Windows 11 cambiará la función por defecto de imprimir pantalla

Imprimir Pantalla es, probablemente, una de las teclas menos empleadas por la inmensa mayoría de los usuarios. Esto es lógico en realidad, pues la necesidad de hacer capturas de pantalla (pantallazos) no es común, al punto de que hay mucha personas que probablemente no necesiten hacerlo nunca o, al menos, no se vean obligados a realizar esta operación en particular y, en su lugar, recurran a acciones alternativas, como por ejemplo describir mediante texto aquello que, de otro modo, ilustrarían con una imagen.

No obstante siempre se ha dicho aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Esto no es siempre cierto, pues hay bastantes circunstancias en las que ni una carpeta a reventar de imágenes podría competir con la precisión que aportan las palabras en muchas circunstancias. Claro que, ¿para qué elegir si podemos hacer uso de A y de B de manera simultánea? Limitarse a un medio cuando tenemos la posibilidad de emplear ambos es autolimitarse de manera innecesaria.

Lo que me lleva al siguiente punto, y es que también hay muchas personas que no emplean capturas de pantalla por la sencilla razón de que no saben cómo hacerlas. De nuevo, esto puede sonar extraño para quienes sí que las hacen de manera habitual, pero no lo es en absoluto para quienes nunca han tenido necesidad de ello hasta que llega el momento. Y esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es: si pulsas la tecla Imprimir Pantalla, «no pasa nada». Sí, de acuerdo, pasa que se copia en el portapapeles de Windows, pero el sistema no da ninguna señal de que esto ha ocurrido, por lo que da la sensación de que no ha ocurrido nada,

Parece que en Microsoft se han dado cuenta de ello y, en consecuencia, se están planteando cambiar el comportamiento de Imprimir Pantalla en Windows 11. Hasta ahora, como he dicho, al pulsar esta tecla el contenido de la pantalla se copia en el portapapeles de Windows, pero con el cambio que ya están probando los de Redmond, esta pulsación pasaría a abrir Windows Snipping Tool, una de las herramientas de captura de pantalla de Windows.

Este cambio ya ha llegado a los insiders del canal beta, según podemos leer en Windows Latest, concretamente a la compilación KB5025310 de Windows 11, por lo que todavía tendremos que esperar un poco hasta que su despliegue alcance a los usuarios de la versión final. Eso sí, tanto para quienes se encuentran en el canal beta y quieren recuperar el comportamiento por defecto de Imprimir Pantalla, como para el resto de usuarios cuando este cambio se extienda, revertirlo es posible y sencillo, tan solo tendremos que ir a Configuración> Accesibilidad> Teclado y reajustarlo según nuestras preferencias.