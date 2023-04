ASUS ROG Phone 7 Ultimate, análisis: potencia extrema con una estética rompedora

El gigante taiwanés ha reforzado su apuesta por el sector de los smartphones gaming con el ASUS ROG Phone 7, un terminal que mantiene toda la esencia de la serie ROG, y que al mismo tiempo se atreve a innovar y a subir el listón en términos de potencia y de prestaciones, y sin renunciar a una calidad de construcción totalmente premium.

ASUS no ha descuidado el más mínimo detalle con el ASUS ROG Phone 7. Estamos ante un terminal con una estética marcadamente gaming que desde luego no dejará a nadie indiferente, pero que al mismo tiempo no cae en estridencias innecesarias y sabe rodearse de un halo de distinción fruto de un diseño atractivo con matices de contraste perfectamente implementados.

La verdad es que el ASUS ROG Phone 7 me ha llamado mucho la atención desde el primer momento, y tenía muchas ganas de probarlo para descubrir qué era capaz de ofrecer, y también para disfrutar de primera mano del potencial que promete a nivel de hardware, ya que en teoría estamos ante uno de los terminales más potentes que existen a día de hoy.

Gracias al equipo de ASUS España he tenido la oportunidad de probar el ASUS ROG Phone 7 Ultimate, una versión que posiciona en un nivel superior al modelo estándar, y que como veremos en este análisis introduce algunas diferencias tanto a nivel de diseño como de refrigeración. Sin más preámbulos os invito a que os pongáis cómodos, porque empezamos con el análisis y tenemos muchas cosas que contaros.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate: primer contacto, diseño y calidad de acabados

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate deja claro que estamos ante un terminal único incluso desde antes de sacarlo de la caja, ya que viene en un empaquetado con un diseño futurista muy curioso, como podemos ver en la imagen adjunta. Ese empaquetado tiene, además, un cierto valor funcional, ya que podemos utilizar la base para «montar» el smartphone y disfrutar de un mini juego que se nos presenta a modo de tutorial, y que nos permite empezar a familiarizarnos algunos de sus detalles más importantes, como los «AirTriggers».

Mi primer contacto con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate cumplió totalmente con mis expectativas. Es un terminal de gran tamaño que presenta una solidez total, y que transmite las sensaciones propias de un smartphone premium. Este modelo utiliza un chasis fabricado en aluminio, un material ligero y resistente, y está terminado en cristal, lo que lo sitúa en un nivel propio de los smartphones tope de gama.

En la parte delantera utiliza Gorilla Glass Victus, y en la parte trasera monta una lámina de Gorilla Glass 3 con una terminación mate. En ambos casos nos encontramos con acabado 2,5D, es decir, con una ligera curvatura en los extremos que genera un matiz de contraste bastante atractivo, como podemos ver en la imagen superior.

En la caja encontramos, además del ASUS ROG Phone 7 Ultimate, una llave de extracción para abrir la ranura dedicada a la SIM que tiene el diseño del logo ROG de ASUS, un protector de pantalla, un cable USB, un adaptador de enchufe con carga rápida de 65 vatios y una funda «Devil Case Bumper», que es muy fácil de instalar y protege el smartphone sin ocultar su diseño. La verdad es que la funda queda muy bien, ofrece una buena ergonomía y se ajusta casi como si fuese una segunda piel.

La versión Ultimate del ASUS ROG Phone 7 solo está disponible en color «Storm White», y la verdad es que no me parece un problema, porque este color es, en mi modesta opinión, mucho más bonito que el «Phantom Black», y genera un contraste más llamativo con los detalles en negro, azul y plata del terminal. Tanto esta versión como la estándar tienen certificación IP54 de resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

En la parte trasera podemos ver una isleta trapezoidal donde se integran un total de tres cámaras y el flash LED, y en la parte media tenemos dos elementos que lo diferencian del modelo estándar, el sistema de refrigeración «Aeroactive Portal», una ranura que se abre de forma automática para incrementar el flujo de aire, y la pantalla secundaria «ROG Vision», que nos permite visualizar diferentes efectos, como el logo ROG de ASUS y diferentes imágenes en función del uso que le estemos dando al termina, como podemos ver en la imagen adjunta.

Justo al final tenemos una zona con un acabado blanco mate y vemos serigrafiada la marca ROG. En el marco inferior se encuentran un conector USB Type-C y un jack de 3,5 mm. En el lateral tenemos otro conector USB Type-C 3.1 Gen2 que puede trabajar como DisplayPort 1.4, y que soporta carga rápida (QC3.0+QC5.0/PD3.0). También podemos ver los contactos dedicados para la instalación del AeroActive Cooler 7, un sistema de refrigeración externo sobre el que hablaremos más adelante, y tenemos la ranura dedicada a la tarjeta SIM, que aparece diferenciada en color azul metalizado.

En el otro lateral se encuentran los botones físicos de encendido-apagado y bloqueo de pantalla y los de control de volumen. Saltando al frontal tenemos un panel de 6,78 pulgadas de tipo AMOLED con acabado todo pantalla que mantiene el enfoque de los modelos anteriores, ya que presenta dos marcos más visibles en la parte inferior y superior. La cámara frontal se integra en la franja superior, y en la parte inferior de la pantalla está integrado el lector de huellas dactilares.

ASUS ROG Phone 7: análisis técnico

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate es, por méritos propios, un smartphone tope de gama, de hecho merece ser considerado como uno de los terminales más potentes que existen a día de hoy, y desde luego está preparado para ofrecer no solo un alto nivel de rendimiento en juegos, sino también una experiencia de uso muy rica y perfectamente optimizada en todos los niveles.

Esto que acabo de decir es muy importante, porque para crear un buen smartphone para gaming no basta con integrar un SoC de alto rendimiento, es necesario cuidar otros aspectos clave como el sistema de refrigeración, ya que de lo contrario el terminal puede incurrir en temperaturas muy elevadas que produzcan caídas de rendimiento por estrangulamiento térmico, o incluso problemas de estabilidad. También es fundamental montar una pantalla de alta calidad con una buena tasa de refresco, y cuidar el sistema de sonido y la interfaz de control dedicada a los juegos.

Con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate la compañía taiwanesa ha cumplido con creces en todos esos niveles, y además ha sabido diferenciarse tanto a nivel de software, gracias a la plataforma ASUS ROG Armoury Crate y a sus funciones exclusivas, como de hardware, apostando por un conjunto de especificaciones con características únicas que le permiten ofrecer el máximo rendimiento sin que el calor sea un problema, y sin incurrir en desequilibrios.

SoC, memoria y almacenamiento

El cerebro del ASUS ROG Phone 7 Ultimate es un SoC Snapdragon 8 Gen 2 fabricado en el nodo de 4 nm, que viene equipado con una CPU que tiene un total de 8 núcleos, divididos en tres bloques. El primer bloque utiliza un núcleo Cortex-X3 a un máximo de 3,2 GHz, el segundo bloque tiene dos núcleos Cortex-A715 y dos núcleos Cortex-A710 y el tercer bloque suma tres núcleos Cortex-A510.

Esa división de núcleos en diferentes bloques permite dividir de forma óptima distintas cargas de trabajo, y mejora la eficiencia energética. Así, el núcleo Cortex-X3 sería el encargado de trabajar con el hilo principal de un juego, y los núcleos Cortex-A715 y Cortex-A710 se ocuparán de los hilos de renderizado, mientras que los núcleos Cortex-A510 trabajarán con las tareas generales que requieran de menos potencia.

Para sacar el máximo partido al SoC Snapdragon 8 Gen 2, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate cuenta con el «X Mode», que busca ofrecer el mejor rendimiento posible en juegos efectuando una gestión avanzada de los núcleos de la CPU, que se corresponde con lo que os hemos explicado justo en el párrafo anterior. Si conectamos el AeroActive Cooler 7 al smartphone, dicho modo se sustituye por el «X Mode+», que exprimirá todavía más las posibilidades del chip gracias al extra de refrigeración que aporta dicho accesorio.

La GPU que monta este chip es una Adreno 740, una de las soluciones gráficas más potentes que existen en el sector móvil, y también una de las más avanzadas. Mejora el rendimiento frente a la generación anterior hasta en un 20%, cuenta con aceleración de trazado de rayos, una tecnología que promete marcar un punto de inflexión en el mundo del gaming en dispositivos móviles, y soporta Vulkan 1.3.

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate cuenta con el SoC más potente que existe a día de hoy para dispositivos móviles basados en Android, y el resto de sus especificaciones no desentonan en absoluto, ya que viene configurado con 16 GB de memoria LPDDR5X a 8.533 MHz y tiene 512 GB de capacidad de almacenamiento UFS 4.0.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, UFS 4.0 es un estándar de última generación que mejora enormemente las velocidades de lectura y escritura secuencial, lo que significa que el sistema operativo se moverá con una fluidez total, que las aplicaciones y los juegos se abrirán y cerrarán con mayor rapidez, y que los tiempos de carga serán mínimos.

Sistema de refrigeración, pantalla y batería

Montar una configuración tan potente obliga a tener mucho cuidado con el sistema de refrigeración, porque como he dicho anteriormente si este no está a la altura acabaremos sufriendo una marcada pérdida de rendimiento por estrangulamiento térmico, y puede que incluso nos encontremos con problemas de estabilidad más o menos marcados.

ASUS es consciente de ello, y ha aplicado sus amplios conocimientos dentro del mundo del gaming en PC para crear un sistema de refrigeración personalizado de primer nivel en el ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Este sistema es capaz de «domar» por completo al Snapdragon 8 Gen 2, y está formado por cuatro grandes claves que vamos a repasar a continuación:

Láminas de grafito dobles con un nuevo diseño: tienen una superficie de 16.000 mm2, una forma optimizada para cubrir mejor la placa base del ASUS ROG Phone 7 Ultimate y mejoran la eficiencia térmica en un 10%.

Capa de nitruro de boro, un material que no solo es un aislante eléctrico de primera, sino que también es un excelente conductor del calor y tiene una alta resistencia. Ayuda en las tareas de disipación durante los primeros minutos de uso del terminal.

Cámara de vapor de cobre de ciclo rápido, que actúa como base de transferencia del calor generado por el SoC Snapdragon 8 Gen 2, y genera un vaporizado del líquido refrigerante cuando se alcanzan los 40 grados C. Al vaporizarse se esparce por toda la superficie de la cámara, y cuando se enfría vuelve a su estado líquido y regresa rápidamente gracias al nuevo diseño de seis canales. Esto mejora la eficiencia térmica hasta en un 168%.

Aeroactive Portal, que es exclusivo del ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Se trata de una zona mecanizada situada justo encima del SoC Snapdragon 8 Gen2 que se abre de forma automática para permitir la entrada de una mayor cantidad de aire frío, y la salida del aire caliente. Tiene certificación IPX4.

También tenemos la posibilidad de montar el ASUS Aeroactive Cooler 7, un accesorio muy interesante que no solo mejora la refrigeración (puede reducir la temperatura del panel táctil en 8 grados y hasta en 25 grados la de la parte trasera), sino que además cuenta con un subwoofer integrado, cuenta con un conector jack de 3,5 mm y viene con cuatro botones físicos.

Pasamos ahora a hablar de la pantalla, otro de los puntos fuertes del ASUS ROG Phone 7 Ultimate. La compañía taiwanesa ha montado un panel de tipo AMOLED con certificación HDR10+, lo que significa que disfrutaremos de una representación del color excelente, de negros perfectos (el panel apaga los píxeles para generar dicho color) y de unos ángulos de visión sobresalientes en 178 grados. Los números hablan por sí solos, y es que este panel reproduce el 112,23% del espacio de color DCI-P3 y un 150,89% del espacio de color sRGB.

Su tamaño es de 6,78 pulgadas y tiene una resolución de 2.448 x 1.080 píxeles, lo que nos deja una densidad de píxeles por pulgada de 395. La tasa de refresco máxima es de 165 Hz, tiene un tiempo de respuesta de 1 ms y una tasa de muestreo táctil de 720 Hz con una latencia táctil de 32 ms. Un panel impresionante, sin duda, pero en términos de brillo no se queda atrás como habréis podido imaginar al ver su certificación HDR10+, y es que puede trabajar en la franja que va de los 5 hasta los 1.500 nits.

ASUS ha protegido el panel con una capa de Gorilla Glass Victus, ha añadido una capa que reduce la fricción cuando tenemos las manos sudadas y ha logrado reducir la emisión de luz azul a menos del 6,5%, lo que se traduce en una menor fatiga visual incluso tras largos periodos de uso. Esto representa un valor muy importante, sobre todo para aquellos que van a utilizar para jugar a diario y durante varias horas.

Para las baterías ASUS ha utilizado una configuración dual, lo que significa que tenemos dos baterías de 3.000 mAh cada una, y una capacidad total de 6.000 mAh. Soportan recarga rápida de hasta 65 vatios, lo que significa que podremos cargar el terminal en muy poco tiempo. Si te preguntas por qué ha utilizado ASUS un diseño de este tipo, la respuesta es muy sencilla, para distribuir mejor el espacio interno y mejorar la refrigeración.

Si te fijas en la imagen adjunta verás que ambas baterías están situadas a los lados, y que dejan el espacio del centro para el SoC Snapdragon 8 Gen 2. Cuando una batería está trabajando ésta genera calor, y al separarlas de esa manera se evita que se pueda producir una trasferencia de calor entre estos componentes. Es todo un acierto por parte de ASUS, y obviamente tiene un impacto positivo en la refrigeración del smartphone.

Conectividad, sonido, interfaz y software

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate incluye un módem 5G de última generación y cuenta, además, con un sistema de red compatible con el estándar Wi-Fi 7 capaz de trabajar en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz con un ancho de banda por canal de 320 MHz. También cuenta con NFC y Bluetooth 5.3, lo que significa que a nivel de conectividad inalámbrica posiciona en lo más alto de su categoría.

En cuanto al sistema de sonido, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate viene con dos chips amplificadores Cirrus Logic CS35L45 de 15 voltios, y cuenta con dos altavoces frontales simétricos de 12 x 16 mm con tecnología de encapsulado 3D ajustados y optimizados por Dirac.

Si utilizamos unos auriculares, ya sea a través del conector jack de 3,5 mm como vía USB o incluso por Bluetooth, disfrutaremos de sonido espacial gracias a la tecnología Dirac Virtuo. Queda claro que ASUS no ha descuidado el tema del sonido en el ROG Phone 7 Ultimate.

ASUS ha hecho un excelente trabajo también a nivel de software y de interfaz en el ROG Phone 7 Ultimate. Durante el proceso de inicial de configuración tenemos la posibilidad de elegir entre el tema ROG o de utilizar el diseño clásico Zen. Ambas interfaces de usuario se basan en una versión casi totalmente pura de Android 13, que está optimizada para ofrecer la mejor experiencia posible.

Profundizando en el software nos encontramos con un conjunto de aplicaciones y de herramientas que nos permiten disfrutar de un amplio abanico de prestaciones, y acceder a diferentes ajustes y modos de rendimiento. Entre todo el software incluido destaca el ASUS Armoury Crate, que nos permite disfrutar de un nivel de personalización similar al que encontraríamos en un PC gaming, ya que incluye numerosas opciones y ajustes.

A través de esa plataforma podemos elegir entre diferentes perfiles de uso, como el «X Mode», que mejora el rendimiento; el modo dinámico, que se ajusta en tiempo real para buscar un mayor equilibrio entre potencia y autonomía, y el modo «ultra duración» para maximizar la autonomía. También podemos elegir una serie de ajustes concretos en función de cada juego, personalizar la interfaz táctil, la pantalla, el rendimiento e incluso la red y aplicarlos de forma individualizada a cada juego, todo para asegurarnos de que conseguiremos una experiencia totalmente óptima en todo momento.

Esta plataforma es sin duda la mejor de su clase, y a nivel de software es otro de los grandes valores que ofrece el ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Con ella podemos personalizar también la configuración gráfica de los juegos en profundidad, ajustar el mapeado de las teclas si utilizamos un mando, crear y ver nuestros macros, editar el comportamiento de los «AirTriggers», dos gatillos ultrasónicos situados en el marco superior que son totalmente personalizables, y que marcan una diferencia importante en muchos juegos, personalizar la iluminación LED RGB, configurar el AeroActive Cooler 7, en caso de que utilicemos uno, y personalizar la pantalla secundaria ROG Vision, que como os he dicho está en la parte trasera.

Mención especial merece también el Genio de Juegos, que cuenta con una interfaz muy sencilla e intuitiva, y que nos permite acceder a un conjunto de funciones muy interesantes que podremos utilizar sin tener que salir de nuestros juegos favoritos, entre las que podemos destacar novedades importantes que han debutado en esta nueva generación:

X Sense, que utiliza inteligencia artificial para reconocer eventos importantes en juegos compatibles e informar al jugador con notificaciones muy útiles para que tome la mejor decisión en cada momento.

X Capture, que utiliza también inteligencia artificial para reconocer eventos importantes en juegos y realizar una grabación automática de estos, que quedarán inmortalizados en vídeo para que podamos verlos y compartirlos posteriormente.

Mapeado de vibración, otra función nueva que permite ajustar zonas especialmente sensibles que reaccionarán con una vibración, haciendo que la experiencia en ciertos juegos sea mucho más inmersiva, y que podremos personalizar en cualquier momento.

Modo en segundo plano, este no es realmente nuevo, ya que llegó a través de una actualización el año pasado, pero merece ser mencionado por el valor que ofrece. Permite que el juego se ejecute en segundo plano y que trabaje con modos de combate automáticos y macros.

Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos la aplicación ASUS AudioWizard, integrada en el menú de ajustes rápidos, que nos permite personalizar el sonido y acceder a diferentes ajustes y perfiles de uso, como por ejemplo el modo dinámico, que elegirá en tiempo real entre el modo música o el modo juego dependiendo de si detecta o no el Genio de Juegos en segundo plano, el modo música que es el que se establece por defecto para uso general, el modo cine, que refuerza los bajos y las voces, y el modo juego, que genera un efecto de sonido posicional.

Especificaciones del ASUS ROG Phone 7 Ultimate

Chasis fabricado en aluminio y cristal 2.5D (Gorilla Glass Victus en el frontal y Gorilla Glass 3 en la parte trasera.

Pantalla de 6,78 pulgadas con formato 20.4:9 y resolución de 2.448 x 1.080 píxeles.

Panel AMOLED con certificación HDR10+, tasa de refresco de 165 Hz, tasa de muestreo táctil de 720 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y latencia táctil de 23 ms.

El panel reproduce un 111,23% del espacio de color DCI-P3 y un 150,89% del espacio de color sRGB, tiene una media Delta E < 1, un contraste 1.000.000:1 y un brillo máximo de 1.500 nits. Reduce la emisión de luz azul a un 6,5%.

Pantalla trasera ROG Vision PMOLED personalizable.

Certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

SoC Snapdragon 8 Gen 2 con CPU de ocho núcleos (un núcleo Cortex-X3, dos núcleos Cortex-A715, dos núcleos Cortex-A710 y tres núcleos Cortex-A510) y GPU Adreno 740.

16 GB de memoria LPDDR5X a 8.533 MHz.

512 GB de almacenamiento tipo UFS 4.0. Soporta NFTS para almacenamiento externo.

Cámara trasera principal con sensor Sony IMX766 de 50 MP, lente secundaria gran angular de 13 MP y otra lente adicional de 8 MP que trabaja como cámara macro.

Cámara frontal de 32 MP.

La cámara principal puede grabar vídeo en 8K a 24 FPS, y también en 4K a 30 o 60 FPS. También puede grabar en 4K a cámara lenta y en modo «Time Lapse». Las cámaras traseras cuentan con un estabilizador electrónico de tres ejes.

Dos altavoces frontales simétricos de 12 x 16 mm con tecnología de encapsulado 3D ajustados y optimizados por Dirac.

Dos chips amplificadores Cirrus Logic CS35L45 de 15 voltios.

Matriz triple de micrófonos con tecnología OZO de reducción de ruido.

Conectividad inalámbrica: 5G, NFC, Wi-Fi 7 (compatible con Wi-Fi 6E y anteriores) y Bluetooth 5.3. Ofrece sonido inalámbrico de alta calidad y es compatible con los códecs más importantes y más utilizados.

Conectividad cableada: puerto USB 2.0 Type-C, puerto USB 3.1 Gen2 Type-C con modo DisplayPort 1.4 y conector jack de 3,5 mm.

Dos baterías de 3.000 mAh que suman 6.000 mAh de capacidad total. Son compatibles con recarga rápida de 65 vatios (cargador incluido).

Sistema operativo: Android 13. Soporte garantizado por dos nuevas versiones de Android y cuatro años de actualizaciones de seguridad.

Aeroactive Portal que mejora el flujo de aire que entra directo al SoC.

Medidas: 173 x 77 x 10,4 mm.

Peso: 239 gramos sin funda.

Precio:

Experiencia de uso y rendimiento del ASUS ROG Phone 7 Ultimate

Como os dije en el apartado dedicado a mi primer contacto con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate este terminal es un modelo con un acabado totalmente premium, y esto se deja notar en las sensaciones que transmite al tacto, que obviamente son muy buenas. También es un terminal bastante grande, y su peso entra dentro de lo normal teniendo en cuenta que monta una pantalla de 6,78 pulgadas. Es de agradecer, además, que venga con todo lo que vamos a necesitar, como la funda y el cargador de recarga rápida.

El proceso inicial de configuración está totalmente autoguiado, nos explica algunos detalles importantes del terminal y nos permite elegir entre dos capas de personalización. En mi análisis he elegido la capa ROG, y la verdad es que esta presenta una interfaz sencilla e intuitiva que resulta muy fácil de utilizar, y además es muy ligera.

El rendimiento que ofrece el ASUS ROG Phone 7 Ultimate con Android 13 es excelente, todo funciona con una fluidez fantástica y no he experimentado ningún tipo de retraso o tirón, ni siquiera al realizar cambios rápidos entre aplicaciones, ni al dejar una gran cantidad de estas en segundo plano. La verdad es que no esperaba menos, ya que al fin y al cabo estamos ante uno de los smartphones más potentes que existen a día de hoy.

Con respecto a la ergonomía, creo que ASUS ha hecho un trabajo bastante bueno, porque a pesar del tamaño que tiene el ASUS ROG Phone 7 Ultimate las interacciones con la pantalla y con los botones laterales son bastante cómodas, y es posible utilizarlo con una mano para realizar la mayoría de las tareas básicas y más habituales.

La calidad de la pantalla que monta el ASUS ROG Phone 7 Ultimate es sublime, tanto por la nitidez que ofrece, fruto de una buena densidad de píxeles por pulgada, como la reproducción del color que consigue su panel OLED y por la alta tasa de refresco. Las interacciones sobre la pantalla se ejecutan sin problema, y el reconocimiento de las pulsaciones táctiles es instantáneo. Esto último es muy importante, porque marcará una diferencia clara en juegos.

También me ha sorprendido gratamente la calidad del sonido, tanto en la reproducción de música y contenidos multimedia como en juegos. ASUS ha hecho un excelente trabajo en este sentido, y ha dotado al ASUS ROG Phone 7 Ultimate de uno de los mejores apartados sonoros que he visto hasta la fecha en un smartphone. Otro detalle a tener muy en cuenta, porque es un smartphone especializado en gaming, y que el sonido es una parte importante de cualquier juego.

Profundizando en la aplicación ASUS Armoury Crate me he encontrado con numerosas opciones de personalización, con información útil sobre el estado del smartphone, y también con secciones dedicadas a la comunidad e incluso con recomendaciones de videojuegos. Este software tiene una implementación muy cuidada, una interfaz muy sencilla y nos permite realizar ajustes importantes de una manera muy sencilla.

En este sentido, uno de los más importantes es el modo de uso. Si elegimos la opción «Modo X» disfrutaremos del mayor rendimiento posible, mientras que con el «Modo Dinámico» tendremos una experiencia equilibrada y optimizada para un uso normal del terminal. Finalmente tenemos el «Modo Equilibrado», que se centrará en el ahorro de energía para maximizar la autonomía.

A través de esa aplicación también podemos personalizar el comportamiento de los «AirTriggers», como vemos en la imagen adjunta, y tenemos diferentes tipos de gestos que nos permitirán realizar acciones de una manera más cómoda y rápida. El tacto de estos gatillos es realmente bueno, y funcionan de maravilla.

La capa «Genio de Juegos» se activa automáticamente cuando entramos en un juego. Podemos traerla al primer plano haciendo un deslizamiento con el dedo desde una esquina de la pantalla, y como podéis ver en la galería adjunta (se ampliará si hacéis clic en ella) nos presenta diferentes opciones para personalizar nuestra experiencia de juego, incluyendo desde el modo de rendimiento hasta la tasa de actualización. También nos da la posibilidad de bloquear las notificaciones y de mostrar la información del rendimiento y el uso de la CPU y la GPU.

En líneas generales me ha gustado mucho, porque es muy fácil de utilizar, resulta muy ligera y tiene un gran valor funcional. Si vais a utilizar juegos ya sabéis que lo ideal es activar el «Modo X», porque es el que mejor rendimiento ofrecerá.

El primer juego que utilicé para ver de qué es capaz el ASUS ROG Phone 7 Ultimate fue Diablo Immortal, un título que tiene un excelente apartado gráfico y una dirección artística de primer nivel. Es bastante escalable gracias a las distintas opciones gráficas que ofrece, pero cuando se configura al máximo es muy exigente.

Como podéis ver en la galería adjunta eso fue precisamente lo que hice, configurar la calidad gráfica al nivel más alto posible, y la experiencia fue simplemente perfecta. Diablo Immortal funcionó en todo momento a 60 FPS clavados, la fluidez era total y mis acciones se ejecutaban en todo momento con una precisión absoluta, sin retrasos y sin ningún tipo de problema.

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate es tan potente que, incluso con esa configuración máxima, la tasa de uso de la CPU era bastante baja en la mayoría de los casos (entre un 20 y un 40%), y la tasa de uso de la GPU nunca llegaba a estar al 100%. Esto tenía un impacto muy positivo en las temperaturas de trabajo, que se mantenían entre los 38 y los 40 grados, y obviamente también es positivo para la autonomía, ya que un menor uso de ambos componentes implica un menor consumo de batería.

Saltamos ahora a Call of Duty Mobile. Nada más iniciar el juego recibimos el mensaje de que el «Genio de Juegos» está llevando a cabo un proceso de aceleración del motor de juegos para mejorar el rendimiento. Este es otro detalle más que deja claro el buen trabajo que ha hecho el gigante taiwanés con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate a nivel de software, y de optimización.

Con Call of Duty Mobile configurado en calidad muy alta y el índice de cuadros por segundo al máximo el resultado fue excelente. Este juego escala también muy bien en diferentes configuraciones de hardware, pero obviamente cuando elegimos el máximo de calidad es exigente y necesita de un terminal potente para funcionar sin problemas.

En las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas, podéis ver que lo bien que luce este título en términos de calidad gráfica cuando se configura al máximo, y el rendimiento con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate fue perfecto, 60 FPS clavados sin importar la intensidad de la acción ni la carga en momentos concretos.

Como ocurrió con Diablo Immortal la tasa de uso de la CPU y de la GPU se mantuvo en niveles bastante bajos, menos del 40% y del 50% respectivamente, lo que significa que el ASUS ROG Phone 7 Ultimate va sobrado para mover este juego, y esto le permite mantener un consumo más bajo, con todo lo que ello implica en términos de autonomía, y una temperatura de entre 35º y 40º C.

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate ha superado mis expectativas en juegos. No solo ofrece un rendimiento excelente, sino que además va tan sobrado de potencia que sus componentes nunca llegan a estar al 100% de uso, y sus temperaturas de trabajo son muy frescas tanto en ciclos cortos como en ciclos medios.

Rendimiento en pruebas sintéticas

Pasamos ahora a ver el rendimiento del ASUS ROG Phone 7 Ultimate en pruebas sintéticas. Este tipo de pruebas nos permiten profundizar en el potencial máximo de este terminal, y facilitan una comparación directa con otros dispositivos del mercado que posicionan también en la gama top, es decir, entre los modelos más potentes basados en Android.

Rendimiento en Geekbench ML

Esta prueba mide el rendimiento en inteligencia artificial e inferencia. Utilizando la GPU Adreno 740 del ASUS ROG Phone 7 Ultimate hemos conseguido una puntuación de 2.440, cifra que supera a los 2.418 puntos que consigue el Galaxy S23 Ultra, un terminal que también utiliza esa GPU.

Rendimiento en Basemark

En esta prueba hemos utilizado la prueba oficial nativa con la configuración de calidad media, y los resultados que hemos obtenido colocan al ASUS ROG Phone 7 Ultimate como el segundo terminal más potente del top oficial de la base de datos de Basemark en OpenGL, y como el tercero más potente en Vulkan, aunque las diferencias son mínimas. Lo importante es que esto confirma lo que os hemos venido diciendo, que el ASUS ROG Phone 7 Ultimate es un smartphone extremadamente potente.

Rendimiento en Geekbench 6

Los datos de rendimiento en Geekbench 6 confirman que el ASUS ROG Phone 7 Ultimate es el terminal más potente de su clase, y de su gama, ya que sus 1.986 puntos en CPU monohilo y sus 5.448 puntos en CPU multihilo superan de largo los 1.870 puntos en CPU monohilo del Galaxy S23 Ultra, y los 5.141 puntos en CPU multihilo del Vivo X90 Pro+, que son los dos modelos más potentes de la base de datos de Geekbench 6.

En rendimiento GPU vuelve a superar al Galaxy S23 Ultra, ya que este consigue una puntuación de 8.829 puntos y el ASUS ROG Phone 7 Ultimate alcanza los 8.941 puntos.

Rendimiento en Passmark

En esta prueba tenemos, de nuevo, unos resultados excelentes, tanto a nivel de CPU y GPU como de media general. El ASUS ROG Phone 7 Ultimate posiciona, con sus 19.180 puntos, en lo más alto del ránking oficial de Passmark, y esto confirma una vez más que estamos ante un modelo extremadamente potente.

Rendimiento en 3DMark Wild Life

Terminamos nuestra ronda de pruebas con todo un clásico. Esta prueba nos permite medir el rendimiento con un motor gráfico muy avanzado y exigente, y también valorar la calidad del sistema de refrigeración y la estabilidad de un smartphone.

En Wild Life Extreme Stress Test, que como su propio nombre indica es una prueba muy exigente, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate pudo aguantar nada más y nada menos que 17 ciclos sin empezar a mostrar una ligera pérdida de rendimiento por el calor generado. La estabilidad del terminal fue total en todo momento, aunque el marco de aluminio se calentó bastante en la parte final del test.

Obtuvo una puntuación de 3.747 en el mejor ciclo y de 3.523 en el peor ciclo, cifras muy positivas que no solo confirman que es un smartphone muy potente, sino que además es capaz de mantener un alto nivel de rendimiento durante largas sesiones de uso, y de funcionar con una estabilidad absoluta. Como podemos ver en la galería adjunta, en Wild Life va totalmente sobrado, tanto que logra la puntuación máxima.

Autonomía y carga de batería

No os voy a mentir, pensaba que el ASUS ROG Phone 7 Ultimate iba a ofrecer una autonomía algo modesta por su configuración de componentes, y también por su enfoque como smartphone de alto rendimiento, pero al final este terminal ha acabado superando mis expectativas. En los dos primeros días de uso para pasar pruebas y realizar numerosas capturas la batería aguantó como una campeona y no llegó a agotarse.

Es evidente que la autonomía real del ASUS ROG Phone 7 Ultimate dependerá en gran medida del uso que le demos, pero incluso bajo un uso bastante intensivo puede llegar a los dos días de autonomía sin problema. Si hacemos un uso muy intensivo obviamente ese máximo se reducirá, pero seguirá siendo muy bueno, ya que al final no es lo mismo jugar durante horas que limitarse a usar el WhatsApp.

El ASUS ROG Phone 7 Ultimate viene con diferentes funciones dedicadas al cuidado de la batería, incluyendo una que reduce el límite de carga al 90% o al 80% para maximizar el ciclo de vida, y gracias al cargador de 65 vatios que trae y a su soporte de recarga rápida puede completar un ciclo de carga en solo 42 minutos.

Pruebas con las cámaras del ASUS ROG Phone 7 Ultimate

Ya os hemos explicado de las cámaras del ASUS ROG Phone 7 Ultimate en el listado de especificaciones. El sensor principal es un Sony IMX766 de 50 MP, que está acompañado de una gran angular de 13 MP y una macro de 8 MP. En la parte frontal tenemos una cámara de 32 MP para autofotos que cuenta con funciones avanzadas, incluyendo el modo retrato.

El apartado fotográfico es bastante discreto si lo comparamos con el resto de características del ASUS ROG Phone 7 Ultimate, aunque es cierto que representa una mejora generacional clara frente a la serie ASUS ROG Phone 6. Vamos a ver qué tal se comportan esas cámaras, aunque antes vamos a repasar el software.

Aplicación de cámara

La interfaz es bastante sencilla e intuitiva, e incluye numerosas opciones que nos permitirán acceder con un simple toque a las funciones más importantes de la cámara, como podemos ver en la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic en ella.

Tenemos desde el clásico modo retrato hasta el modo panorámico, el «intervalo de tiempo» (Time Lapse»), grabación de vídeo normal y a cámara lenta con diferentes resoluciones, y también las opciones de foto normal, con zoom digital a 2x y el modo gran angular.

El modo dificultad baja nos permite elegir entre diferentes opciones preoptimizadas para fotografiar escenas concretas, y también podemos activar el modo macro para capturar elementos y objetos desde muy cerca sin que el enfoque sea un problema, o activar el modo noche, el modo de vídeo profesional y el modo manual. Muy completa y fácil de utilizar.

Me gusta la interfaz de la aplicación de la cámara, pero las prestaciones del conjunto fotográfico del ASUS ROG Phone 7 Ultimate no están a la altura del terminal. No es un problema porque, al final, estamos ante un dispositivo especializado en gaming que brilla en todo lo demás, y que obviamente no podía ser «perfecto en todo».

Os pongo algunos ejemplos. Fijaos en la galería adjunta, con una iluminación baja, aunque no mala, en interiores las cámaras del ASUS ROG Phone 7 Ultimate pierden bastante nitidez y detalle, y el ruido es muy marcado. Con una buena iluminación (luz LED directa encima del objeto), la cosa mejora, pero el resultado sigue sin ser totalmente satisfactorio, y la pérdida de detalle y de nitidez al utilizar el zoom en 2x es muy clara.

En fotografía nocturna las carencias que presentan las cámaras del ASUS ROG Phone 7 Ultimate se hacen todavía más evidentes. Utilizar el zoom en modo 2x digital de noche requiere de bastante cuidado, debemos mantener el smartphone estable porque no cuenta con estabilizador óptico de imagen, y al final es fácil que las fotos salgan movidas en esas condiciones.

La pérdida de nitidez y de calidad con el zoom 2x es más que evidente, tenemos bastante ruido en la imagen, acuarelas y problemas con el balance de blancos y la colorimetría. En modo normal y con la gran angular la cosa mejora, y el procesado del modo noche ayuda, pero el resultado sigue sin estar al nivel de lo que viene siendo normal en un móvil de gama alta.

En esa misma escena de día vemos un cambio enorme. Con luz diurna las cámaras del ASUS ROG Phone 7 Ultimate hacen un trabajo bastante bueno, incluso con el zoom 2x, que mantiene un buen nivel de talle incluso en los elementos más lejanos de la imagen. Tanto el balance de blancos como la colorimetría rayan a un buen nivel en todas las imágenes, y podemos apreciar incluso los detalles más pequeños de cada imagen. Tampoco hay problemas de diferenciación entre las zonas sombreadas e iluminadas.

Pasamos ahora a ver qué puede dar de sí la cámara macro, y la verdad es que tenemos una de cal y otra de arena. Fijaos bien en la imagen, a pesar de que la iluminación era buena la foto ha salido demasiado oscura, podéis apreciarlo claramente por el reflejo de la cara inferior de la moneda. En positivo podemos destacar que la cámara es capaz de captar con precisión casi todos los detalles de la moneda, pero tiene algunas carencias en la mitad superior, y el resultado al final no llega a ser del todo bueno.

El modo retrato funciona bastante bien. El efecto de desenfoque que aplica sobre el fondo está muy cuidado, de hecho mantiene un nivel de detalle tan bueno que podemos ver hasta el reflejo del coche azul y otros detalles a través del cristal.

Con luz diurna, pero colocados a la sombra, tenemos una buena representación del color y un grado de nitidez aceptable, algo que se deja notar en los detalles más pequeños de la imagen en primer plano, pero el efecto de desenfoque se aplica en exceso y acaba difuminando la parte superior de los tallos que emergen de la planta, haciendo que estos aparezcan como si estuvieran flotando.

También podemos apreciar una cierta pérdida de detalle en la parte central de la maceta, que aparece demasiado oscura, aunque no llega a producirse un ruido excesivo que acabe afectando gravemente a la calidad de la imagen.

En la siguiente escena, oscura pero con muchas fuentes de luz, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate me ha sorprendido para bien, ya que como podéis ver en la imagen adjunta el resultado es muy bueno teniendo en cuenta la dificultad de esta. Es cierto que tenemos zonas donde aparece ruido inevitablemente, y que también se aprecian acuarelas y pérdidas importantes de detalle en algunas secciones (fijaos en el extremo final de la parte derecha, donde está C-18 con pantalón azul).

Sin embargo, en líneas generales el ASUS ROG Phone 7 Ultimate logra capturar muy bien la luz, y la interpretación que hace de las distintas fuentes es tan buena que consigue reproducir muy bien las teclas, los matices de iluminación del ratón, los detalles debajo del monitor e incluso la pequeña pantalla que tengo instalada en el teclado, donde podemos diferenciar cada una de sus gráficas y secciones.

En esta última escena tenemos una situación a contraluz con una iluminación limitada. En este caso la cámara del ASUS ROG Phone 7 Ultimate logra un resultado aceptable en líneas generales, ya que mantiene un buen nivel de detalle en los elementos más importantes de la escena, y esto nos permite apreciar casi todos los matices de la figura. Sigue sin estar al nivel de la gama alta, porque la imagen no debería ser tan oscura, y porque esa oscuridad hace que se produzca algo de ruido y que éste genere algunas acuarelas, pero como dije entra dentro de lo aceptable.

Notas finales: el mejor smartphone para gaming

Esa es la conclusión que he podido sacar tras probar el ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Para crear un buen smartphone gaming no basta con aglutinar un SoC potente y mucha memoria RAM, es necesario añadir una unidad de almacenamiento de alto rendimiento, un sistema de refrigeración bien afinado que les permita desarrollar todo su potencial sin que el estrangulamiento térmico sea un problema, y también es imprescindible acompañarlo de un buen software.

ASUS ha sabido cumplir con todos esos requisitos en el ROG Phone 7 Ultimate, y además ha subido el listón con un ecosistema de herramientas y de aplicaciones que nos permite elegir entre diferentes perfiles de rendimiento y acceder a funciones que, al final, nos permiten aprovechar al máximo el potencial de este smartphone, y que nos hacen sentir como si tuviéramos entre manos una consola portátil.

En términos de potencia el ASUS ROG Phone 7 Ultimate posiciona en lo más alto, su calidad de construcción también es soberbia, y en términos de diseño es uno de los smartphones más atractivos que he tenido la oportunidad de probar. Es cierto que su apartado fotográfico no está a la altura, pero esto no cambia el hecho de que estamos, simple y llanamente, ante el mejor smartphone para gaming que existe a día de hoy.

Si el gaming es lo tuyo y quieres poder disfrutar de tus juegos favoritos en cualquier lugar no lo dudes, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate es lo mejor de lo mejor, aunque tendrás que estar dispuesto a pagar un precio elevado: 1.429 euros. Este modelo incluye el AeroActive Cooler 7.

Tanto el ASUS ROG Phone 7 como el modelo Ultimate, que es el que hemos analizado, ya están disponibles en fase de precompra. Los envíos se producirán a finales de este mes, y con la precompra del ASUS ROG Phone 7 en su versión de 16 GB y 512 GB os llevaréis gratis un AeroActive Cooler 7, valorado en 109,99 euros. Os dejo los precios exactos de cada modelo para que no tengáis dudas.

ASUS ROG Phone 7 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 1.029 euros.

ASUS ROG Phone 7 con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1.199 euros, incluye el AeroActive Cooler 7 gratis si lo precompramos entre el 13 y el 30 de abril.

incluye el AeroActive Cooler 7 gratis si lo precompramos entre el 13 y el 30 de abril. ASUS ROG Phone 7 Ultimate con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 1.429 euros, incluye el AeroActive Cooler 7.