabajo.

El Intel Core i3-13100F viene con un ventilador bastante sencillo, pero totalmente funcional y efectivo, así que no tendréis que invertir dinero en comprar un sistema de refrigeración adicional. Para que tengáis una visión más completa de lo que puede dar de sí este procesador lo he probado con el ventilador de referencia, y también con un kit de refrigeración líquida de tres ventiladores.

Intel Core i3-13100F: rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales

El Intel Core i3-13100F es un procesador de gama baja, así que no es ni mucho menos lo ideal para trabajar con aplicaciones profesionales. Solo con ver que está configurado con cuatro núcleos y ocho hilos esto se hace todavía más evidente, pero el caso es que gracias a su alto IPC, y a su buen rendimiento monohilo, es capaz de darnos más de una sorpresa incluso en entornos multihilo, como vamos a ver a continuación.

Os recuerdo que todas las pruebas se han pasado utilizando la configuración por defecto que activa la GIGABYTE Z790 AERO G al instalar el procesador, es decir, no he efectuado ningún tipo de optimización manual independiente, más allá de utilizar el perfil Intel XMP en las memorias, que como he indicado funcionaban a 6 GHz. Siempre hago mis análisis así para que tengáis una visión más realista e imparcial de lo que os vais a encontrar con cada producto. Sin más, empezamos.

Rendimiento en CPU-Z

En Cinebench R23 el Intel Core i3-13100F consigue un resultado muy bueno en monohilo, ya que alcanza los 715,9 puntos y en multihilo llega a los 3.559,5 puntos. Como podemos apreciar, supera de largo al Intel Core i7-7700K, un chip mítico que tiene también cuatro núcleos y ocho hilos. Esta sencilla comparativa nos permite ilustrar la importancia del IPC.

Comparado con el Ryzen 5 7600X, el Intel Core i3-13100F queda muy cerca de sus 754,6 puntos en monohilo, todo un logro porque funciona a una frecuencia mucho menor (4,5 GHz), aunque como es normal pierde en multihilo frente a los 6.057,3 puntos del chip de AMD, que tiene 6 núcleos y 12 hilos. Sé que no es una comparativa justa porque este último está en la gama media y cuesta el doble que el Intel Core i3-13100F, pero lo he incluido para daros otra referencia comparativa.

Rendimiento en Cinebench R23

En Cinebench R23 el Intel Core i3-13100F consigue una puntuación muy buena en monohilo, y confirma lo que ya os habíamos dicho, que este procesador destaca por su IPC. Esos 1.759 puntos superan ampliamente los 959 puntos que logra un Ryzen 7 1700X. En multihilo, el Intel Core i3-13100F llega casi a superar al Ryzen 7 1700X, un procesador que tiene 8 núcleos y 16 hilos. De nuevo, esto ilustra la importancia del IPC.

Rendimiento en Blender

Como cabía esperar, los resultados en Blender no son buenos, pero entran dentro de lo normal, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un procesador de tan solo cuatro núcleos y ocho hilos. A efectos comparativos, y para que tengáis un referente generacional en el lado de AMD, un Ryzen 5 7600X consigue 111,34, 67,53 y 53,11 muestras por minuto en «monster», «junkshop» y «classroom». De nuevo no es una comparativa justa, pero os sirve como referencia comparativa.

Rendimiento en CPU PassMark

Los que nos leéis a diario ya sabéis por qué me gusta esta prueba, porque es bastante completa y porque nos da una gran cantidad de datos que podemos utilizar para realizar una comparativa completa y directa entre varios procesadores. El Intel Core i3-13100F consigue 15.737 puntos, un resultado que lo sitúa por encima del 60% de procesadores presentes en la base de datos de PassMark, y que podemos considerar como una puntuación «buena».

Obviamente, si lo comparamos con otros procesadores superiores y más caros, como el Ryzen 5 7600X, queda bastante por detrás, aunque este caso es curioso, porque a pesar de que este tiene 6 núcleos y 12 hilos llega casi a doblar la puntuación del Intel Core i3-13100F, ya que en mis pruebas alcanzó los 29.791 puntos.

Rendimiento y escalado de frecuencias en 3DMark CPU

Entramos ahora a ver los resultados que ha logrado el Intel Core i3-13100F en 3DMark CPU, una prueba que nos permite ver el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo e hilos activos. En líneas generales, este procesador queda un poco por debajo del Ryzen 5 7600X en las pruebas con uno, dos y cuatro hilos activos.

Cuando llegamos a la prueba de ocho hilos las diferencias se acentúan porque el Ryzen 5 7600X tiene 6 núcleos físicos y el Intel Core i3-13100F solo cuatro, y como cabía esperar son aún mayores en la prueba de 16 hilos. En cualquier caso esta prueba nos permite confirmar lo que ya habíamos visto, que el chip de Intel ofrece un rendimiento muy bueno por hilo, y que es el procesador de cuatro núcleos y ocho hilos más potente que existe.

Antes de entrar a ver el escalado de frecuencias y de temperaturas quiero explicaros las puntuaciones obtenidas con ocho, dieciséis y el máximo número de hilos son casi idénticas, porque el Intel Core i3-13100F solo puede manejar ocho hilos a la vez, y por tanto las pruebas superiores no representan ningún cambio.

Con un hilo activo el chip de Intel tiene variaciones en la frecuencia de trabajo, pero llega a los 4,48 GHz y alcanza un pico de 43,93 grados C.

el chip de Intel tiene variaciones en la frecuencia de trabajo, pero llega a los 4,48 GHz y alcanza un pico de 43,93 grados C. Con dos hilos activos volvemos a ver picos en las frecuencias, que se mantienen entre los 4,28 y los 4,48 GHz. La temperatura máxima es de 48,96 grados.

volvemos a ver picos en las frecuencias, que se mantienen entre los 4,28 y los 4,48 GHz. La temperatura máxima es de 48,96 grados. Con cuatro hilos activos la frecuencia se estabiliza en los 4,28 GHz, y la temperatura toca techo en los 47,92 grados C.

la frecuencia se estabiliza en los 4,28 GHz, y la temperatura toca techo en los 47,92 grados C. Con ocho hilos activos la velocidad de trabajo se mantiene en los 4,28 GHz y la temperatura sube hasta los 51,80 grados C.

la velocidad de trabajo se mantiene en los 4,28 GHz y la temperatura sube hasta los 51,80 grados C. Con dieciséis hilos activos no hay ningún cambio importante, por lo que ya os he explicado, y el chip trabaja a 4,28 GHz con una temperatura máxima de 51,87 grados C.

no hay ningún cambio importante, por lo que ya os he explicado, y el chip trabaja a 4,28 GHz con una temperatura máxima de 51,87 grados C. Con el máximo número de hilos activos la situación varía poco, y es normal. El Intel Core i3-13100F funciona a 4,29 GHz y registra un pico de temperatura de 51,71 grados.

Podemos sacar en claro que el modo turbo puede mantener el procesador en casi 4,5 GHz siempre que este no trabaje con más de dos hilos. Dado que los juegos actuales utilizan como mínimo ocho hilos resulta evidente que este se moverá en la franja de los 4,2-4,3 GHz cuando ejecutemos este tipo de aplicaciones. Los valores de temperatura son muy buenos, y se registraron utilizando el kit de refrigeración líquida.

Intel Core i3-13100F: rendimiento en juegos

Ha quedado patente que el Intel Core i3-13100F no es la mejor opción para aplicaciones profesionales ni para tareas que requieran de un alto grado de paralelizado, pero también hay que reconocer que su rendimiento monohilo impresiona, y que para tratarse de un chip de gama baja ofrece un valor interesante en ese sentido.

Los juegos actuales dependen más del IPC que del número de hilos cuando llegamos a un nivel óptimo específico, que está fijado en 6 núcleos y 12 hilos. El Intel Core i3-13100F no llega a ese nivel, ya que tiene 4 núcleos y 8 hilos, ¿pero es capaz de compensarlo con su IPC y de ofrecer un buen rendimiento con una GeForce RTX 4090?

Vamos a descubrirlo, pero antes de entrar en materia es importante que tengáis en cuenta que el Intel Core i9-13900K, que es el procesador que voy a utilizar para poner los datos en perspectiva y para comparar resultados, no solo tiene más núcleos e hilos que el Intel Core i3-13100F, sino que además tiene una velocidad de trabajo superior (5,5 GHz frente a 4,3 GHz) y cuenta con una mayor cantidad de memoria caché L2 y L3.

En Shadow of the Tomb Raider obtenemos unos resultados muy buenos en todas las resoluciones, pero si comparamos con los números que obtuvimos con el Intel Core i9-13900K nos damos cuenta de que tenemos un cuello de botella enorme incluso en 1440p. La diferencia solo se reduce cuando llegamos a 2160p, donde la diferencia entre este y el Intel Core i3-13100F es de solo 10 FPS.

Este es un juego que necesita 6 núcleos y 12 hilos para escalar de forma óptima, y la verdad es que pude comprobarlo en mis pruebas, ya que el Intel Core i3-13100F alcanzaba una tasa de uso del 95% e incluso en 2160p la GPU quedaba por debajo del 100% de uso. Sí, esto indica un gran cuello de botella, y es lo que vemos en las gráficas.

En Gears V tenemos un caso curioso, porque también vemos un cuello de botella claro cuando nos movemos por debajo de 2160p, pero al llegar a dicha resolución vemos que el rendimiento del Intel Core i3-13100F prácticamente se iguala con el Intel Core i9-13900K. En este caso el cuello de botella no viene tan motivado por la cantidad de núcleos e hilos, sino más bien por las frecuencias de trabajo.

En 2160p no tenemos un cuello de botella con el Intel Core i3-13100F y la GeForce RXT 4090 en Gears 5, os lo puedo confirmar no solo por el rendimiento, sino porque el propio benchmark integrado lo indica claramente. He contrastado y la tasa media de uso del procesador ronda el 46%, así que lo determinante es la mayor frecuencia, y la mayor caché, del Intel Core i9-13900K cuando vemos esas diferencias tan marcadas en 1440p e inferiores.

Con Metro Exodus Enhanced Edition el cuello de botella que supone el Intel Core i3-13100F es tan enorme, y tan evidente, que tenemos solo una pérdida de 10 FPS al pasar de 720p y DLSS calidad a 2160p y DLSS en modo rendimiento. Como en pruebas anteriores, he activado el DLSS para compensar el impacto del trazado de rayos, y para dar mayor peso a la CPU al reducir el máximo de píxeles renderizados de forma tradicional.

En este caso la tasa de uso del Intel Core i3-13100F ronda el 71%, aunque oscila en función de la escena y de lo que estemos haciendo, por lo que me resulta bastante claro que sí que influye el número de núcleos e hilos en ese cuello de botella, sin menospreciar el impacto de las mayores frecuencias de su hermano mayor, obviamente.

Con Red Dead Redemption 2 tenemos otro enorme cuello de botella, incluso en 1440p. Al llegar a 2160p la diferencia entre ambos procesadores se reduce, pero esos 9 FPS siguen siendo un claro indicador de que la GeForce RTX 4090 es tan potente que ni siquiera en 2160p el Intel Core i3-13100F es capaz de seguir su ritmo y de darle todo lo que necesita.

En este título la tasa de uso del Intel Core i3-13100F vuelve a ser muy alta, con medias que oscilan entre el 80% y el 92% dependiendo de la escena. Esto, unido al hecho de que el cuello de botella tampoco se resuelve en 2160p, pone de relieve que el número de núcleos e hilos tiene un impacto considerable.

Death Stranding es un juego tan «ligero» para la GeForce RTX 4090 que incluso en 2160p el procesador puede ser un enorme cuello de botella, una realidad que las gráficas adjuntas ilustran a la perfección, porque la tasa de FPS prácticamente no cambia al pasar de 720p a 2160p, solo tenemos una pérdida de 4 fotogramas por segundo. Interesante, ¿verdad?

Con el Intel Core i9-13900K también tenemos un cuello de botella claro, pero al menos vemos que el escalado es ligeramente mejor al pasar de 720p a 2160p. No obstante, ocurre lo que os he explicado, que este juego es muy ligero para una GPU tan potente como la GeForce RTX 4090, y que al final la CPU es determinante. La tasa de uso del Intel Core i3-13100F llega al 90% en este juego, así que no hay duda de que esos cuatro núcleos y ocho hilos producen un cuello de botella en este caso.

Terminamos con Cyberpunk 2077, uno de los juegos más avanzados y más exigentes que existen actualmente, especialmente a nivel de GPU, aunque esto no quiere decir que no necesitemos una CPU potente para poder moverlo. Con los parches y optimizaciones que ha recibido su uso del procesador ha mejorado, y es capaz de llevar al Intel Core i3-13100F a un 87% de carga en 2160p.

Como vemos en las gráficas, hay un cuello de botella claro incluso en 1440p, pero la situación se normaliza por completo en 2160p. Esto tiene una explicación, y es que bajo dicha resolución Cyberpunk 2077 supone una carga enorme incluso para la GeForce RTX 4090, lo que hace que el procesador acabe quedando en segundo plano.

La conclusión que nos deja esta comparativa es interesante. Por un lado, salta a la vista que el Intel Core i3-13100F representa un cuello de botella cuando lo acompañamos de una GeForce RTX 4090, pero al mismo tiempo consigue unas tasas de fotogramas por segundo altas, lo que se traduce en una experiencia totalmente fluida en juegos. Sé lo que estáis pensando, que seguro que sufre picos mínimos muy marcados y que esto hace que la sensación de fluidez real deje mucho que desear. Pues no, no es así, y lo podéis ver en la gráfica adjunta.

Cyberpunk 2077 está en el limbo, muy cerca del mínimo deseable de 60 fotogramas por segundo de 1% mínimo, y solo Red Dead Redemption 2 y Shadow of the Tomb Raider entran en un nivel que no sería bueno, pero sí aceptable. En cualquier caso, no son resultados preocupantes, y teniendo en cuenta que hablamos de una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos creo que es todo un logro.

Consumo, temperaturas y escalado de frecuencia

El Intel Core i3-13100F es un procesador bastante fresco, no cabía esperar otra cosa teniendo en cuenta su TDP, su configuración de cuatro núcleos y ocho hilos y sus frecuencias de reloj. No obstante, en Cinebench R23 alcanzó un pico máximo de temperatura que no me esperaba para nada, y que a pesar de no ser preocupante desentona un poco con el resto de valores registrados.

Los datos que os he dado en esa gráfica fueron obtenidos con el kit de refrigeración líquida. Si utilizáis el ventilador que viene incluido de casa no tendréis ningún problema, ya que con él en la prueba multihilo de Cinebench R23 el pico máximo de temperatura que registré fue de 71 grados C. En juegos siempre os moveréis alrededor de los 60 grados.

En cuanto al consumo los valores registrados entran, de nuevo, dentro de lo esperado, y sí, son buenos. El Intel Core i3-13100F es un procesador que tiene un consumo muy bajo, y esto lo convierte en una opción interesante para actualizar un PC sin tener que cambiar la fuente de alimentación. Incluso en la prueba multihilo de Cinebench R23 no llegó a alcanzar los 60 vatios.

Por lo que respecta al escalado de frecuencias, el modo turbo oscila bastante, eso es algo que ya hemos visto en la prueba de 3D Mark CPU. En pruebas «reales» la tónica es la misma, hasta 4,5 GHz con uno o dos hilos activos, y hasta 4,3 GHz en juegos y aplicaciones que utilizan más de dos hilos.

Intel Core i3-13100F y GeForce RTX 4090: ¿qué hemos descubierto?

Hemos descubierto que el IPC sigue siendo fundamental, y que el Intel Core i3-13100F llega a un nivel tan bueno en este sentido que es capaz de compensar el hecho de que solo cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos. Ya habéis visto la prueba de Cinebench R23, donde ha sido capaz de llegar casi al mismo nivel que un Ryzen 7 1700X gracias a su mayor IPC y a sus frecuencias de trabajo, que son más altas que las del chip de AMD.

Precisamente esto es lo que le permite competir con procesadores de AMD que tienen un mayor número de núcleos e hilos, pero que tienen un menor IPC, como por ejemplo el Ryzen 5 5500. Este procesador es una opción excelente para montar un PC para juegos por poco dinero, pero el Intel Core i3-13100F se perfila como una alternativa muy interesante porque se encuadra en una plataforma mucho más avanzada, y porque soporta DDR5 y PCIe Gen5 y Gen4.

Sí, es un poco más caro y en ciertos escenarios pierde ante el Ryzen 5 5500, pero el Intel Core i3-13100F ofrece un rendimiento muy bueno en líneas generales, nos puede servir como puede para actualizar a una plataforma de última generación sin gastar mucho dinero, y aunque hace un cuello de botella enorme con una GeForce RTX 4090 sí que sería un buen compañero para otros modelos dentro de la gama media, como por ejemplo una GeForce RTX 3060 de 12 GB o una Radeon RX 6600.

Con este análisis también hemos confirmado que incluso en 1440p podemos sufrir un cuello de botella importante con tarjetas gráficas muy potentes, y que en 2160p dicho cuello de botella puede reducirse enormemente, pero que no tiene por qué desaparecer por completo. De ahí que siempre os insista tanto en equilibrar componentes al montar un PC. Por último, aunque no por ello menos importante, también hemos confirmado que todavía se puede jugar bien con cuatro núcleos y ocho hilos.

Notas finales: los cuatro núcleos están vivos, de momento

El Intel Core i3-13100F es un claro ejemplo de que los procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos todavía están vivos, de que pueden ofrecer un valor interesante en relación precio-prestaciones, y también en términos de consumo y temperaturas de trabajo, ya que funciona sin problemas con el disipador de casa y no necesita de una fuente de alimentación potente para funcionar.

A nivel de rendimiento, este procesador ha demostrado que es capaz de ofrecer un buen desempeño en juegos, y que incluso en casos donde la tasa de uso es muy alta y se acerca al 100% puede aguantar el tipo, y mantener una tasa mínima de fotogramas por segundo lo bastante alta como para que la experiencia no se vea gravemente perjudicada. Esto es importante porque sufrir picos mínimos de 30 o 40 FPS se traducirá en microtirones que afectarán notablemente a la fluidez real que experimentaremos.

Comparado con el Ryzen 5 5500 de AMD, que es su mayor rival, el Intel Core i3-13100F es superior en rendimiento monohilo, se integra en una plataforma más avanzada, soporta DDR5 y PCIe Gen5 y Gen4, mientras que el Ryzen 5 5500 se limita a DDR4 y PCIe Gen3 y tiene un IPC inferior, algo que en ciertos juegos acaba marcando una diferencia importante a favor del chip de Intel.

Su principal valor está en el rendimiento monohilo, así que es precisamente en juegos donde tiene más sentido, a pesar de que como he dicho no llega al nivel óptimo de 6 núcleos y 12 hilos. El Ryzen 5 5500 es más económico, pero haciendo una valoración en general creo que el chip de Intel es una opción más interesante a día de hoy para montar un PC potente de última generación por poco dinero y con vistas a poder ampliar a medio o largo plazo. Una buena opción, aunque si te lo puedes permitir ve directamente a por el Intel Core i5-12400F.