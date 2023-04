A día de hoy, lo cierto es que alrededor de Bard se acumulan las dudas. Ya hemos comentado en más de una ocasión que la actitud de Google en lo referido a su despliegue es comprensible, y es que un paso fallido durante el mismo puede dar al traste con buena parte de la confianza que tienen muchos usuarios en la compañía, y esto puede a su vez tener efectos devastadores en lo referido a su cuota de usuario y, por lo tanto, en sus ingresos, que dependen fundamentalmente del uso que hacemos de sus servicios.

Durante su presentación, Bard cometió un error en la atribución del origen de una imagen, que asignó al James Webb cuando en realidad había sido tomada por otro telescopio. Este error fue rápidamente detectado y dio la vuelta al mundo, poniendo en duda la fiabilidad del chatbot de Google antes incluso de que nadie, fuera de la compañía, hubiera podido probarlo. Y si eso ocurrió con un solo error, imaginemos qué pasaría si empiezan a producirse por centenas o miles en una beta pública.

Lo dicho, Google se juega mucho y, desde esta perspectiva, es comprensible que se muestren tan cautos. Sin embargo, la presión impuesta por Microsoft con el nuevo Bing obliga a responder rápido con Bard. Hace unas semanas finalmente se abrió la beta a usuarios particulares, si bien sólo de Estados Unidos y de Reino Unido, y hace poco más de una semana también supimos que la compañía va a cambiar (quizá ya lo haya hecho) el modelo que emplea, pasando de LaMDA a PaLM, lo que debería traducirse en una sustancial mejora del chatbot.

Ahora bien, tantas son las dudas que, a día de hoy, ni siquiera teníamos claro si Bard (como tal, no otras herramientas de IA) se integraría en otros servicios o, por el contrario, quedaría como servicio independiente. Hasta ahora, pues según podemos leer en The Wall Street Journal, Sundar Pichai ha confirmado que Bard se integrará en el buscador de Google. Esto puede parecer obvio, pero no lo era tanto, pues precisamente la integración en el buscador es la que puede plantear más riesgos para la compañía.

Esto nos explica, claro, que de momento no haya plazos para ello. No obstante, un mes y un día nos separan del inicio del Google I/O 2023, momento en el que la compañía debería, esta vez sí, dar un verdadero golpe sobre la mesa para mejorar su imagen en el mercado en lo referido a la inteligencia artificial. Es cierto, sí, que que han hecho anuncios como el del propio Bard y también el de la integración de la IA en Gmail, Docs y más, pero después del despliegue masivo llevado a cabo tanto por Microsoft como por otras compañías, o se mueven rápido o corren el riesgo de empezar a caducar.