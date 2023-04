Hoy era el gran día, NVIDIA ha lanzado la GeForce RTX 4070, y para acompañar nuestro análisis del modelo Founders Edition os tenemos preparado otro de un modelo personalizado que, sin duda, se perfila como uno de los más interesantes del mercado, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC.

Esta tarjeta gráfica mantiene las claves más importantes de la GeForce RTX 4070, pero al mismo tiempo presenta diferencias muy marcadas que son, precisamente, las que la convierten en una opción muy atractiva. Entre ellas podemos destacar su diseño personalizado con un sistema de refrigeración WindForce de tres ventiladores, la placa metálica trasera con una apertura para mejorar el flujo de aire y sólo utiliza un conector de alimentación de 8 pines, lo que significa que nos olvidamos de los adaptadores.

Sí, has leído bien, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC requiere un conector de alimentación adicional de 8 pines a pesar de que, como bien indica su nombre, viene con overclock de casa. Esto, unido a su diseño y a su tamaño (es bastante compacta), se traducen en un valor muy interesante frente al modelo de referencia, ¿pero cómo afecta ese overclock al rendimiento, al consumo y a las temperaturas de trabajo? Seguid leyendo, que os lo vamos a contar en este análisis.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC: análisis externo y diseño

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC utiliza, como anticipamos, un diseño y un sistema de refrigeración totalmente personalizados. Es muy compacta para lo que venimos viendo en la gama alta de NVIDIA, y este modelo en concreto tiene un formato «2,5», lo que significa que ocupa un poco más de dos ranuras de expansión.

En la parte superior vemos un conjunto de tres ventiladores WindForce que pueden girar de manera independiente y alternativa, lo que contribuye a mejorar la presión del aire y reduce el nivel de ruido incluso bajo cargas intensivas de trabajo. Los patrones que ha utilizado GIGABYTE para decorar la este modelo tiene un matiz futurista con líneas angulosas que resulta muy parecido al que vimos en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC.

Los ventiladores se asientan sobre un radiador de aluminio con base de contacto y tuberías de conducción de calor fabricadas en cobre. Dicha base cubre tanto la GPU como el VRM y la memoria gráfica, es decir, disipa el calor de todos los elementos clave de la tarjeta gráfica. Esto es importante no solo para garantizar un buen nivel de rendimiento y un óptimo escalado del modo turbo, sino también para que no tengamos ningún problema de estabilidad.

En el lateral podemos ver un conector de alimentación adicional de 8 pines. Está bien situado y es de fácil acceso, y sí, es suficiente para alimentar a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, ya que dicho conector puede proporcionar hasta 150 vatios de alimentación y la tarjeta gráfica obtiene otros 75 vatios del conector PCIe, lo que nos deja un margen total de 225 vatios, cifra que supera el TGP de 200 vatios del modelo de referencia.

GIGABYTE ha cuidado al máximo el diseño de la GeForce RTX 4070 WindForce OC, y no se ha olvidado de la calidad de construcción. Este modelo presenta una solidez estructural total, y se encuadra dentro de la gama Ultra Durable de la compañía taiwanesa, lo que significa que utiliza componentes de alta calidad (condensadores, inductores, MOSFETs, étc).

Si miramos en la parte trasera vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC viene con una placa metálica que aporta solidez estructural, y que además contribuye en las tareas de refrigeración acelerando la transferencia de calor y evitando que este se acumule en ciertas zonas. También podemos ver una apertura en dicha placa que sirve para favorecer el flujo de aire en el cuerpo de aletas del radiador.

La cara posterior, vista desde el lateral que va atornillado al chasis del PC, nos deja una visión más clara del espacio que ocupa la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, dos ranuras y media como os dije al principio de este apartado, y también muestra el abanico de conectores del que hace gala, tres puertos DisplayPort y una salida HDMI.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC: Ada Lovelace a un precio más asequible

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC cubre un hueco muy importante dentro del mercado de gama alta de nueva generación, ya que posiciona dentro de la gama de entrada a dicho mercado, y como es lógico integra todas las novedades que ha introducido NVIDIA con Ada Lovelace a nivel de arquitectura y tiene un precio más bajo que los modelos anteriores.

Ya hicimos un repaso completo de las claves más importantes de Ada Lovelace en el análisis de la GeForce RTX 4070 Founders Edition, así que si queréis profundizar en el plano técnico os invito a leer dicho análisis siguiendo el enlace que os he dejado justo en este párrafo. Con todo, os dejo también a continuación un resumen con las claves más relevantes de dicha arquitectura.

Nuevos shaders programables con tecnología Shader Execution Reordering (SER)

Se encarga de reordenar los hilos de trabajo en bloques o grupos que los motores de sombreado podrán despachar de una manera más eficiente. Puede mejorar el rendimiento hasta un 25% en cargas de trabajo básicas, mejora hasta un 44% el rendimiento en Cyberpunk 2077 bajo el modo Overdrive (path tracing) y puede doblar la tasa de operaciones de trazado de rayos.

Nuevos núcleos RT de tercera generación

Tienen una potencia de 67 RT-TFLOPs, doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo y cuentan con las tecnologías Displaced Micro-Mesh, que utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos manteniendo una alta calidad gráfica, y Opacity Micro-Mask, que reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de su densidad.

Núcleos tensor de cuarta generación

Ofrecen una potencia total de 466 Tensor-FLOPs bajo FP8 y cuenta, además, con el mismo motor de transformación FP8 que NVIDIA introdujo con la arquitectura Hopper. Superan en más del doble el rendimiento de los núcleos tensor que traía la GeForce RTX 3070.

«Optical Flow Accelerator» y soporte de DLSS 3 con generación de fotogramas

Este componente es el que proporciona a la red neural que hace posible el DLSS 3 la información necesaria sobre la dirección y la velocidad de los píxeles en movimiento, fotograma a fotograma, algo fundamental hacer una estimación precisa del posicionamiento de estos en cada fotograma, y para que sea posible generar un fotograma totalmente independiente mediante IA por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional.

Códecs AV1 y mayor rendimiento en aplicaciones profesionales

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC cuenta con los nuevos códecs AV1 que, como sabemos, mejoran la eficiencia de codificación en un 40% frente a los H.264. Esta arquitectura también puede doblar el rendimiento en plataformas de edición de vídeo que utilicen inteligencia artificial, multiplica hasta en 2,8 veces el rendimiento de la GeForce RTX 3070 Ti en tareas de renderizado 4K en Omniverse, gracias al DLSS3, y permite crear arte con inteligencia artificial hasta 1,4 veces más rápido que con una GeForce RTX 3070 Ti.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC

Núcleo gráfico AD104 (arquitectura Ada Lovelace) en 5 nm.

35.800 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 4.

Texture Processing Clusters (TPCs): 23.

5.888 shaders a 1.920 MHz-2.490 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

184 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT de tercera generación.

Potencia en FP32: 29,15 TFLOPs.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 GHz.

Ancho de banda: 504,2 GB/s.

Caché L2: 36 MB.

TGP de 200 vatios.

Precio de lanzamiento: desde 669 euros.

Utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines, y GIGABYTE recomienda utilizar una fuente de alimentación de 650 vatios.

Comparada con la GeForce RTX 4070 Founders Edition, vemos que este modelo de GIGABYTE elimina el adaptador de dos conectores de alimentación de 8 pines a un conector de 16 pines, utiliza un solo conector de alimentación de 8 pines y además introduce un ligero overclock que sube las frecuencias en modo turbo de 2.475 a 2.490 MHz. Esto debería traducirse en una ligera mejora del rendimiento, como veremos a continuación.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

Ventilador de referencia incluido con el procesador.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

En este análisis hemos utilizado el mismo equipo de pruebas que con la GeForce RTX 4070 Founders Edition. De esta manera tendremos datos que podremos cotejar y comparar de forma directa, y no se producirá ningún cuello de botella, ya que todos los componentes están perfectamente equilibrados y el Intel Core i9-13900K permitirá a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC desarrollar todo su potencial.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC: rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Comenzamos nuestra ronda de pruebas de rendimiento en aplicaciones profesionales y test sintéticos con Blender, una de las más importantes en el mundo del renderizado, la creación de contenidos y el modelado en 3D. Como recordarán nuestros lectores habituales, este benchmark realiza tres mediciones distintas con las escenas «Monster», «Junkshop» y «Classroom», y mide el rendimiento en muestras por minuto.

Rendimiento en Blender

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC ha conseguido unos resultados muy buenos, ya que supera a la Founders Edition en «Monster» y en «Classroom», donde consigue 3.139 y 1.548 muestras por minuto, respectivamente. En «Junkshop» logra 1.520 muestras por minuto, y queda solo un poco por debajo de las 1.529 muestras por minuto que consigue el modelo de NVIDIA.

Rendimiento en V-ray

Saltamos ahora a V-ray, una prueba que mide el rendimiento de una GPU con el motor de renderizado V-ray 5, utilizando tanto el modo CUDA como el modo RTX, que utiliza el hardware especializado de las tarjetas gráficas NVIDIA. En la prueba CUDA con la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC obtenemos un resultado de 1.884 «vpaths», cifra que supera ligeramente los 1.852 «vpaths» que registró el modelo Founders Edition.

Bajo la modalidad RTX la puntuación sube a 2.603 «vrays», un resultado que de nuevo supera al conseguido por la Founders Edition, aunque la diferencia es muy pequeña puesto que esta alcanzó los 2.592 «vrays». En cualquier caso, está claro que ese ligero overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC se deja notar.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Esta prueba es una de las imprescindibles porque nos permite medir el rendimiento que es capaz de conseguir una tarjeta gráfica gracias al DLSS y a la generación de fotogramas. En la primera pasada se ejecuta la prueba sin dichas tecnologías, y en la segunda se aplican tanto Super Resolution como la generación de fotogramas. Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC vuelve a superar al modelo Founders Edition con 23,42 FPS sin DLSS ni generación de fotogramas, y 86,23 FPS con ambas tecnologías. El modelo de referencia de NVIDIA registró una media de 23,01 FPS sin DLSS ni generación de fotogramas, y de 84,96 FPS con ambas tecnologías activadas. En las imágenes también podemos ver que el modelo de GIGABYTE tuvo un pico de frecuencia más alto, ya que alcanzó los 2.834 MHz, y se mantuvo entre los 63 y los 64 grados C.

Rendimiento en Octanebench

Este es otro benchmark centrado en el renderizado que es compatible con la tecnología RTX de NVIDIA. De nuevo se deja notar el overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, y gracias a ese pequeño aumento de frecuencias gana a la Founders Edition en todas las pruebas que realiza Octanebench. La diferencia es pequeña, eso salta a la vista, pero es una victoria total para el modelo de GIGABYTE.

Rendimiento en Passmark GPU

Una prueba sintética de rendimiento que, como os he dicho en otras ocasiones, nos permite comparar de forma directa y sencilla dos tarjetas gráficas sin entrar en complicaciones innecesarias, y nos sirve para hacernos una idea de lo que podemos esperar de cada modelo. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC consigue 37.006 puntos, lo que significa que supera en casi 500 puntos a la Founders Edition.

Haciendo un balance general salta a la vista que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC ofrece un rendimiento muy bueno, y que GIGABYTE ha acertado de pleno con ese ligero overclock que ha aplicado, ya que no dispara las temperaturas de trabajo (se mantiene entre los 63 y los 64 grados C) y le permite ofrecer una mejora leve pero totalmente perceptible frente al modelo Founders Edition.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC: rendimiento en juegos

Ya tenemos claras las conclusiones que podemos sacar de los datos de rendimiento sintético y aplicaciones profesionales que hemos realizado, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC es un poco más potente que la Founders Edition gracias a ese ligero overclock que trae de casa, ¿pero cómo afecta esto al rendimiento en juegos? Vamos a verlo a continuación con nuestra clásica batería de pruebas, y más adelante profundizaremos en el tema del consumo y las temperaturas de trabajo.

Empezamos con Cyberpunk 2077, uno de los juegos más exigentes que existen a día de hoy, y todo un abanderado del trazado de rayos que cuenta, además, con soporte del DLSS 3 y la generación de fotogramas. Como podemos ver en las gráficas el overclock que trae la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC nos permite ganar entre uno y dos fotogramas por segundo. No es una gran diferencia, pero es visible y ya sabéis que al final todo suma.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC es tan potente que puede mover Cyberpunk 2077 sin problemas incluso en 4K nativo, aunque al activar el trazado de rayos tenemos que recurrir sí o sí al DLSS 3 y a la generación de fotogramas. Como podemos apreciar, la ganancia de rendimiento es tan grande que hablamos de un aumento de 346% al activar dichas tecnologías. Esos 67 FPS nos permitirán jugarlo con una fluidez total.

Pasamos ahora a otro juego muy exigente, Control, que fue además todo un referente en la primera etapa del trazado de rayos y también del DLSS. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC vuelve a superar ligeramente al modelo Founders Edition, y saca músculo en 1440p al ser capaz de mover este juego a 60 FPS con trazado de rayos al máximo, y sin DLSS 2, aunque os recomiendo activarlo en modo calidad para superar los 100 FPS.

En 2160p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC logra una media de 29 FPS con trazado de rayos activado y en modo nativo, algo impresionante teniendo en cuenta lo exigente que resulta dicha tecnología, pero en este caso es imprescindible activar el DLSS 2 para mejorar la fluidez. En modo calidad tendríamos una media de 55 FPS, así que lo más recomendable sería activarlo en modo rendimiento para llegar a los 81 FPS.

Destroy All Humans 2 es un título que, como os he dicho en ocasiones anteriores, merece un hueco en nuestras pruebas por ser bastante exigente a nivel de GPU y por ser compatible con la tecnología DLSS 3 y la generación de fotogramas. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC no tiene problemas para moverlo al máximo en 4K con 61 PS de media, pero os recomiendo activar el DLSS 3 en modo calidad, ya que no sacrificaréis calidad gráfica y conseguiréis medias de 102 FPS.

Dying Light 2 es otro de los juegos más avanzados que existen por el excelente uso que hace del trazado de rayos, ya que lo aplica tanto a iluminación como a sombras y reflejos. Esto hace que dicho ajuste sea también muy exigente, pero como podemos ver en la gráfica adjunta el DLSS 3 nos permite compensar su impacto en el rendimiento sin ningún problema, y sin renunciar a una alta calidad de imagen.

En 2160p y con trazado de rayos al máximo este título es tan exigente que necesitaremos activar sí o sí el DLSS 3 en modo rendimiento, ya que nos llevará directamente a una media de 59 FPS, lo que equivale a casi triplicar el rendimiento frente al modo nativo. Hay un salto muy importante, y como vemos en las gráficas el DLSS 3 escala de maravilla.

En Red Dead Redemption 2 la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC vuelve a demostrar su potencial con esos 54 FPS de media en 2160p, sin recurrir al DLSS 2 y con calidad máxima (sin optimizar). Con solo activar el DLSS 2 en modo calidad podemos mejorar la calidad de imagen, sobre todo en lo que respecta al suavizado de bordes, y la tasa media de FPS subirá hasta los 68, lo que significa que podremos jugarlo con total fluidez.

Pasamos ahora a F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un título que a pesar de lo discreto que puede parecer a simple vista tiene un apartado técnico muy cuidado, y cuenta con soporte de trazado de rayos y de DLSS 3. Como vemos es un paseo para la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC cuando lo movemos en 1440p y en 2160p, pero si activamos el trazado de rayos en 2160p la tasa de fotogramas por segundo cae a 47, un nivel que desde luego no es óptimo. Por suerte podemos compensarlo con el DLSS 3 en modo automático, que eleva la tasa hasta los 127 FPS, más del doble.

En Gears 5 podemos medir la potencia bruta de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, y queda claro que de nuevo supera a la Founders Edition por entre uno y dos FPS gracias a ese pequeño overclock. Podemos jugarlo sin problemas en 2160p con calidad locura y la iluminación global activada, pero lo ideal es reducir el número de rayos a 8 para mantenernos cerca de los 60 FPS. Si reducimos el nivel de calidad de locura a ultra también mejoraremos notablemente la fluidez.

Lyra es un título multijugador basado en el motor gráfico Unreal Engine 5, uno de los pilares de lo que hasta hace poco conocíamos como «la nueva generación». Es muy exigente, de ello dan fe esos 34 FPS de media que registra la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC en 2160p y calidad máxima, y los picos mínimos de 11 FPS hacen que la experiencia no sea buena. Si activamos el DLSS 3 la media sube a 100 FPS, y los mínimos se disparan hasta los 89 FPS, el incremento de rendimiento es gigantesco.

Metro Exodus Enhanced Edition es otro de los grandes representantes de lo que puede dar de sí el trazado de rayos. Configurado en calidad ultra, y con trazado de rayos al máximo, funciona con total fluidez incluso en 1440p de forma nativa. En 2160p la media de FPS se sitúa en 35, una cifra aceptable pero no óptima, así que es recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad para llegar a los 61 FPS de media. Si queremos más fluidez no hay problema, el DLSS 2 en modo rendimiento nos llevará a los 92 FPS de media.

Microsoft Flight Simulator tiene una enorme dependencia de la CPU, tanto que esta puede generar cuellos de botella incluso en altas resoluciones. El DLSS 3 y la generación de fotogramas han conseguido derribar esa barrera, y como podemos ver en la gráfica el escalado de rendimiento que consiguen es simplemente impresionante. Solo con activarlo en modo calidad pasaremos de 38 FPS en 2160p a 78 FPS.

Como ya os he dicho anteriormente, este título es uno de los más exigentes a nivel de GPU que existen a día de hoy, y esto se deja notar en los resultados que consigue la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, ya que no llega a los 60 FPS estables ni siquiera en 1440p. Sin embargo, gracias al DLSS 3 y a la generación de fotogramas podemos llegar a los 120 FPS en modo calidad, o a los 142 FPS en modo rendimiento. Con trazado de rayos activo el rendimiento también es excelente, puesto que tenemos 95 FPS con DLSS 3 en modo calidad.

Si queremos jugarlo en 2160p el DLSS 3 y la generación de fotogramas son imprescindibles para conseguir un buen nivel de calidad, como podemos ver en la gráfica adjunta. Al activar el trazado de rayos el rendimiento cae a 26 FPS de media con dicha resolución, pero con el DLSS 3 en modo rendimiento la media sube a 72 FPS.

Quake II RTX fue en su momento una auténtica revolución, y se mantiene como uno de los títulos que hace un uso más intensivo del trazado de rayos. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC logra una fluidez total en 1080p y 1440p, pero en 2160p esos 44 FPS quedan por debajo del mínimo óptimo de 60 FPS, así que es recomendable tirar de reescalado.

A nivel técnico Ghostwire Tokyo es una maravilla, y hace un uso muy bueno del trazado de rayos, aunque como consecuencia sus exigencias a nivel de hardware se disparan. Como podéis ver en la gráfica adjunta, el rendimiento con trazado de rayos en 1440p cae a más de la mitad, pero con activar el DLSS 2 pasa de 70 a 121 FPS. La diferencia es muy grande.

En 2160p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC puede moverlo a 76 FPS sin trazado de rayos, así que no sería necesario tirar de DLSS 2. Si activamos el trazado de rayos la tasa de FPS cae a 31, y en este caso podemos compensarlo con el DLSS 2, que nos llevará a los 61 FPS en modo calidad o a los 90 FPS en modo rendimiento.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC no tiene ningún problema con Shadow of the Tomb Raider, y como hemos ido viendo ese pequeño overclock que trae le da un ligero extra de rendimiento frente a la Founders Edition. Ni siquiera necesitamos tirar de DLSS 2 en 1440p con trazado de rayos activado, ya que conseguimos 105 FPS, aunque si activamos el DLSS2 en modo calidad podemos aprovechar mejor un monitor de 144 Hz.

Con trazado de rayos activo, y en resolución 2160p, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC consigue unos dignos 55 FPS. Aquí sí se hace recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad, ya que nos llevará hasta los 84 FPS, y esto marcará una diferencia importante en términos de fluidez, sobre todo en escenas más intensivas donde la media puede caer por debajo de los 50 FPS si no activamos dicha tecnología.

El rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC en juegos es excelente, y como hemos visto ese ligero overclock le permite activar un modo turbo más rápido, lo que se traduce en una diferencia de entre 1 y 3 FPS en juegos frente al modelo Founders Edition. No es mucho, pero su impacto en términos de consumo y temperatura es nulo, como vamos a ver a continuación, así que representa un valor añadido a tener en cuenta.

Temperatura, consumo y escalado de frecuencia

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC utiliza un sistema de refrigeración de alta calidad que es, además, muy silencioso, y lo mejor es que logra mantener unas temperaturas excelentes, como podemos ver en la gráfica adjunta. A pesar del pequeño overclock que trae de casa, este modelo es entre dos y tres grados más fresco que la versión Founders Edition, y nunca superó los 64 grados C en mis pruebas.

Pasamos ahora a hablar del consumo, y de nuevo los valores que registra la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC son muy buenos. El pico máximo de 197 vatios indica que, a pesar de que su modo turbo es un poco más agresivo por el overclock que trae, su consumo no se sale de los valores seguros marcados por NVIDIA, y que por tanto no tendremos ningún problema siempre que nos ciñamos a las especificaciones mínimas en términos de alimentación.

Las diferencias que presenta la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC frente al modelo Founders Edition en términos de consumo son mínimas, y en líneas generales creo que se deben más a simples oscilaciones normales entre pruebas. El DLSS puede ayudar a reducir el consumo cuando se reduce la tasa de uso de la GPU, pero esto solo ocurre cuando nos movemos en resoluciones 1440p e inferiores, y sin activar el trazado de rayos. Por ejemplo, en Ghostwire Tokyo el consumo de la GPU llegó a caer hasta los 160 vatios en 1440p con DLSS 2 en modo rendimiento.

Nos queda repasar el escalado de frecuencias de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC para poder cerrar este apartado, y como habréis podido imaginar este es más alto que el de la GeForce RTX 4070 Founders Edition por ese overclock de casa que trae.

Mínimo en juegos: 2.520 MHz.

Media estable: 2.745 MHz.

Media estable más alta: 2.790 MHz.

Máximo registrado: 2.835 MHz.

En este modelo tenemos también un rango de frecuencias de trabajo bastante estable y bien delimitado que, en general, solo muestra oscilaciones importantes cuando la carga que debe afrontar es extrema. Así, por ejemplo, en Cyberpunk 2077 con resolución 2160p, calidad ultra y trazado de rayos sin DLSS 3 la frecuencia suele ser más baja que cuando activamos dicha tecnología. Si comparamos con la GeForce RTX 4070 vemos que el pico máximo de velocidad es 45 MHz mayor.

Notas finales: potente y equilibrada

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC ha demostrado que es capaz de superar a la GeForce RTX 4070, y sin tener que hacer sacrificios a nivel de consumo, temperaturas, ruido ni tampoco de conectores de alimentación. Es una tarjeta gráfica bien construida, potente, fresca y silenciosa, y cuenta con todas las tecnologías de última generación que trae la serie Ada Lovelace y que, como ya hemos visto en análisis anteriores, marcan una diferencia importante.

Su consumo medio de 191 vatios en juegos, y el hecho de que solo necesite un conector de alimentación adicional de 8 pines, la convierten además en un modelo más cercano al usuario medio, ya que podrá integrarse sin problemas incluso en equipos que cuenten con una fuente de alimentación más modesta. Esto es más importante de lo que parece, porque el requisito de contar con dos conectores de alimentación de 8 pines que marca el modelo Founders Edition puede ser determinante para algunos usuarios.

A nivel de rendimiento estamos ante un modelo capaz de ofrecer una experiencia excelente en juegos con resolución 1440p y trazado de rayos activo, y es muy capaz incluso en resolución 2160p con trazado de rayos gracias al valor diferencial que ofrece el DLSS 3 y la generación de fotogramas, que pueden llegar a multiplicar por cinco el rendimiento en casos concretos.

Su relación rendimiento por vatio es, además, excelente, ya que ofrece prácticamente el mismo rendimiento que una GeForce RTX 3080 consumiendo casi 130 vatios menos, y si tuviésemos en cuenta la mejora que conseguimos con la generación de fotogramas el valor en términos de eficiencia se dispararía. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC es, sin duda, un modelo a tener muy en cuenta, y uno de los mejores con diseño personalizado que han llegado al mercado en esta primera oleada.