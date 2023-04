El lanzamiento de The Last of Us Part I y de Resident Evil 4 Remake ha vuelto a traer a la palestra un tema muy interesante que, en general, podemos resumir en dos grandes preguntas: ¿realmente es necesario hacer remakes de videojuegos clásicos? ¿Dónde debería estar el límite y qué habría que hacer para que estos aporten un mínimo de valor al usuario?

Personalmente creo que los remakes de videojuegos tienen sentido, y sí, estoy a favor de ellos, pero siempre que se cumplan una serie de condiciones mínimas para asegurar su calidad y ese valor al que hice referencia en el primer párrafo. Para que nos entendamos mejor, Resident Evil 4 Remake sería un ejemplo positivo, es decir, es un remake que realmente vale la pena y que aporta valor al usuario, mientras que The Last of Us Part I es todo lo contrario.

Los remakes de videojuegos pueden aportar muchas cosas, y muy buenas, al sector, siempre que se ejecuten de una manera adecuada y que no se limiten a ser una simple puesta al día a nivel gráfico. En este sentido, podemos volver a poner como ejemplo a Resident Evil 4 Remake, ya que además de la actualización de su apartado técnico también introduce nuevas mecánicas jugables, acaba casi por completo con los eventos de pulsar botones que utilizaba el clásico y ofrece una experiencia renovada y mejorada frente al original, pero sin perder su esencia.

Por contra, los cambios más importantes en The Last of Us Part I no van más allá de una mejora a nivel técnico, ya que mantiene el mismo sistema de control y las mismas claves de la edición remasterizada que llegó a PS4 hace ya unos años, y que al final era una adaptación mejorada a nivel técnico de la versión de PS4. Para colmo de males, la versión para PC ha llegado en un estado lamentable, como ya os hemos contado en artículos anteriores.

En resumen, los remakes de videojuegos clásicos me gustan y estoy a favor de ellos siempre que estén bien hechos, y siempre y cuando haya pasado un tiempo razonable entre el original y el remake. De nuevo Resident Evil 4 Remake es un buen ejemplo, porque el original llegó al mercado en 2005, mientras que The Last of Us Part I es todo lo contrario porque la edición remasterizada llegó al mercado en 2014.

Cuando pasa tan poco tiempo entre el juego original y un remake los cambios a nivel técnico no suelen ser tan marcados, y eso que en este caso jugaban con la ventaja de que la base del original era un juego de PS3. Lo mismo ocurre con las mecánicas jugables, y con la historia del juego y su desarrollo, que al final se suele mantener inalterada. Todo esto da pie a que sea prácticamente un «copia pega» con un acabado visual más bonito, sin más.

Ahora os toca opinar a vosotros sobre este tema, nos leemos en los comentarios.