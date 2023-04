Twitter «verificó» una cuenta claramente falsa

Dicen que a Elon Musk le gusta que se hable mucho de él, y que esa fue la principal razón para comprar Twitter. Es difícil adentrarse en una mente tan compleja como la de este personaje (sí, soy de los que piensan que, en el caso de Musk, el personaje se ha comido a la persona) pero, si dicha afirmación es acertada, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la operación ha sido un éxito absoluto, probablemente el mayor de toda su vida, y un inspirador ejemplo para todas aquellas personas que, alguna vez, se hayan planteado perseguir sus sueños.

Si el objetivo era que hablaran bien de él, entonces la cosa ya no ha ido tan bien, claro. Después de haber demostrado que su palabra es más o menos tan fiable como una escopeta de feria, que sus principios varían más que la cotización del Bitcoin y que su estilo de gestión consiste en despedir a trabajadores esenciales (para, pasadas unas pocas horas, tener que pedirles que vuelvan), dejar de pagar los alquileres de las oficinas, subastar los muebles y perder anunciantes, no parece que se haya convertido en acreedor de valoraciones especialmente positivas, sino más bien lo contrario.

Buena parte de sus acciones al frente de Twitter tienen una razón de ser muy clara y totalmente legítima: sanear las cuentas de la red social. Sin embargo, en su frenesí hacia los números verdes no ha escatimado en poner a la venta un elemento que resultaba clave para la credibilidad de mucha de la información publicada en la red social, las insignias de usuario verificado. Es cierto que la gestión anterior de las mismas era bastante opaca, aunque sus responsables intentaron mejorarla en alguna ocasión, pero sin duda el sistema anterior era mejor que el modelo actual.

En los últimos días ya hemos visto algunos ejemplos de lo absurdo del nuevo sistema, como que haya sido el propio Musk, o al menos eso ha dado a entender, el que ha pagado por el verificado de determinadas celebridades o, como te contábamos ayer mismo, que haya decidido añadir la enseña a personalidades fallecidas. Porque, al menos hasta donde yo llego, la oui-ja no es un medio de pago admitido para pagar la suscripción a Twitter Blue. Claro, que igual sí, pero está entre las funciones exclusivas para los suscriptores y por eso lo desconozco.

Según Musk, asociar la verificación a Twitter Blue acabaría con los bots y con las cuentas fake, algo que no nos creímos ni por un minuto, y menos después de ver las suplantaciones de identidades corporativas que tuvieron lugar con el lanzamiento de la función. Lo que no me esperaba es que la propia red social fuera a dejarlo tan claro. Y es que, según podemos leer en Variety, Twitter añadió el verificado dorado a una cuenta falsa de Disney que publicaba insultos racistas. En concreto, la cuenta (ya eliminada) «suplantaba», y lo entrecomillo porque era claramente una cuenta fake, la de un canal de Disney de Reino Unido que cesó sus emisiones, y cerró su cuenta oficial, en octubre de 2020.

El verificado amarillo/dorado, se concede exclusivamente a empresas y medios de comunicación, y para obtenerlo es necesario registrarse en Organizaciones Verificadas, un servicio de suscripción que otorga la insignia dorada y un avatar cuadrado. Dicho de otra manera, también es de pago y obtenerlo es, al menos en teoría, más complejo que hacerse con el verificado azul. Sin embargo, ya podemos hacernos una idea de cómo funciona el sistema de verificaciones tras saber de lo ocurrido. Claro, que después de los despidos masivos acometidos por Musk, lo sorprendente es que todavía quede alguien dedicado a estas labores.