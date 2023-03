Google I/O 2023 arrancará el 10 de mayo, ¿qué esperamos?

Como seguramente recordarás, ayer te contamos que Google ya había publicado su tradicional rompecabezas para adelantar la fecha del Google I/O 2023. Desde hace años, la compañía del buscador plantea un reto colectivo, invitando a la gente a averiguar la mecánica de funcionamiento del mismo, ya que nunca se dan instrucciones al respecto. Y por complicado que sea (aunque he leído algunos comentarios que afirman que este año era bastante sencillo), también se ha cumplido la tradición de que en menos de 24 horas el secreto ya ha sido desvelado.

Así, y como ya puedes comprobar en la página del rompecabezas, que también es la del evento, el Google I/O 2023 arrancará el próximo 10 de mayo, miércoles, dos meses y dos días desde hoy mismo, un plazo en el que seguro que veremos innumerables rumores sobre lo que la compañía planea anunciar en el mismo.

Debemos recordar que los eventos Google I/O están dirigidos, en teoría, a la comunidad de desarrolladores, pero que desde hace años Google también lo emplea para realizar algunos anuncios muy relevantes, lo que lo convierte en el evento, de los celebrados por la compañía, más importante del año. Es cierto que este 2023 podría resultar distinto en este sentido, pero las posibilidades en este sentido son bajas, de modo que podemos contar con que la compañía del buscador mostrará una gran porción de su arsenal de este año durante el Google I/O 2023.

Excited that this year’s #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023