Swiftkey ya integra Bing en Android e iOS

Seguramente lo recordarás, hace solo una semana te contábamos que Microsoft había empezado a probar la integración del nuevo Bing en Swiftkey. Como te explicamos entonces, los planes iniciales pasaban por un lento despliegue de esta función en el canal beta de Swiftkey para Android, sin que hubiera noticias sobre cuándo se produciría su despliegue completo en dicho sistema operativo, y si llegaría a iOS (aunque podíamos dar por sentado que sí) y, en tal caso, cuándo lo haría.

Parece, sin embargo, que el concepto de «lento despliegue» es bastante más flexible de lo que podíamos pensar. Y es que, como podemos leer en The Verge, las pruebas han finalizado y la versión de Swiftkey con la integración del nuevo Bing ya está disponible para Android e iOS. Y no, por si lo estás pensando no me refiero a las versiones beta para ambos sistemas operativos, no, hablamos de las versiones finales, es decir, de las que puede descargar cualquier usuario.

Esta nueva integración de Bing llega junto con la ampliación del alcance del chatbot en Skype, cuya primera integración se produjo pocos días después del anuncio del nuevo Bing, y su inclusión en la app Start, una app de Microsoft poco conocida que integra noticias e información meteorológica, un poco al estilo de lo que ya podemos encontrar en la home de Microsoft Edge y en el apartado Discover de Google Chrome para Android e iOS.

Por una parte esperábamos que esta función llegara a Swiftkey para iOS, pues es evidente que Microsoft pretende maximizar el alcance del nuevo Bing. Sin embargo, recordemos que de manera reciente la compañía decidió descontinuar y posteriormente restituir este teclado de la App Store de Apple, lo que nos hacía dudar sobre la confianza que depositan, a día de hoy, en esta versión.

Confirmada pues, su llegada a ambos sistemas operativos, lo siguiente es poner el foco en sus funciones, que son tres: Buscar, Tono y Chat. Como puedes deducir, la primera nos permite realizar una búsqueda en Bing, mientras que la tercera nos llevará directos a una conversación con el chatbot. La más novedosa y contextual es, sin duda, Tono, con la que tras escribir un mensaje y antes de enviarlo, podremos revisarlo para recibir sugerencias de estilo, si deseamos que sea formal, informal, educado, etcétera. Esta función, eso sí, al menos de momento solo funciona en inglés (aunque esto es una ventaja para quienes necesiten un traductor).