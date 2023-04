Twitter añade la verificación a celebridades fallecidas

No hay otra manera de decirlo: Twitter está quedando en ridículo por las decisiones de Elon Musk, quizá por aquello de la propiedad transitiva. Ya lo he dicho en muchas ocasiones y no me importa repetirlo una más, es totalmente comprensible que el nuevo propietario de la red social haya puesto el foco, desde su primer minuto al frente de la compañía, en mejorar su nivel de ingresos. Claro, que igual es algo en lo que tendría que haber pensado antes de marcarse la bravuconada de comprometerse a la compra de la misma, algo en lo que posteriormente intentó dar marcha atrás, solo para comprobar que tenía tanto que perder si procedía con la compra como si no lo hacía.

Sea como fuere, desde el principio ha actuado siempre con dos objetivos claros en lo referido a la red social: velar por la libertad de expresión y proporcionar la mejor experiencia de uso posible a los usuarios… no, que va, obviamente no ha sido así, sus dos principales objetivos han sido obtener rentabilidad a toda costa y convertirse en el protagonista absoluto de la red. Ya sabes, lo de la novia en la boda, el bebé en el bautizo, etcétera, algo que entiendo que no es más que uno de los síntomas habituales de la megalomanía de la que lleva haciendo gala desde que su presencia empezó a trascender públicamente.

Una de las medidas más polémicas de las adoptadas hasta el momento ha sido, sin duda, acabar con los verificados en función de la relevancia de las cuentas, para sustituirlo por un modelo en el que solo se puede obtener la antaño codiciada marca azul pasando por caja. Dicho de otra manera, si pagas la cuota mensual, te puedes hacer pasar por quien te de la gana, como ya quedó acreditado hace unos meses. Sí, es cierto que han introducido algunas mejoras, pero tengo serias dudas de que ahora que muchas cuentas han perdido el antiguo verificado, no vayamos a vivir un renacer de las cuentas fake, solo que en esta ocasión avaladas por el nuevo y bastante inútil verificado.

Hace solo unos días te contábamos que, ante la pérdida del verificado por parte de varias celebridades que ya habían manifestado públicamente su intención de no pasar por caja, ha sido el propio Musk quien ha decidido pagar por sus verificados. Pero aún hay más, y es que según podemos leer en Business Insider, Twitter ha añadido la insignia de verificado a celebridades fallecidas, como Michael Jackson, Kobe Bryant, Anthony Bourdain y Chadwick Boseman. Al hacer click en la insignia que se muestra en sus respectivas páginas de perfil, podemos leer lo siguiente: «This account is verified because they are subscribed to Twitter Blue and verified their phone number.»

Me voy a ahorrar los chistes sobre el uso de la oui-ja en lugar de números de teléfono, para ir directamente a valorar lo ocurrido. Es cierto, antes de nada, que parte de estas cuentas son gestionadas por herederos, fundaciones, etcétera, que podrían haber decidido pagar (si bien ninguna ha afirmado haberlo hecho, pese a la petición de información por parte de dicho medio), pero también es cierto que otras, como la de Anthony Bourdain, llevan mucho tiempo totalmente inactivas, por lo que resulta extraño pensar que los responsables de administrarla en la actualidad, si es que alguien lo está haciendo, hayan decidido suscribirse a Twitter Blue.

De manera reciente, se puso en marcha un movimiento de protesta que invita a las personas a bloquear todas las cuentas con el verificado, habida cuenta de la nula utilidad del mismo en las condiciones actuales. Así, podemos entender estos movimientos por parte de Twitter-Musk como una respuesta para intentar reducir la pérdida de valor del verificado, aunque sea a costa de regalarlo. Claro que, en realidad, así es precisamente como ha funcionado bien desde sus orígenes, así que me pregunto si Musk llegará, en algún momento, a esa misma conclusión.