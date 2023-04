GeForce Now suma los títulos de Bandai Namco Europe

Se podría decir que GeForce Now está de enhorabuena, aunque lo cierto es que quienes verdaderamente tienen razones para celebrarlo son sus usuarios, y es que el crecimiento del catálogo de juegos compatibles con la plataforma de juego en la nube de NVIDIA se apunta un tanto muy importante, con la llegada a la misma de los títulos de Bandai Namco Europe, un publisher imprescindible en el ecosistema de los juegos en la actualidad.

Este es el segundo movimiento en este sentido en poco más de un mes, pues como recordarás a finales de febrero Microsoft y NVIDIA firmaron una colaboración que llevará los títulos de los de Redmond a GeForce Now por un mínimo de 10 años. De esta manera, los suscriptores de GFN han visto crecer sustancialmente sus opciones de juego, al tiempo que la plataforma sigue en su escalada hacia los 2.000 títulos compatibles.

Entre los títulos de Bandai Namco Europe que debutan en la plataforma (los repasamos todos un poco más adelante), me gustaría poner el foco en la saga Little Nightmares, dos títulos que combinan puzzles y plataformas y que han logrado unas excepcionales críticas a lo largo de su historia, ambientada en un mundo oscuro y de pesadilla que no escatimará en esfuerzos para que concatenes sobresalto con sobresalto y, aún así, no seas capaz de dejarlo. Además, la Enhanced Edition de Little Nightmares II también incluye RTX ON para ofrecer una capa extra de realismo espeluznante a los miembros con cuentas Prioritario/Fundador y Ultimate.

Para estos últimos, los suscriptores del nivel RTX 4080, hay más buenas noticias, ya que la transmisión 4K nativa a través de GeForce NOW -sin necesidad de un dispositivo independiente- ya está disponible en los Smart TV de LG lanzados en 2023 y compatibles con la aplicación de GeForce Now. De este modo, tendrán acceso al máximo nivel de calidad de imagen proporcionado por su suscripción sin tener que hacer inversiones adicionales en nuevos dispositivos.

Estrenos de GeForce Now Thursday

Como todas las semanas, el jueves es el día elegido por NVIDIA para anunciar los títulos que se suman a GeForce Now hoy y durante los próximos siete días y que, como te indicaba al inicio, en este caso marcan el debut de los juegos de Bandai Namco Europe en la plataforma. Son los siguientes: