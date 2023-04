GeForce RTX 4070, análisis: creando valor a través de la IA

La GeForce RTX 4070 era, sin duda, una de las tarjetas gráficas más esperadas de la nueva generación de NVIDIA. Durante las últimas semanas hemos ido viendo rumores que, en gran medida, nos han ido desgranando sus claves más importantes, y la verdad es que al final mucha de esa información se ha acabado cumpliendo.

Si te preguntas por qué era una de las tarjetas gráficas más esperadas la respuesta es muy sencilla, porque se encuadra dentro de lo que podemos considerar gama alta de nivel de entrada o gama alta económica, aunque algunos han empezado a considerarla como gama media-alta.

No importa dónde la quieras posicionar, lo importante es que este modelo promete un alto nivel de rendimiento con un precio contenido, y que además cuenta con todas las novedades y tecnologías exclusivas de la arquitectura Ada Lovelace que, como ya sabrán nuestros lectores habituales, representan un importante salto generacional.

Sobre esas tecnologías ya hemos profundizado en análisis anteriores, y también las vimos al detalle cuando repasamos las claves más importantes de la arquitectura Ada Lovelace. En este artículo volveremos a echarles un vistazo para ilustrar mejor todo el valor que ofrece la GeForce RTX 4070. No os quiero entretener más, porque estoy seguro de que estáis deseando ver qué es capaz de ofrecer esta tarjeta gráfica, así que vamos a ello.

GeForce RTX 4070: análisis externo y diseño

La GeForce RTX 4070 Founders Edition mantiene la línea clásica que hemos visto en otros modelos de la serie GeForce RTX 40. Esto se deja notar en ese enfoque minimalista que prima tanto en el frontal como en la cara trasera, y la combinación de colores que ha utilizado NVIDIA se traduce en un acabado muy elegante que no tiene nada que ver otros diseños «gaming» más «chillones».

En la parte delantera nos encontramos un acabado en color negro que contrasta de maravilla con la línea en forma de reloj de arena y de color ligeramente achampanado, tenemos serigrafiado el nombre de la tarjeta gráfica y un ventilador de gran tamaño que utiliza el nuevo diseño con aspas más estilizadas y alargadas. Este nuevo diseño no es casualidad, esas aspas más alargadas y separadas mejoran hasta en un 20% el flujo de aire frente a la GeForce RTX 3070 Ti sin generar más ruido.

Saltamos a la parte trasera y podemos ver el mismo patrón en forma de reloj de arena en un tono ligeramente achampanado, y también un gran radiador de aletas de aluminio que recogen el calor que se genera en componentes clave de la GeForce RTX 4070, como el VRM, la memoria y la GPU. En esta zona tenemos también otro ventilador de aspas más delgadas y alargadas que da forma al sistema de refrigeración «Dual Axial Flowthough», que genera un flujo de aire de entrada y salida que cubre dos zonas clave.

Este sistema de refrigeración funciona de maravilla, ya lo pudimos confirmar en su momento en nuestro análisis de la GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica que a pesar de su alto rendimiento (es la tarjeta gráfica de consumo general más potente que existe) nunca llegaba a superar los 70 grados C de pico máximo en juegos. Con esto en mente, estoy convencido de que la GeForce RTX 4070 va a ser una tarjeta gráfica muy fresca.

NVIDIA ha cuidado al máximo la calidad de construcción y el diseño de la GeForce RTX 4070, esto es algo que se nota desde el momento en el la tenemos en la mano. Es mucho más pequeña y ligera que sus hermanas mayores, pero transmite la misma sensación de solidez estructural y tiene ese tacto premium que marca la diferencia en la serie Founders Edition de NVIDIA. Mención especial merece también el empaquetado, y es que NVIDIA ha mantenido esa presentación «premium» que vimos en las GeForce RTX 4080 y RTX 4090.

Por lo que respecta a las conexiones, la GeForce RTX 4070 utiliza el conector de 16 pines y viene con un adaptador para dos conectores de alimentación adicional de 8 pines, lo que se traduce en una capacidad de alimentación máxima de 300 vatios, aunque su TGP es de 200 vatios. La interfaz de salidas de imagen incluye tres conectores DisplayPort y una salida HDMI.

Como anticipamos es un modelo muy compacto y tiene un tamaño mucho más pequeño que el de sus hermanas mayores, lo que la convierte en una opción interesante para chasis que tengan un menor espacio a nivel interno. Mide 224 x 112 x 41 mm.

GeForce RTX 4070: análisis técnico

La GeForce RTX 4070 utiliza el núcleo gráfico AD104, el mismo que podemos encontrar en la GeForce RTX 4070 Ti, pero se trata de una versión recortada que mantiene activas un total de 46 unidades SM, lo que nos deja un conteo de 5.888 shaders. La diferencia frente a su hermana mayor es de 14 unidades SM, aunque ambas mantienen el mismo subsistema de memoria con un bus de 192 bits y un total de 12 GB de memoria GDDR6X a 21 GHz, lo que se traduce en un ancho de banda de 504,2 GB/s.

Es importante tener en cuenta que, con la arquitectura Ada Lovelace, NVIDIA ha dado el salto a los 5 nm. Esta reducción de proceso, unida a las mejoras que ha introducido a nivel de arquitectura, han hecho posible aumentar el rendimiento y reducir el consumo. Podemos verlo claramente en los valores de TGP máximos de la GeForce RTX 4070, que se sitúa en 200 vatios, mientras que la GeForce RTX 3070 tenía un TGP de 220 vatios.

El núcleo gráfico AD104 que utiliza la GeForce RTX 4070 mantiene todos los avances técnicos y todas las novedades que introdujo NVIDIA con la arquitectura Ada Lovelace, tanto a nivel de shaders como de núcleos tensor, núcleos RT, un Optical Flow Accelerator de última generación y un nuevo subsistema de caché L2 que aumenta enormemente la capacidad total.

Si no tienes claro qué impacto tiene la caché L2 no te preocupes, no te voy a dejar con la duda, esta permite almacenar una mayor cantidad de datos e instrucciones que necesitará la GPU, y le permite trabajar mucho más rápido ya que podrá acceder a ellos con un ancho de banda enorme y una latencia mínima. Haciendo una comparativa simplista podríamos decir que es como la caché L3, solo que está más cerca de la GPU y ofrece un rendimiento superior. Esto es fundamental, porque la cercanía determina en gran medida la latencia, y afecta al rendimiento.

Shaders, núcleos tensor y núcleos RT de nueva generación

La GPU AD104 utiliza la clásica división de shaders, núcleos RT y núcleos tensor que ya conocemos, y que NVIDIA introdujo con las GeForce RTX 20. Sobre esa base se han introducido novedades importantes a nivel de shaders, y también podemos destacar los nuevos núcleos RT de tercera generación, los núcleos tensor de cuarta generación y el nuevo Optical Flow Accelerator, que es clave para poder acceder a la generación de fotogramas bajo NVIDIA DLSS3.

Cada unidad SM tiene un total de 128 shaders, de los cuales la mitad pueden trabajar al mismo tiempo con operaciones FP32 e INT32. Cuenta también con cuatro unidades de texturizado, un núcleo tensor de cuarta generación y un núcleo RT de tercera generación. A nivel de shaders, la mejora más importante que ha introducido NVIDIA con Ada Lovelace es, sin duda, «Shader Execution Reordering», también conocida como SER.

Esta tecnología trabaja como un sistema de programación que reordena el trabajo de los sombreadores sobre la marcha para mejorar el proceso de ubicación y de ejecución de los datos. SER ha sido, en esencia, la respuesta de NVIDIA a dos problemas clásicos:

Divergencia de ejecución , caracterizada por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un sombreador.

, caracterizada por diferentes subprocesos que ejecutan sombreadores o rutas de código distintas dentro de un sombreador. Divergencia de datos, que se produce cuando los diferentes subprocesos acceden a recursos de memoria que son difíciles de fusionar o de almacenar en la caché.

Con SER, y su implementación en la arquitectura Ada Lovelace, se ha dado forma a un método de trabajo uniforme y mucho más eficiente que mejora significativamente el rendimiento de los shaders, gracias a la reordenación eficiente de subprocesos e hilos de trabajo distintos que anteriormente se ventilaban de forma desordenada. Mejora notablemente el trabajo con operaciones de trazado de rayos, tanto que, de hecho, en Cyberpunk 2077 con el modo Overdrive se produce un aumento de rendimiento de hasta un 44%.

La GeForce RTX 4070 utiliza, como hemos dicho, núcleos RT de tercera generación para acelerar trazado de rayos. Estos representan un avance enorme frente a la generación anterior, ya que son mucho más potentes y doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo. En total, la GeForce RTX 4070 tiene una potencia de 67 RT-TFLOPs, e incorpora los últimos avances de NVIDIA para mejorar el rendimiento trabajando con trazado de rayos:

Displaced Micro-Mesh: esta tecnología utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos manteniendo una alta calidad gráfica.

esta tecnología utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos manteniendo una alta calidad gráfica. Opacity Micro-Mask: en este caso nos encontramos ante una tecnología que reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos, así como de la densidad de los mismos.

DLSS 3 y generación de fotogramas: la IA no es el futuro, es el presente

Los núcleos tensor de cuarta generación y el Optical Flow Accelerator son otras dos novedades clave, y es que al final NVIDIA ha sabido utilizar la inteligencia artificial para crear un valor enorme con las GeForce RTX 40, hasta tal punto que incluso ha sido capaz de romper los límites impuestos por la CPU en juegos.

La GeForce RTX 4070 tiene una potencia total de 466 Tensor-FLOPs bajo FP8, y cuenta además con el mismo motor de transformación FP8 que debutó con la arquitectura Hopper. La diferencia de rendimiento frente a la generación anterior es muy grande en cargas de trabajo especializadas en inteligencia artificial.

Y hablando de inteligencia artificial, el «Optical Flow Accelerator» de última generación presente en la GeForce RTX 4070 es sin duda otra de las novedades más importantes, porque sin él no sería posible acceder a la tecnología DLSS3. Este elemento es el que proporciona a la red neural detrás del DLSS 3 la información necesaria sobre la dirección y la velocidad de los píxeles en movimiento, fotograma a fotograma, pieza clave para hacer una estimación precisa y generar un fotograma de calidad.

El proceso de generación de fotogramas no es algo difícil de entender. El DLSS 3 parte de dos fotogramas del juego renderizados de forma tradicional, junto con la geometría, los vectores de movimiento de los píxeles y la estimación realizada por el «Optical Flow Accelerator», que se introducen en una red neuronal para generar un fotograma intermedio. No estamos, por tanto, ante un simple proceso de interpolación, sino ante fotogramas reales que han sido generados por la GPU de forma independiente.

Gracias a la generación de fotogramas no solo podemos mejorar la tasa de fotogramas por segundo, creando un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional, sino que además esta tecnología nos permite mejorar la fluidez en juegos con una alta dependencia de la CPU. La mejora de rendimiento que podemos conseguir es tan grande que, gracias a la generación de fotogramas, la GeForce RTX 4070 es capaz de superar en un 80% el rendimiento de la GeForce RTX 3070, y en un 40% el rendimiento de la GeForce RTX 3080. Interesante, ¿verdad? Y la guinda al pastel la tenemos en su tasa de adopción, que está siendo siete veces más rápida comparada con el DLSS 2.

En este tipo de títulos llega un punto en el que la tecnología DLSS 2, que como sabrán muchos de nuestros lectores realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, se topa de bruces con el cuello de botella que le acaba imponiendo el procesador. Debido a ese cuello de botella deja de tener sentido reconstruir y reescalar desde una resolución más baja, porque al final lo único que ocurrirá es que, por ese cuello de botella, bajará la tasa de uso de la GPU.

Gracias a la generación de fotogramas, la GPU puede renderizar un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de forma tradicional de forma totalmente independiente, y supera ese cuello de botella. Si ponemos en conjunto al DLSS 2 y al DLSS 3, nos damos cuenta de que la inteligencia artificial juega un papel tan importante en juegos que, gracias a ambas tecnologías, siete de cada ocho píxeles se generan mediante inteligencia artificial.

Para contrarrestar la latencia que se genera en el proceso de generación de fotogramas NVIDIA tiene un as bajo la manga que ya conocemos, Reflex. Ya he utilizado esta tecnología en análisis anteriores, y os puedo confirmar que hace su trabajo a la perfección, ya que mejora notablemente el tiempo de respuesta y hace que la experiencia en juegos sea excelente con o sin la generación de fotogramas activada. También marca un valor diferencial claro en juegos competitivos, donde la velocidad de respuesta y la latencia pueden suponer una clara diferencia entre ganar o perder.

Inteligencia artificial y creación de contenidos: NVIDIA sigue avanzado

La GeForce RTX 4070 tiene un soporte y ofrece una optimización plena en numerosas aplicaciones profesionales, gracias a los drivers NVIDIA Studio. Estos drivers se pueden alternar con los Game Ready con un simple clic a través de GeForce Experience, y la convierte en una solución muy interesante para creadores de contenido, editores y artistas que quieran unificar trabajo y ocio alrededor de un único equipo.

Con la llegada de la arquitectura Ada Lovelace en NVIDIA no se han limitado a mejorar sus posibilidades en juegos, también han introducido novedades importantes en aplicaciones profesionales, y gracias a la inteligencia artificial acelerada por hardware ofrece mejoras de rendimiento que marcan una gran diferencia.

La GeForce RTX 4070 es capaz de doblar el rendimiento con herramientas de edición de vídeo apoyadas por inteligencia artificial, puede multiplicar en 2,8 el rendimiento en renderizado en Omniverse gracias al DLSS3, permite crear arte generado por IA un 40% más rápido que con una GeForce RTX 3070 Ti, y gracias a los códecs AV1 mejora la eficiencia de codificación en un 40% comparada con los códecs H.264.

Si ponemos todo esto en conjunto está claro que la GeForce RTX 4070 ofrece un valor muy interesante no solo para los amantes del gaming, sino también para aquellos que quieran utilizar para jugar y para trabajar. No podemos cerrar este apartado sin recordaros el potencial de RTX Remix, una plataforma que permite remasterizar juegos clásicos con trazado de rayos e introducir diversas mejoras técnicas. Su potencial es enorme, y ya hemos podido ver los resultados que es capaz de ofrecer en el reciente Portal RTX.

GeForce RTX 4070 frente a GeForce RTX 3070

Que no os engañen las especificaciones de ambas tarjetas gráficas, NVIDIA ha dado un salto importante con la GeForce RTX 4070, y este va más allá de las especificaciones y de la simple potencia bruta. En este sentido quiero aclararos algo que es fundamental tener claro, y es que la potencia bruta hace tiempo que dejó de ser la única manera realmente importante de mejorar el rendimiento de una tarjeta gráfica.

NVIDIA fue la primera en darse cuenta de esa realidad, y la primera que apostó por la división de la GPU en shaders, núcleos tensor y núcleos RT. Ese modelo tan criticado en su momento acabó marcando el camino a seguir en el sector GPU, y hoy en día no solo nadie se atreve a cuestionarlo, sino que además ha sido adoptado incluso por sus rivales directos, aunque con diferencias técnicas importantes que, al final, han dado valores de rendimiento dispares.

Especificaciones de la GeForce RTX 4070

Núcleo gráfico AD104 (arquitectura Ada Lovelace) en 5 nm.

35.800 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 4.

Texture Processing Clusters (TPCs): 23.

5.888 shaders a 1.920 MHz-2.475 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

184 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT de tercera generación.

Potencia en FP32: 29,15 TFLOPs.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 GHz.

Ancho de banda: 504,2 GB/s.

Caché L2: 36 MB.

TGP de 200 vatios.

Precio de lanzamiento: 669 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 3070

Núcleo gráfico GA104 (arquitectura Ampere) en 8 nm.

17.400 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 6.

Texture Processing Clusters (TPCs): 24.

5.888 shaders a 1.500 MHz-1.725 MHz.

184 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor de tercera generación.

46 núcleos RT de segunda generación.

Potencia en FP32: 20,31 TFLOPs.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 x16.

Ancho de banda de 448 GB/s.

Caché L2: 4 MB.

Bus de 256 bits.

TGP de 220 vatios.

Precio de lanzamiento: 519 euros.

Tras repasar las especificaciones de ambas tarjetas gráficas podemos sacar en claro que, bajo esa aparente igualdad, tenemos diferencias técnicas muy importantes. En términos de potencia bruta, la GeForce RTX 4070 ofrece casi 9 TFLOPs más que la GeForce RTX 3070 en FP32, y a pesar de su mayor rendimiento es más eficiente, ya que tiene un TGP de 200 vatios, aunque la propia NVIDIA ha confirmado que su consumo real en juegos ronda los 186 vatios.

La GeForce RTX 4070 también la supera ampliamente en potencia bajo trazado de rayos e IA, ya que alcanza los 67 RT-FLOPs y los 466 Tensor-FLOPs, mientras que la GeForce 3070 registraba unos valores máximos de 39,7 RT-FLOPs y 162,6 Tensor FLOPs. Los números hablan por sí mismos, y no debemos olvidarnos de que, además, la primera ofrece un mayor ancho de banda, tiene 4 GB más de memoria gráfica y cuenta con una mayor cantidad de caché L2.

A todo lo que acabamos de decir tenemos que unir también las tecnologías exclusivas de la arquitectura Ada Lovelace que hemos visto en este artículo, y que marcan un enorme salto generacional frente a las GeForce RTX 30 basadas en Ampere. Sí, estoy hablando de SER, DLSS3 con generación de fotogramas y los códecs AV1.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

Ventilador de referencia incluido con el procesador.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Hemos utilizado una configuración de gama alta para que la GeForce RTX 4070 pueda desarrollar todo su potencial, y para asegurarnos de que no se producirá ningún tipo de cuello de botella grave que pueda acabar afectando a la validez de cada prueba. Como siempre, tened en cuenta que el procesador tiene un impacto importante en juegos cuando nos movemos en resoluciones inferiores a 2160p, aunque esto dependerá siempre de la potencia de cada tarjeta gráfica.

Rendimiento de la GeForce RTX 4070 en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Hemos abierto la ronda de pruebas de rendimiento sintético con Blender, un clásico y una de las más importantes para profesionales dentro del mundo del renderizado, el modelado 3D y la creación de contenidos. Nos centramos alrededor de tres escenas, «Monster», «Junkshop» y «Classroom», que nos permiten valorar la potencia de la GeForce RTX 4070 en muestras por minuto.

Rendimiento en Blender

Como podemos ver en la imagen adjunta los resultados que consigue la GeForce RTX 4070 son realmente buenos, ya que alcanza las 3122 muestras por minuto en «Monster», 1.529 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.533 muestras por minuto en «Classroom», lo que la sitúa bastante cerca de la GeForce RTX 4070 Ti, que consigue 3.711 muestras por minuto en «Monster», 1.662 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.795 muestras por minuto en «Classroom».

Si la comparamos con la GeForce RTX 3090 Ti vemos que la GeForce RTX 4070 logra superarla por una pequeña diferencia en «Monster» y en «Classroom», puesto que aquella alcanzó las 2.962 muestras por minuto en «Monster», 1.686 muestras por minuto en «Junkshop» y 1.459 muestras por minuto en «Classroom». No obstante, debemos tener en cuenta que los datos que tengo de la primera corresponden a una versión anterior del benchmark de Blender, y que aquella estuvo acompañada de un Intel Core i5-12600K, y no de un Intel Core i9-13900K.

Rendimiento en V-Ray

Los datos en V-Ray CUDA empiezan a marcar un patrón claro de la diferencia de rendimiento que existe entre la GeForce RTX 4070 y la GeForce RTX 4070 Ti, y también frente a la GeForce RTX 3090 Ti. La nueva tarjeta gráfica de NVIDIA consigue 1.852 v-paths, lo que la coloca un poco por detrás de los 2.179 que obtiene la GeForce RTX 3090 Ti, y queda también por debajo de los 2.295 que consigue la GeForce RTX 4070 Ti. Las diferencias entre las tres son pequeñas, y podemos considerarlo como un resultado excelente por parte de la GeForce RTX 4070.

En la prueba con aceleración RTX activada la GeForce RTX 4070 queda muy cerca de la GeForce RTX 3090 Ti, que consigue 2.850 puntos, y posiciona a casi 500 puntos de distancia de la GeForce RTX 4070 Ti, que obtuvo 3.089 puntos. De nuevo, es una puntuación excelente, porque se acerca considerablemente al anterior tope de gama de NVIDIA.

Rendimiento en 3DMark DLSS

En 3DMark DLSS podemos ver la diferencia que marcan el DLSS 3 y la generación de fotogramas en términos de rendimiento. Partiendo de resolución 4K, y con dichas tecnologías activadas (Super Resolution en modo rendimiento), vemos que la GeForce RTX 4070 pasa de 23 FPS a 84,96 FPS, es decir, la mejora de rendimiento es de más del triple, y el escalado frente su hermana mayor, la versión Ti, es muy bueno, ya que aquella consiguió un resultado de 29,64 FPS sin DLSS 3 y 104,32 FPS con dicha tecnología activada.

Rendimiento en Octanebench

Seguimos con otro benchmark centrado en el renderizado de gráficos 3D, Octanebench. Es compatible con la aceleración RTX, así que vamos a utilizarla para poder comparar de forma equitativa con su hermana mayor, el modelo Ti. La tendencia en todos los resultados que ofrece esta prueba es clara, la GeForce RTX 4070 rinde menos que el modelo Ti, como cabía esperar, pero la diferencia es más pequeña de lo que me imaginaba, y los resultados han superado mis expectativas.

Rendimiento en Passmark GPU

Esta es una prueba que me gusta mucho porque, como ya sabéis, nos permite comparar el rendimiento de dos tarjetas gráficas de una manera sencilla y directa. No es una muestra totalmente fiable del rendimiento absoluto que podemos esperar en el mundo real, pero nos ayuda a comparar y a posicionar fácilmente casi cualquier tipo de componente.

En esta prueba, la GeForce RTX 4070 consigue 36.751 puntos y posiciona entre las tarjetas gráficas más potentes del mercado. A efectos comparativos, os recuerdo que el modelo Ti obtuvo 38.116 puntos. La diferencia en el mundo real es mayor de lo que indican esos números, pero como hemos ido viendo en las pruebas anteriores sorprende lo bien que escala el rendimiento de esta tarjeta gráfica a pesar del recorte de especificaciones que trae frente al modelo Ti.

Queda claro que la GeForce RTX 4070 es una tarjeta gráfica muy potente, y que es capaz de ofrecer un rendimiento muy bueno en aplicaciones profesionales, tanto que en ocasiones concretas llega a competir con la GeForce RTX 3090 Ti, aunque por potencia en FP32 juega en la liga de la GeForce RTX 3080. Esto tiene una explicación, y lo que os he explicado al principio de este análisis, que Ada Lovelace trae mejoras importantes que van más allá de la simple potencia bruta.

Rendimiento de la GeForce RTX 4070 en juegos

Pasamos ahora a ver los datos de rendimiento que he obtenido en juegos. Los resultados que obtuve con la batería de pruebas que realicé con las GeForce RTX 3070 y GeForce RTX 3070 Ti han quedado obsoletos, y no tengo ambas tarjetas gráficas a mano, así que no voy a utilizar esos números para hacer una comparativa directa porque no sería del todo justo, y no os aportaría nada a vosotros, solo os confundiría.

Empezamos con Cyberpunk 2077, uno de los juegos más avanzados a nivel técnico a día de hoy, y todo un referente por su excelente uso del trazado de rayos que, además, soporta DLSS 3 y la generación de fotogramas. En 1440p con calidad máxima y reflejos en demencial vemos que la GeForce RTX 4070 consigue 48 FPS en 1440p, una tasa un poco justa, aunque comprensible porque el paso de configurar los reflejos de ultra a demencial supone un gran impacto en términos de rendimiento. La diferencia frente a la versión Ti es de 14 FPS.

Si activamos el DLSS 3 en modo calidad vemos que prácticamente estamos triplicando el rendimiento, ya que la tasa de FPS sube a 126, y sin hacer ningún tipo de sacrificio en calidad de imagen. Con trazado de rayos activado la media es de 34 FPS, pero de nuevo al activar el DLSS 3 en modo calidad conseguimos un salto enorme y registramos una media de 95 FPS. Impresionante, y los valores son muy cercanos a los 38 FPS y 116 FPS que registra la GeForce RTX 4070 Ti.

En resolución 2160p el DLSS3 y la generación de fotogramas se hacen imprescindibles para disfrutar de un buen nivel de fluidez. Como podemos apreciar, con calidad ultra y reflejos en ultra tenemos una media de 34 FPS, pero con el DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a una media de 84 FPS sin trazado de rayos. Con trazado de rayos pasamos de 14 FPS a 66 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento, lo que supone un aumento del rendimiento de un 371,43%.

Saltamos ahora a Ghostwire Tokyo, un título que en su momento fue considerado de nueva generación, ya que no tuvo versión para la «old gen», y que escala bastante bien en hardware moderno, aunque es muy exigente cuando activamos el trazado de rayos. La GeForce RTX 4070 es tan potente que no tiene problemas para moverlo en 1440p con trazado de rayos sin DLSS 2, aunque este es recomendable porque, como vemos, prácticamente dobla el rendimiento y nos permite pasar de 69 FPS a 120 FPS.

Subir a 2160p tiene un impacto enorme en el rendimiento, como cabía esperar. Resulta meritorio que la GeForce RTX 4070 logre mantener 32 FPS en dicha resolución con calidad máxima y trazado de rayos al máximo. De nuevo el DLSS 2 obra un «milagro» y nos permite subir a 60 FPS en modo calidad, y si lo configuramos en modo rendimiento alcanzamos sin problemas los 88 FPS de media.

Dying Light 2 es uno de mis juegos favoritos por el excelente uso que hace del trazado de rayos, y porque este se nota tanto en exteriores como en interiores, aunque como contrapartida es muy exigente, tanto que puede ahogar sin problemas incluso a tarjetas gráficas muy potentes. La introducción del DLSS 3 ha hecho posible una importante mejora del rendimiento, como vemos en las gráficas adjuntas le permite alcanzar medias de 73 FPS configurado en modo calidad, y con trazado de rayos al máximo, bajo resolución 1440p, una configuración ideal porque no implica sacrificios en calidad de imagen.

En 2160p la GeForce RTX 4070 no logra ofrecer una experiencia jugable con trazado de rayos, porque como vemos cae a 21 FPS. Sin embargo, activar el DLSS 3 en modo rendimiento nos permitirá disfrutarlo sin problemas, ya que conseguiremos un enorme aumento de rendimiento que nos llevará a una media bastante estable de 57 FPS.

Vamos ahora con un clásico dentro de nuestro banco de pruebas, Control, un título que fue una auténtica revolución a nivel técnico en su momento por su excelente uso del trazado de rayos, y también por las bondades de su motor gráfico. En 1440p la GeForce RTX 4070 es tan potente que puede moverlo a 60 FPS incluso con trazado de rayos al máximo, y sin tirar de DLSS 2, aunque os recomiendo activarlo en modo calidad para subir el rendimiento a 103 FPS sin sacrificar nada.

Como cabía esperar en 2160p las exigencias de este juego se disparan, pero la GeForce RTX 4070 puede moverlo con total fluidez a 80 FPS con DLSS 2 activado en modo calidad y sin trazado de rayos. Si activamos dicha tecnología con esta resolución lo ideal es activar el DLSS 2 en modo rendimiento, ya que nos permitirá pasar de una media de 28 FPS a una media de 80 FPS, lo que equivale casi a triplicar el rendimiento.

Shadow of the Tomb Raider es un título imprescindible en cualquier prueba de rendimiento porque escala bien a nivel CPU, y también en diferentes resoluciones y configuraciones gráficas. Sigue siendo también muy exigente, aunque gracias a la implementación del DLSS 2 se ha convertido en un título algo más asequible para tarjetas gráficas compatibles con dicha tecnología.

La GeForce RTX 4070 puede con él en 1440p con calidad máxima y trazado de rayos en ultra sin recurrir al DLSS 2, porque como vemos consigue 103 FPS, aunque recomiendo activar dicha tecnología en modo calidad porque mejorará aún más la fluidez y no tendrá un impacto negativo en la calidad de imagen.

Cuando subimos la resolución a 2160p la GeForce RTX 4070 logra 78 FPS en calidad máxima sin trazado de rayos, y 53 FPS con dicha tecnología activada. Gracias al DLSS 2 en modo calidad podemos llegar a los 83 FPS con trazado de rayos activado, y a los 114 FPS si lo desactivamos. De nuevo, la mejora de rendimiento es sustancial gracias al DLSS.

A Plague Tale: Requiem es uno de mis juegos favoritos, y se ha convertido en uno de los títulos más exigentes del momento a nivel de GPU. Es tan demandante a nivel de hardware que la GeForce RTX 4070 solo llega a los 58 FPS en 1440p, y sin trazado de rayos. Si activamos el DLSS 3 en modo calidad la media de FPS sube a 119, y con trazado de rayos activado la media pasa de 43 FPS a 93 FPS.

Subir la resolución hace que la GeForce RTX 4070 tenga problemas para mantener una tasa de fotogramas por segundo realmente buena, pero de nuevo el DLSS 3 acude al rescate y nos permite disfrutar de una mejora de rendimiento importante. En 2160p, y con trazado de rayos activado, tenemos una media de 25 FPS en una de las escenas más exigentes del juego, y en esa misma zona podemos llegar a una media de 70 FPS solo con activar el DLSS 3 en modo rendimiento.

Red Dead Redemption 2 es otro de los grandes referentes cuando hablamos de juegos en PC por su excelente factura técnica, y también por sus exigencias a nivel de hardware. No obstante, la GeForce RTX 4070 es tan potente que puede moverlo en 2160p con medias de 52 FPS configurado con calidad máxima, ajustada de forma manual y sin optimizar nada.

En este caso lo más recomendable es activar el DLSS 2 en modo calidad si vamos a jugar en 2160p con ese nivel de calidad, ya que nos permitirá mejorar la fluidez al llevarnos a una tasa media de 67 FPS. Si vamos a jugar en 1440p o 1080p este título será «un paseo» para la GeForce RTX 4070, como podemos ver en la gráfica adjunta.

Microsoft Flight Simulator es conocido por ser muy exigente, pero también por sufrir un gran cuello de botella a nivel de CPU. El DLSS 3 de NVIDIA ha permitido mejorar el rendimiento, y también ha contribuido a superar ese cuello de botella gracias a los fotogramas generados de forma independiente por la GPU. Solo tenéis que fijaros en los datos de rendimiento que hemos obtenido, en 2160p pasamos de 37 FPS a unos impresionantes 95 FPS con DLSS 3 en modo rendimiento. Esto supone un incremento del 256%.

Destroy All Humans 2 es otro de los títulos de nueva hornada con soporte de DLSS 3, y por eso forma parte de nuestro banco de pruebas. El escalado de esta tecnología es muy bueno, y se deja notar tanto en 1440p como en 2160p. Solo sería recomendable activarla si vamos a jugar en 2160p porque, como vemos, al configurarlo en modo calidad pasamos de 59 FPS a 101 FPS de media.

Con Gears 5 estamos ante uno de los grandes referentes del motor gráfico Unreal Engine 4, y es un título que escala muy bien en función de la calidad gráfica que configuremos. Podéis verlo claramente en la gráfica adjunta, ya que algo tan simple como reducir la cantidad de rayos aplicados a la iluminación global hace que pasemos de 44 FPS a 57 FPS bajo el nivel de calidad locura.

La GeForce RTX 4070 va sobrada en 1440p con calidad máxima y 32 rayos, pero si vamos a jugar en 2160p es recomendable reducir el nivel de calidad a ultra y ajustar la iluminación global. No tendremos problemas para superar los 60 FPS sin hacer sacrificios importantes.

Metro Exodus Enhanced Edition es el primer juego para PC que exige una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos, y es también uno de los más exigentes, y de los que mejor uso hace de dicha tecnología. La GeForce RTX 4070 va sobrada en 1080p y en 1440p, aunque en esta última resolución es recomendable activar el DLSS 2 en modo calidad para pasar de 70 FPS a 124 FPS de media.

Si subimos la resolución a 2160p el impacto en términos de rendimiento es muy grande, y la GeForce RTX 4070 cae hasta los 34 FPS. No obstante, con solo activar el DLSS 2 en modo rendimiento la media sube hasta los 91 FPS, es decir, tenemos una mejora de casi el triple.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch es otro de los títulos que ha incorporado DLSS 3, y cuenta también con soporte de trazado de rayos. La limitación a 199 FPS se deja notar cuando jugamos en 1440p, una resolución que es un paseo para la GeForce RTX 4070 incluso aunque activemos el trazado de rayos. Con dicha tecnología activada el rendimiento cae de 193 FPS a 102 FPS de media, pero si activamos el DLSS 3 sube hasta los 189 FPS.

En 2160p, con trazado de rayos activado, el DLSS 3 nos permite pasar de 47 FPS a una media de 125 FPS, es decir, pasamos de una tasa de fotogramas bastante justa a una que nos permitirá jugar con una fluidez absoluta.

En Lyra, un juego multijugador basado en el motor gráfico Unreal Engine 5, podemos ver la enorme diferencia en términos de rendimiento que marcan el DLSS 3 y la generación de fotogramas, tanto en la tasa de FPS media como en la tasa de FPS mínima. Sin dicha tecnología tenemos una media de 33 FPS y un mínimo de 13 FPS en 2160p con calidad máxima, es decir, es casi injugable, pero si activamos el DLSS 3 y la generación de fotogramas el rendimiento sube a 98 FPS de media y 86 FPS de mínimo, lo que se traduce en una experiencia perfecta.

Terminamos nuestra ronda de pruebas en juegos con Quake II RTX, un abanderado del trazado de rayos y uno de los títulos más exigentes que existen hoy en día a nivel de GPU. La GeForce RTX 4070 puede con él en 1440p sin problemas, con calidad máxima y dos rayos por píxel. En 2160p es capaz de mantener medias de 44 FPS, que se traduce en una experiencia jugable, pero lo ideal es tirar de reescalado de resolución para alcanzar medias de 60 FPS estables.

Podemos sacar en claro que la GeForce RTX 4070 es una tarjeta gráfica que va sobrada en resolución 1440p, y que ofrece un buen rendimiento incluso con trazado de rayos activo. Gracias al DLSS también es capaz de ofrecer una experiencia muy buena en 2160p, y la generación de fotogramas marca una diferencia tan grande que le permite incluso superar a la GeForce RTX 3090 Ti en títulos como Cyberpunk 2077, como podemos ver en la gráfica adjunta.

En términos de potencia bruta, es decir, sin introducir el valor del DLSS 3 y la generación de fotogramas en la ecuación, la GeForce RTX 4070 posiciona en la misma liga que la GeForce RTX 3080, un modelo que, os recuerdo, tiene 10 GB de memoria gráfica y un TGP 320 vatios, es decir, 120 vatios más que la GeForce RTX 4070.

Temperaturas, consumo y escalado de frecuencias

Ada Lovelace ha destacado, en todas nuestras pruebas, por ser una arquitectura fresca y eficiente, y como podemos ver en las gráficas adjuntas la GeForce RTX 4070 no es la excepción a la regla. Utilizando la configuración de casa se mantuvo en la franja de los 65 grados C, y el pico máximo fue de 66 grados C. Lo mejor de todo es que además es muy silenciosa, puedo dar fe de ello ya que para el análisis estuvo montada en un banco de pruebas externo, donde es fácil escuchar cualquier ruido. Por contra, la GeForce RTX 3070 Founders Edition registraba unas temperaturas medias de 70 grados C, un pico máximo de 73 grados C.

En términos de consumo la GeForce RTX 4070 representa un avance importante frente a las generaciones anteriores. Durante mis pruebas registró un consumo medio de 188 vatios, aunque este oscila notablemente en función de cada título en concreto y de la configuración gráfica, y puede caer por debajo de los 170 vatios en títulos donde el DLSS reduce el uso de la GPU. Esto suele ocurrir en resoluciones 1440p sin trazado de rayos y con títulos no tan exigentes.

El pico de consumo máximo que registré fue de 200 vatios, cifras que se alejan de la GeForce RTX 3070 Founders Edition, que tiene un consumo medio de 216 vatios y un pico máximo de 244 vatios. Si la comparamos con la GeForce RTX 3080, que es su rival en términos de potencia bruta, la cosa es aún mejor, ya que esta registra un consumo medio de 312 vatios y un pico máximo de 336 vatios en juegos.

Queda claro que NVIDIA ha hecho un excelente trabajo con la GeForce RTX 4070 en términos de rendimiento, de optimización a través de la IA y de sus tecnologías de última hornada, y también en materia de eficiencia y valores térmicos, pero todavía nos queda por ver algo importante, el escalado de frecuencias.

Es relevante porque el escalado del modo turbo dinámico, que afina la velocidad de trabajo en función de cosas como la temperatura, la alimentación y la carga específica puede afectar al rendimiento global de la tarjeta gráfica, y es imprescindible que muestre una cierta consistencia para que no se produzcan picos mínimos muy marcados ni caídas de rendimiento graves.

Mínimo en juegos: 2.475 MHz.

Media estable: 2.685 MHz.

Media estable más alta: 2.775 MHz.

Máximo registrado: 2.790 MHz.

Como podemos ver, los valores de frecuencia que mantiene la GeForce RTX 4070 se mueven en una franja bien delimitada, con variaciones muy pequeñas entre las medias estables y máximas, y esto se traduce en un rendimiento estable y sin oscilaciones de importancia.

Notas finales: valor más allá de la potencia bruta

La GeForce RTX 4070 es una tarjeta gráfica que supone, en líneas generales, una evolución importante frente a la GeForce RTX 3070, no tanto en lo que respecta a potencia bruta, ya que en este sentido posiciona más o menos al nivel de una GeForce RTX 3080, sino más bien en términos de eficiencia (rendimiento por vatio), y también en lo que respecta a tecnologías avanzadas e inteligencia artificial.

Que la GeForce RTX 4070 pueda rendir igual, o incluso un poco más, que una GeForce RTX 3080 en determinados juegos consumiendo hasta 130 vatios menos dice mucho de lo que ha conseguido NVIDIA en términos de eficiencia, pero no debemos olvidarnos de que estamos, además, ante una tarjeta gráfica más equilibrada que cuenta con 12 GB de memoria gráfica, 4 GB más que la GeForce RTX 3070, y que además soporta todas las tecnologías que introdujo Ada Lovelace.

Dichas tecnologías representan una importante mejora tanto en juegos como en aplicaciones profesionales, y suponen un gran valor añadido para jugadores, creadores de contenido y streamers. Entre las más relevantes podemos destacar la generación de fotogramas, el DLSS 3 y la IA aplicados a entornos profesionales y los códecs AV1.

Como hemos visto, NVIDIA ha sabido aprovechar la inteligencia artificial aplicada a juegos hasta tal punto que, gracias al DLSS 3 y a la generación de fotogramas, la GeForce RTX 4070 es capaz de superar a la GeForce RTX 3090 Ti en Cyberpunk 2077, un logro impresionante ya que estamos hablando de una tarjeta gráfica que, hasta hace unos meses, costaba casi dos mil euros. Si traemos a colación además el consumo podremos ver de una manera todavía más clara el valor de la IA aplicada a juegos, puesto que la GeForce RTX 3090 Ti consume hasta 262 vatios más que la GeForce RTX 4070.

NVIDIA ha sabido demostrar que, al final, la especialización a través de los núcleos dedicados a la aceleración de tareas concretas y la IA están ganando terreno frente al rendimiento bruto, y que esta última es una excelente manera no solo de aumentar la tasa de fotogramas por segundo, sino también de mejorar la eficiencia y de superar, incluso, las limitaciones impuestas por otros componentes, como la CPU. La GeForce RTX 4070 ofrece un valor muy sólido, y una de las mejores opciones dentro de su gama y rango de precios.